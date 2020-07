ബാർസയ്ക്കും യുവെയ്ക്കും കടുപ്പം; സെമിയിൽ റോണോ–മെസ്സി പോരാട്ടം?

ന്യോൺ (സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്) ∙ യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ഫുട്ബോൾ സെമിഫൈനലിൽ ബാർസിലോന സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സിയും യുവെന്റസ് സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധ്യത. എന്നാൽ ക്വാർട്ടറിൽ ബാർസയ്ക്കും യുവെയ്ക്കും കടുപ്പമാണ് കാര്യങ്ങൾ. പ്രീ–ക്വാർട്ടറിൽ നാപ്പോളിയെ കടന്നാൽ ക്വാർട്ടറിൽ ചെൽസി, ബയൺ ടീമുകളിലൊന്നിനെ ബാർസയ്ക്കു നേരിടേണ്ടി വരും.

യുവെയ്ക്ക് പ്രീ–ക്വാർട്ടറിൽ ഒളിംപിക് ലയോണിനെയും ക്വാർട്ടറിൽ റയൽ മഡ്രിഡ്, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ടീമുകളിലൊന്നിനെയും മറികടക്കണം. ലയോണുമായുള്ള പ്രീ–ക്വാർട്ടർ ആദ്യപാദം യുവെ 0–1നു തോറ്റിരുന്നു. ബാർസ നാപ്പോളിയോട് 1–1 സമനില വഴങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഓഗസ്റ്റ് 7–8 ദിവസങ്ങളിലാണ് രണ്ടാം പാദ മത്സരങ്ങൾ. ലൈപ്സിഷ്–അത്‌ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡ്, അറ്റലാന്റ്–പിഎസ്ജി എന്നിവയാണ് നിലവിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ക്വാർട്ടർ ഫൈനലുകൾ.

കോവിഡ് സാഹചര്യം മൂലമുള്ള പുനഃക്രമീകരണം അനുസരിച്ച് പോർച്ചുഗൽ തലസ്ഥാനമായ ലിസ്ബണിലാണ് ക്വാർട്ടർ മുതൽ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും. ഓഗസ്റ്റ് 12 മുതൽ 15 വരെയാണ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലുകൾ. 17,18 തീയതികളിൽ സെമിഫൈനൽ. ഫൈനൽ 23ന്. എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ഒരു പാദം മാത്രം.

English Summary: Barcelona vs Juventus match likely in UEFA Champions League semi final