ഗോളടിച്ചും പെനൽറ്റി പാഴാക്കിയും റോണോ; ഒടുവിൽ കിരീടം യുവെയുടെ കയ്യിൽ!

ടൂറിൻ∙ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടും കയ്യിലേക്കെത്താൻ വൈകിയ സെരി എ കിരീടം ഒടുവിൽ യുവെന്റസ് ‘പിടിച്ചെടുത്തു. സൂപ്പർതാരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ മുന്നിൽനിന്ന് നയിച്ച മത്സരത്തിൽ സാംദോറിയയെ വീഴ്ത്തിയാണ് യുവെന്റസ് കിരീടം നേടിയത്. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഗോളടിച്ചും പെനൽറ്റി പാഴാക്കിയും സാന്നിധ്യമറിയിച്ച മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത രണ്ടു ഗോളുകൾക്കാണ് യുവെ ജയിച്ചുകയറിയത്. ആദ്യപകുതിയുടെ ഇൻജറി ടൈമിൽ റൊണാൾഡോയാണ് യുവെയ്ക്കായി ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. 67–ാം മിനിറ്റിൽ റൊണാൾഡോയുടെ ഷോട്ടിൽനിന്നുള്ള റീബൗണ്ട് വലയിലെത്തിച്ച് ബെർണാദേഷി ഗോൾപട്ടിക പൂർത്തിയാക്കി.

ലീഗിൽ രണ്ടു മത്സരം കൂടി ശേഷിക്കെ സെരി എയിൽ തുടർച്ചയായ ഒൻപതാം കിരീടമെന്ന റെക്കോർഡ് സഹിതമാണ് യുവെയുടെ കുതിപ്പ്. യൂറോപ്പിലെ പ്രധാന ലീഗുകളിൽ തുടർച്ചയായി ഒൻപതു കിരീടം നേടുന്ന ഏക ടീമാണ് യുവെന്റസ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ബുന്ദസ്‌ലിഗയിൽ തുടർച്ചയായ എട്ടു കിരീടവുമായി ഒപ്പമെത്തിയ ബയൺ മ്യൂണിക്കിനെ വീണ്ടും പിന്നിലാക്കിയാണ് യുവെ ഒരു പടി മുന്നിലേക്ക് കയറിയത്. സെരി എയിൽ ആകെ യുവെയുടെ 36–ാം കിരീടം കൂടിയാണിത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉഡിനീസിനെതിരെ ജയിച്ച് കിരീടം ഉറപ്പാക്കാൻ യുവെയ്ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, അന്ന് അപ്രതീക്ഷിത തോൽവി വഴങ്ങിയതോടെയാണ് യുവെയുടെ കാത്തിരിപ്പ് നീണ്ടത്.

77–ാം മിനിറ്റിൽ തോർസ്ബി ചുവപ്പുകാർഡ് കണ്ടതോടെ 10 പേരുമായാണ് സാംദോറിയ മത്സരം പൂർത്തിയാക്കിയത്. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ലഭിച്ച പെനൽറ്റിയാണ് റൊണാൾഡോ ക്രോസ്ബാറിലേക്കടിച്ച് പാഴാക്കിയത്. നിലവിൽ ലീഗിലെ ഗോൾവേട്ടക്കാരിൽ 31 ഗോളുകളുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് റൊണാൾഡോ. വെറോണയ്ക്കെതിരെ 5–1ന് ജയിച്ച ലാസിയോയ്‌ക്കായി ഹാട്രിക്കുമായി തിളങ്ങിയ സിറോ ഇമ്മോബീല്‍ 34 ഗോളുകളുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. പെനൽറ്റി ഗോളാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇമ്മൊബീലിന് അടുത്തെത്താൻ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു.

അതേസമയം, കോവിഡിനു ശേഷമുള്ള സീസണിൽ 10–ാം ഗോളാണ് റൊണാൾഡോയുടേത്. യൂറോപ്പിലെ സുപ്രധാന ലീഗുകളിലൊന്നും ഇക്കാലത്ത് റൊണാൾഡോയേക്കാൾ ഗോൾ നേടിയ താരങ്ങളില്ല. സെരി എയിൽ എല്ലാ ടീമുകൾക്കും ഇനി രണ്ടു മത്സരം വീതം ബാക്കിയുണ്ട്. ഈ സീസണിൽ ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനുള്ള പോരാട്ടം അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചുരുക്കം.

