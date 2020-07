മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് ‘വൻ വിജയം’; ചാംപ്യൻസ് ലീഗിലെ 2 വർഷ വിലക്ക് റദ്ദാക്കി

ലണ്ടൻ ∙ കളത്തിൽ കൂറ്റൻ വിജയങ്ങളുമായി കുതിപ്പു തുടരുന്ന ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക്, കളത്തിനു പുറത്ത് ഒരു ‘കൂറ്റൻ വിജയം’. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന്റെ പേരിൽ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ യുവേഫ ഏർപ്പെടുത്തിയ രണ്ടു വർഷത്തെ വിലക്ക് കായിക തർക്ക പരിഹാര കോടതി റദ്ദാക്കി. ഇതോടെ അടുത്ത വർഷത്തെ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് തുടരാം. യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ ക്ലബുകളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഫെയർപ്ലേ (എഫ്എഫ്പി) ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനും യുവേഫയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതിനുമാണ് സിറ്റിക്ക് യൂറോപ്പിലെ ഒന്നാം ക്ലബ് ചാംപ്യൻഷിപ്പായ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം ആദ്യം വിലക്ക് വന്നത്. ഇതിനെതിരെ സിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് നൽകിയ അപ്പീൽ പരിഗണിച്ചാണ് വിലക്ക് റദ്ദാക്കിയത്.

മാത്രമല്ല, വിലക്കിനു പുറമേ യുവേഫ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന 30 മില്യൻ യൂറോയുടെ (254 കോടി രൂപ) പിഴശിക്ഷ, 10 മില്യൻ യൂറോയായി (85 കോടിയോളം രൂപ) ഇളവും ചെയ്തു. സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം പെരുപ്പിച്ചു കാട്ടി ഫിനാൻഷ്യൽ ഫെയർപ്ലേ നിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചെന്ന യുവേഫയുടെ കണ്ടെത്തൽ ശരിയില്ലെന്ന് വിധിച്ച കോടതി, യുവേഫയുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ സിറ്റി വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇളവു ചെയ്തെങ്കിലും പിഴ ശിക്ഷ നിലനിർത്തിയത്. പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നിലവിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് സിറ്റി. ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്ന ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് സീസണിന്റെ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ റയൽ മഡ്രിഡിനെ നേരിടാനിരിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ്.

2018 നവംബറിൽ സിറ്റിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ജർമൻ മാസികയായ ‘ദെർ സ്പീഗൽ’ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു. 2012–2016 കാലയളവിൽ സിറ്റിയുടെ പല ഇടപാടുകളും യുവേഫ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചായിരുന്നുവെന്ന സൂചനകൾ അതിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് യുവേഫ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്. അബുദാബി രാജകുടുബാംഗം ഷെയ്ഖ് മൻസൂറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അബുദാബി യുണൈറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് 2008 മുതൽ സിറ്റി ഫുട്ബോൾ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടകൾ. യുഎഇ വിമാനക്കമ്പനിയായ ഇത്തിഹാദ് എയർലൈൻസാണ് ടീമിന്റെ മുഖ്യ സ്പോൺസർമാർ. ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ക്ലബായ മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സിയടക്കം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ എട്ട് ക്ലബുകളിൽ സിറ്റി ഗ്രൂപ്പിന് നിക്ഷേപമുണ്ട്.

∙ യുവേഫ കണ്ടെത്തിയ സിറ്റിയുടെ തെറ്റ്

സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം പെരുപ്പിച്ചു കാട്ടി ഫിനാൻഷ്യൽ ഫെയർപ്ലേ നിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചതിനാണ് യുവേഫ ശിക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത പണം സ്പോൺസർഷിപ്പ് വരുമാനത്തിനൊപ്പം ചേർത്തുകാണിച്ചു എന്നാണ് യുവേഫ ക്ലബ് ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ ബോഡി (സിഎഫ്സിബി) കണ്ടെത്തിയത്. യൂറോപ്പിലെ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബുകൾ വരവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് തടയാനാണ് യുവേഫ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫെയർ പ്ലേ (എഫ്എഫ്പി) നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത്. നിരവധി യൂറോപ്യൻ കടക്കെണിയിലായതോടെ 2009ലാണ് യുവേഫ എഫ്എഫ്പി നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത്.

∙ ബിഗ് സിറ്റി!

‘‘മാധ്യമരംഗം അടക്കിവാഴുന്ന ഡിസ്നിക്കു സമാനമായ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ലോക ഫുട്ബോളിലും വരണം’’– ഇപ്പോൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ഗ്രൂപ്പിന്റെ സിഇഒയും ആയ സ്പെയിനുകാരൻ ഫെറാൻ സോറിയാനോ 20 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ. മുൻപ് സ്പാനിഷ് ക്ലബ് എഫ്സി ബാർസിലോനയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരിക്കുമ്പോഴാണ് സോറിയാനോ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. 2014ൽ സിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ സൊറാനോയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ശരിക്കും ട്രാക്കിലായി. അബുദാബി ഗ്രൂപ്പിന്റെ സാമ്പത്തിക പിന്തുണയോടെ സൊറാനോ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ ആ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിയായി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് വിലക്കു വന്നത്.

∙ സിറ്റി ഫുട്ബോൾ ഗ്രൂപ്പ്

സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് 2014

∙ നിക്ഷേപമുള്ള ടീമുകൾ, രാജ്യം, (ശതമാനം)

മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, ഇംഗ്ലണ്ട് (100%)

ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി എഫ്സി, യുഎസ്എ (80%)

മെൽബൺ സിറ്റി എഫ്സി, ഓസ്ട്രേലിയ (100%)

യോകോഹാമ എഫ് മാരിനോസ്, ജപ്പാൻ (20%)

ടോർക്ക് അത്‍ലറ്റിക്, യുറുഗ്വായ് (100%)

ജിറോണ എഫ്സി, സ്പെയിൻ (44%)

സിഷ്വാൻ ജിഞ്ഞ്യു, ചൈന (28%)

മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സി, ഇന്ത്യ (65%)

∙ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി

സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്: 1894

∙ നിലവിലെ ഉടമകൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനു മുൻപ് സിറ്റി നേടിയിരുന്നത് രണ്ട് ലീഗ് കിരീടങ്ങളും നാല് എഫ്.എ കപ്പ് കിരീടങ്ങളും രണ്ട് ലീഗ് കപ്പ് കിരീടങ്ങളും മാത്രം. ഏറെ ക്കാലം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രണ്ട്, മൂന്ന് ഡിവിഷനുകളിലും കളിച്ചു.

∙ നിലവിലെ ഉടമകൾ ഏറ്റെടുത്തത് 2008ൽ. അതിനു ശേഷം നാല് പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടങ്ങൾ, രണ്ട് എഫ്എ കപ്പ്, നാല് ലീഗ് കപ്പ് എന്നിവ സ്വന്തമാക്കി. (ക്ലബ്ബിന്റെ ആദ്യ 128 വർഷം കൊണ്ട് നേടിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവസാന 12 വർഷം കൊണ്ട് സിറ്റി സ്വന്തമാക്കി).

English Summary: Man City to play in Champions League after UEFA ban lifted by CAS