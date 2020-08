ജയിച്ച റൊണാൾഡോയും തോറ്റ റയലും പുറത്ത്; സിറ്റിയും ലയോണും ക്വാർട്ടറിൽ

ടൂറിൻ ∙ പോർച്ചുഗലിലെ ഉത്സവത്തിനു ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഇല്ല! 2 ഗോളുകളുമായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ അത്യധ്വാനം ചെയ്തെങ്കിലും യുവെന്റസിനെ മറികടന്നു ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് ഒളിംപിക് ലിയൊണെ യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ഫുട്ബോൾ ക്വാർട്ടറിൽ കടന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 2–ാം പാദം യുവെ 2–1നു ജയിച്ചെങ്കിലും ആദ്യപാദത്തിലെ 1–0 ജയം ലിയൊണെയ്ക്കു തുണയായി. ഇരുപാദ സ്കോർ 2–2 ആയെങ്കിലും യുവെയുടെ മൈതാനത്തു നേടിയ എവേ ഗോൾ ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബിനു ക്വാർട്ടർ ടിക്കറ്റ് നൽകി.

റയൽ മഡ്രിഡിനെ മറികടന്നു മാഞ്ചസ്റ്റ‍ർ സിറ്റിയും അവസാന എട്ടിലെത്തി. ആദ്യപാദവും 2–ാം പാദവും 2–1നു ജയിച്ചതോടെ സിറ്റിയുടെ വിജയം 4–2ന്. ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മുതലുള്ള മത്സരങ്ങൾ പോർച്ചുഗീസ് തലസ്ഥാനമായ ലിസ്ബണിലാണ്. പതിവിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി, ഇത്തവണ ക്വാർട്ടറും സെമിയും ഒരു പാദം മാത്രമാണ്. 12 മുതൽ 15 വരെ തുടരെ 4 ദിവസങ്ങളിലാണു ക്വാർട്ടർ. സെമി ഫൈനൽ 18നും 19നും. ഫൈനൽ 23ന്.

കടം വീട്ടി, പക്ഷേ...

ആദ്യപാദത്തിലെ 0–1 തോൽവിക്കു കടം വീട്ടാൻ സ്വന്തം മൈതാനത്തിറങ്ങിയ യുവെയ്ക്കു കളിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഒന്നുകൂടി കിട്ടി. 12–ാം മിനിറ്റിൽ ഹോസെം അവോറിനെ റോഡ്രിഗോ ബെന്റാങ്കുർ വീഴ്ത്തിയതിനു ലിയൊണെയ്ക്കു പെനൽറ്റി. ക്യാപ്റ്റൻ മെംഫിസ് ഡിപായുടെ ചിപ് കിക്ക് യുവെ ഗോൾകീപ്പർ ഷെഷ്നിയെ കബളിപ്പിച്ചു. ഹാഫ്ടൈമിനു മിനിറ്റുകൾ ശേഷിക്കെ പെനൽറ്റി തിരിച്ചു വാങ്ങി ഡിപായ് യുവെയ്ക്ക് ആശ്വാസം നൽകി. മിറാലെം പ്യാനിച്ചിന്റെ ഫ്രീകിക്ക് ഡിപായുടെ കയ്യിൽ തട്ടിയതിനായിരുന്നു പെനൽറ്റി. കിക്കെടുത്ത ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്കു പിഴച്ചില്ല. 60–ാം മിനിറ്റിൽ‌ പോസ്റ്റിന്റെ വലതുമൂലയിലേക്കു ചാർത്തിയ സുന്ദരമായൊരു ഗോളിലൂടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ യുവെയ്ക്കു പ്രതീക്ഷ നൽകി.

ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ ഹാട്രിക്കും ടീമിന്റെ വിജയവും കാത്തിരുന്ന യുവെ ആരാധകരുടെ നെഞ്ചിടിപ്പു കൂടിയ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ. കോർണറിൽനിന്നുള്ള ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ ഹെഡർ ക്രോസ് ബാറിനു തൊട്ടുമുകളിലൂടെ പോയതു യുവെയുടെ നിർഭാഗ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി. പരുക്കിൽ‌നിന്നു മുക്തനായ പൗളോ ഡിബാലയെ യുവെ കോച്ച് മൗറീഷ്യോ സാറി ഇറക്കിയെങ്കിലും 14 മിനിറ്റിനകം കാലിനു വേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനാൽ പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു.

