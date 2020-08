മെസ്സിയും റൊണാൾഡോയും ബാർസയിൽ ഒന്നിക്കുമോ? വിൽക്കാൻ തയാറെന്ന് യുവെ

മഡ്രിഡ്∙ സമകാലിക ഫുട്ബോളിലെ രണ്ടു ജീവിക്കുന്ന ഇതിഹാസങ്ങളെ ഒരേ ജഴ്സിയിൽ, ഒരേ ടീമിൽ കാണാൻ അവസരം ലഭിക്കുമോ? സാധ്യതകൾ വിദൂരമെങ്കിലും സൂപ്പർതാരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ സ്പാനിഷ് ക്ലബ് ബാർസിലോനയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ ഇറ്റാലിയൻ വമ്പൻമാരായ യുവെന്റസ് താൽപര്യം അറിയിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. കോവിഡ് വ്യാപനം സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നതിനാണ് സൂപ്പർതാരത്തെ ഉൾപ്പെടെ വിൽക്കാൻ യുവെന്റസ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ താരത്തെ വിൽക്കാനുള്ള താൽപര്യം ബാർസിലോനയെയും യുവെന്റസ് അറിയിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ വിദഗ്ധതൻ ഗ്വില്ലെം ബലാഗുവിനെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് ഇത്തരമൊരു റിപ്പോർട്ട് പ്രചരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കനത്തതോടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഉൾപ്പെടെ വൻ പ്രതിഫലം പറ്റുന്ന സൂപ്പർതാരങ്ങളിൽ ചിലരെ വരും ആഴ്ചകളിലായി വിൽക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് യുവെന്റസ് എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മിന്നുന്ന ഫോമിലായിരുന്നു മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരൻ റൊണാൾഡോ എല്ലാ ടൂർണമെന്റുകളിലുമായി യുവെയ്ക്കായി 35 ഗോളുകളാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് നിർത്തിവച്ച ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചതിനു ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ േനടിയ താരവും റൊണാൾഡോ തന്നെ.

ഇറ്റാലിയൻ സെരി എയിൽ യുവെയെ ചാംപ്യൻമാരാക്കിയ റൊണാൾഡോയ്ക്ക്, വ്യക്തിപരമായ തകർപ്പൻ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും അവരെ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് നയിക്കാനായിരുന്നില്ല. ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് ഒളിംപിക് ലയോണെയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം പാദ പ്രീക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ ഇരട്ടഗോളുമായി യുവെയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ടീമിനു മുന്നേറാനായില്ല. ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽനിന്ന് പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ മാനേജർ മൗറീഷ്യോ സാറിയെ പുറത്താക്കിയ യുവെ, പകരം ക്ലബ്ബിന്റെ മുൻ താരം കൂടിയായ ആന്ദ്രെ പിർലോയെ തൽസ്ഥാനത്ത് നിയമിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം, റൊണാൾഡോ അടുത്ത സീസണിൽ ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് പിഎസ്ജിയിലേക്ക് പോയേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും ശക്തമാണ്. ഇതിനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏജന്റ് ജോർജ് മെൻഡസ് ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെയാണ് റൊണാൾഡോയെ ബാർസിലോനയ്ക്ക് വിൽക്കാനും യുവെന്റസ് താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായുള്ള റിപ്പോർട്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിബിസി റേഡിയോയുമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ്, റൊണാൾഡോയെ വിൽക്കാൻ താൽപര്യമറിയിച്ച് .യുവെന്റസ് ബാർസിലോന ഉള്‍പ്പെടെ വിവിധ ക്ലബ്ബുകളെ സമീപിച്ചതായി ഗ്വില്ലെം ബലാഗു വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

‘ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പേര് പിഎസ്ജിയുമായി ചേർത്ത് പ്രചരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വാങ്ങാൻ താൽപര്യമുണ്ടായിട്ടല്ല. മറിച്ച്, റൊണാൾഡോയ്ക്കായി പുതിയ ക്ലബ് കണ്ടെത്താൻ ഏജന്റ് ജോർജ് മെൻഡസിന് വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ്. ബാർസിലോന ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ക്ലബ്ബുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വിൽക്കാൻ താൽപര്യമറിയിച്ച് സന്ദേശം പോയിട്ടുണ്ട്’ – ബലാഗു വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ബാർസിലോന ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ റൊണാൾഡോയെ വാങ്ങാൻ രംഗത്തു വരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ബദ്ധവൈരികളായ റയൽ മഡ്രിഡിനായി കളിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്രം അവഗണിച്ചാൽ പോലും സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വാങ്ങുന്നതിൽനിന്ന് ബാർസയെ തടയുന്നു.

