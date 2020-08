ഇത് നിനക്ക്...; 11 മിനിറ്റ് കളിച്ച താരത്തിന് മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് ട്രോഫി കൈമാറി നെയ്മർ

ലിസ്ബൺ∙ യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ കാൽ നൂറ്റാണ്ടു നീളുന്ന കാത്തിരിപ്പിനുശേഷം ഫ്രഞ്ച് വമ്പൻമാരായ പിഎസ്ജിയെ സെമിയിലെത്തിച്ചതിനു ലഭിച്ച ‘മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച്’ പുരസ്കാരം സഹതാരം എറിക് മാക്സിം ചോപ്പോ മോട്ടിങ്ങിനു നൽകി സൂപ്പർതാരം നെയ്മറിന്റെ മാതൃക. അവസരങ്ങൾ പാഴാക്കിയ വില്ലനായും പിന്നീട് രണ്ടു ഗോളിനും വഴിയൊരുക്കിയ നായകനായും കളം നിറഞ്ഞ് പിഎസ്ജിയെ തോൽവിയുടെ വക്കിൽനിന്നും കൈപിടിച്ച് കയറ്റിയ പ്രകടനത്തിനാണ് നെയ്മറിന് മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. മുന്നേറ്റത്തിലെ സൂപ്പർതാരം കിലിയൻ എംബപ്പെയുടെ അഭാവത്തിൽ ആദ്യപകുതിയിൽ പിഎസ്ജി ആക്രമണം നയിച്ച നെയ്മർ, ചില അനായാസ അവസരങ്ങൾ തുലച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, 90, 90+ 3 മിനിറ്റുകളിലായി പിഎസ്ജിയുടെ വിധി മാറ്റിയെഴുതിയ രണ്ടു ഗോളിലും നെയ്മർ സ്പർശമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രകടനത്തിനാണ് താരത്തിന് മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്.

നെയ്മറിനൊപ്പം പിഎസ്ജിയുടെ രണ്ടു ഗോളിനു പിന്നിലും പ്രവർത്തിച്ച മറ്റൊരു താരമായിരുന്നു ജർമനിയിൽ ജനിച്ച് കാമറൂണിനായി കളിക്കുന്ന മുപ്പത്തിയൊന്നുകാരൻ ചോപ്പോ മോട്ടിങ്. മാർക്വീഞ്ഞോസ് നേടിയ ആദ്യ ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കിയ നെയ്മറിന് ബോക്സിനു പുറത്തുനിന്ന് തകർപ്പൻ ക്രോസിലൂടെ പന്തെത്തിച്ചത് മോട്ടിങ്ങായിരുന്നു. അറ്റലാന്റ ബോക്സിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് ഈ ക്രോസ് പിടിച്ചെടുത്ത് നിയന്ത്രിച്ചാണ് നെയ്മർ മാർക്വീഞ്ഞോസിന് മറിച്ചത്. പിന്നീട് നെയ്മറിൽനിന്ന് എംബപ്പെ വഴി ലഭിച്ച പന്തിന് ഗോളിലേക്ക് വഴികാട്ടി വിജയശിൽപിയായതും മോട്ടിങ് തന്നെ.

മത്സരത്തിന്റെ 79–ാം മിനിറ്റിൽ തോൽവിയുറപ്പിച്ച ഘട്ടത്തിൽ മൗറോ ഇക്കാർഡിയുടെ പകരക്കാരനായാണ് ചോപ്പോ മോട്ടിങ്ങിനെ പിഎസ്ജി പരിശീലകൻ തോമസ് ടൂഷൽ കളത്തിലിറക്കുന്നത്. മോട്ടിങ് കളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 11 മിനിറ്റ് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള കാഴ്ച. യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് സെമിയെന്ന പിഎസ്ജിയുടെ കാൽനൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള കാത്തിരിപ്പിന് ഫലം ലഭിച്ചത് മോട്ടിങ് കളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ 11 മിനിറ്റിലാണ്. തന്നേക്കാൾ ഈ വിജയത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അർഹിക്കുന്ന താരമെന്ന തോന്നലിലാകണം നെയ്മർ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരം മോട്ടിങ്ങിന് സമർപ്പിച്ചത്.