‘വരാനു’ള്ളത് വഴിയിൽ...

വരാനുള്ളതു വഴിയിൽ തങ്ങില്ലെന്നു റയൽ മഡ്രിഡ് ആരാധകർക്കു മനസ്സിലായി! ഇത്തിഹാദ് സ്റ്റേഡ‍ിയത്തിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കെതിരെ വിജയദാഹത്തോടെ കളിച്ചെങ്കിലും ഡിഫൻഡർ റാഫേൽ വരാന്റെ 2 പിഴവുകൾ റയലിനു വിനയായി. 9–ാം മിനിറ്റിലും 68–ാം മിനിറ്റിലും ഫ്രഞ്ച് താരം വരുത്തിയ പ്രതിരോധപ്പിഴവുകളിൽനിന്നാണു സിറ്റി 2 ഗോളും നേടിയത്. ആദ്യം റഹീം സ്റ്റെർലിങ്, പിന്നെ ഗബ്രിയേൽ ജിസ്യൂസ്.

ക്യാപ്റ്റൻ സെർജിയോ റാമോസിനെ വിലക്കു മൂലം നഷ്ടമായത് റയൽ പ്രതിരോധത്തെ ഉലച്ചു കള‍ഞ്ഞു. 28–ാം മിനിറ്റിൽ കരീം ബെൻസേമയുടെ ഹെഡർ ഗോളിൽ റയലിനു പ്രതീക്ഷയുണർന്നെങ്കിലും ജിസ്യൂസിന്റെ ഗോൾ ആ മോഹം തീർത്തു. ബോക്സിൽ വരാന്റെ കാലിൽനിന്നു റാ‍ഞ്ചിയ പന്ത് സ്റ്റെർലിങ്ങിനു നൽകിയാണു ജിസ്യൂസ് സിറ്റിയുടെ ആദ്യഗോളിനു വഴിയൊരുക്കിയത്. 2–ാം പകുതിയിൽ വരാൻ ഗോൾകീപ്പർ തിബോ കോർട്ട്വായ്ക്കു നൽകിയ പന്ത് ഓടിപ്പിടിച്ചാണു ജിസ്യൂസ് ഗോളിലേക്കു തട്ടിയിട്ടത്.

യുവെ കോച്ച് സാറി പുറത്ത്

ടൂറിൻ ∙ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽനിന്നു പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ പരിശീലകൻ മൗറീഷ്യോ സാറിയെ ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ് യുവെന്റസ് പുറത്താക്കി. ക്ലബ്ബിനെ സീരി എ കിരീടത്തിലേക്കു നയിച്ചു രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴാണ് അറുപത്തിയൊന്നുകാരനായ സാറിക്കു പുറത്തു പോകേണ്ടി വരുന്നത്. ആഭ്യന്തര ലീഗിൽ തുടരെ 9–ാം കിരീടം നേടിയെങ്കിലും 1996നുശേഷം യുവെന്റസ് ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ജേതാക്കളായിട്ടില്ല. ജൂണിൽ കോപ്പ ഇറ്റാലിയ ഫൈനലിൽ യുവെന്റസ് നാപ്പോളിയോടു തോറ്റതും തിരിച്ചടിയായി.

ബാങ്കിങ് കരിയറിനൊപ്പം ഹോബിയായി ഫുട്ബോൾ പരിശീലനം തുടങ്ങിയ സാറി യുവെന്റസും നാപ്പോളിയും ചെൽസിയും ഉൾപ്പെടെ 20 ക്ലബ്ബുകളെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ പ്രശസ്തമായ പാസിങ് കളിശൈലിയായ ‘സാറി ബോൾ’ യുവെയിൽ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സാറിക്കു കഴി‍ഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഫ്രീകിക്കുകൾ എടുക്കാൻ 33 മാർഗങ്ങൾ ആവിഷ്ക്കരിച്ചതിനാൽ ‘മിസ്റ്റർ 33’ എന്നും സാറിക്കു വിളിപ്പേരുണ്ട്.

