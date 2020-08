മഡ്രിഡ് ∙ യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ഫുട്ബോൾ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ വ്യാഴാഴ്ച ജർമൻ ക്ലബ് ആർബി ലൈപ്സിഗിനെ നേരിടുന്ന സ്പാനിഷ് ക്ലബ് അത്‌ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡിന് ഇരുട്ടടിയായി കോവിഡ്. അർജന്റീന ഫോർവേഡ് ഏയ്ഞ്ചൽ കോറെയ, ക്രൊയേഷ്യൻ ഡിഫൻഡർ ഷീമേ വിസാൽകോ എന്നിവർക്കാണു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരെക്കൂടാതെ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ടീമംഗങ്ങൾ പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങിയെങ്കിലും ആശങ്ക ബാക്കിയാണ്.



ഇരുവർക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇരുപത്തിയെട്ടുകാരൻ വിസാൽകോ പരുക്കേറ്റു വിശ്രമത്തിലിരിക്കെയാണ് രോഗബാധ. ഇരുവരെയും ഹോം ഐസലേഷനിലാക്കിയതായി ക്ലബ് അറിയിച്ചു. ഇതുമൂലം ഇന്നലെ ലിസ്ബണിലേക്കു തിരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ടീമിന് അടിയന്തരമായി യാത്ര മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. രാവിലത്തെ പരിശീലനവും മാറ്റിവച്ചെങ്കിലും മറ്റു താരങ്ങളുടെ കോവിഡ് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി ടീം വൈകിട്ടു കളത്തിലിറങ്ങി. ഇന്നു ടീം മത്സരവേദിയിലേക്കു തിരിക്കും. കോവിഡ് മൂലം ഇരുപാദമത്സരങ്ങളും ഹോം – എവേ സമ്പ്രദായവുമൊഴിവാക്കി നോക്കൗട്ട് രീതിയിലാണു ലിസ്ബണിൽ ടൂർണമെന്റ് നടക്കുക.



English Summary: Atletico Madrid confirm Correa and Vrsaljko have tested positive for coronavirus