അറിയാതെയാണെങ്കിലും പിഎസ്ജിയോടു ചെയ്തൊരു തെറ്റിനുള്ള പ്രാശ്ചിത്തം കൂടിയാണ് മോട്ടിങ്ങിന്റെ ഈ പ്രകടനം. പിഎസ്ജിയുടെ മധ്യനിരയിലെ കരുത്തനായ മാർക്കോ വെറാറ്റിക്ക് അറ്റലാന്റയ്ക്കെതിരെ കളത്തിലിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ പോയ പരുക്കിനു കാരണം മോട്ടിങ്ങായിരുന്നു. ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് പരിശീലനത്തിനിടെ മോട്ടിങ്ങുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് വെറാറ്റിക്ക് പരുക്കേറ്റത്.

തികച്ചും ആകസ്മികമായി ടീമിൽ ഇടംപിടിക്കാനും കളത്തിലിറങ്ങാനും അവസരം ലഭിച്ച താരമാണ് മോട്ടിങ്ങ് എന്നതും ശ്രദ്ധേയം. പിഎസ്ജിയുമായുള്ള കരാർ അവസാനിച്ച സൂപ്പർതാരം എ‍ഡിസൻ കവാനി ചാംപ്യൻസ് ലീഗിനായി കരാർ നീട്ടാൻ വിസമ്മതിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് മോട്ടിങ്ങിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതു തന്നെ. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ പിഎസ്ജിയുമായുള്ള കരാർ അവസാനിച്ച മോട്ടിങ്ങിന് സീസൺ തീരും വരെ കരാർ പുതുക്കി നൽകാൻ പിഎസ്ജി തീരുമാനിച്ചതും അവരുടെ സുകൃതം. മാത്രമല്ല, മിന്നും താരം മൗറോ ഇക്കാർഡി പതിവു ഫോമിന്റെ നിഴലിലായിപ്പോയതോടെയാണ് 10 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കാണെങ്കിലും മോട്ടിങ്ങിന് കളത്തിലിറങ്ങാനും അവസരം ലഭിച്ചത്.

2018ൽ പ്രീമിയർ ലീഗ് ഒന്നാം ഡിവിഷനിൽനിന്ന് സ്റ്റോക് സിറ്റി തരംതാഴ്ത്തപ്പെട്ടതോടെയാണ് മോട്ടിങ് ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബിലെത്തുന്നത്. പിഎസ്ജി ജഴ്സിയിൽ ഇതുവരെ കളിച്ചത് 31 മത്സരങ്ങൾ. ഈ സീസണിൽ മാത്രം 18 മത്സരങ്ങളിൽ അവസരം ലഭിച്ചു. പിഎസ്ജിക്കൊപ്പമുള്ള കരാർ ഈ വർഷം ജൂണിൽ അവസാനിച്ചെങ്കിലും സീസൺ അവസാനിക്കുന്നതു വരെ ടീമിനൊപ്പം തുടരാൻ മാനേജ്മെന്റ് അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു. ആ തീരുമാനം ചരിത്രമായെന്ന് അറ്റലാന്റയ്ക്കെതിരായ മത്സരഫലം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ദേശീയ ജഴ്സിയിൽ കാമറൂണിനു കളിക്കുന്ന മോട്ടിങ് നിലവിൽ അവരുടെ ക്യാപ്റ്റനാണ്. ഇതുവരെ 55 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് നേടിയത് 15 ഗോളുകൾ.

∙ പുകഴ്ത്തി ടൂഷൽ, ഹെരേര

മത്സരശേഷം പിഎസ്ജി പരിശീലകൻ തോമസ് ടൂഷലും സഹതാരം ആൻഡെർ ഹെരേരയും മോട്ടിങ്ങിനെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. ‘ആ 10 മിനിറ്റിൽ മോട്ടിങ്ങിന്റെ പ്രകടനം ഉജ്വലമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാതെ പോകുന്നത് നീതികേടാകും’ – ഹെരേര പറഞ്ഞു.

കാമറൂൺ താരത്തിന്റെ മികവിനെ പുകഴ്ത്തിയ ടൂഷൽ, ഒരുകാലത്തും താൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിനെ സംശയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

‘ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ച മികച്ച അവസരമായിരുന്നു ഇത്. അദ്ദേഹത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ച സമയമായിരുന്നു ഇത്. അത് മികച്ച രീതിയിൽ ചെയ്തു’ – ടൂഷൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: Neymar gives his man-of-the-match award to PSG hero Choupo-Moting