ബെർലിൻ ∙ ജർമനിക്കൊപ്പം ലോകകപ്പ് കിരീടനേട്ടത്തിൽ പങ്കാളിയായ ചെ‍ൽസി മുൻ താരം ആന്ദ്രെ ഷ്യൂർലെ 29–ാം വയസ്സിൽ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബൊറൂസിയ ഡോർട്‌മുണ്ടുമായുള്ള കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചു 2 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴാണു താരത്തിന്റെ അറിയിപ്പ്. പ്രഫഷനൽ ഫുട്ബോളർ എന്ന നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ 2 സീസണുകളിൽ താൻ നേരിട്ട ഏകാന്തതമൂലമാണു കടുത്ത തീരുമാനമെന്നു താരം പറഞ്ഞു. ജർമനിക്കായി 57 കളികളിൽ 22 ഗോളുകൾ നേടി.

English Summary: Schurrelle to resign at the age of 29