90–ാം മിനിറ്റ് വരെ പിന്നിൽ; 149 സെക്കൻഡിൽ 2 ഗോളടിച്ച് പിഎസ്ജി സെമിയിൽ!

ലിസ്ബൺ∙ അവിശ്വസനീയമെന്നോ അസാധ്യമെന്നോ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവിലൂടെ ഈ സീസണിലെ ഇറ്റാലിയൻ വിസ്മയം അറ്റലാന്റയെ തകർത്ത പിഎസ്ജി, യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് സെമിയിൽ. ആവേശം വാനോളം നിറഞ്ഞുനിന്ന മത്സരത്തിൽ 26–ാം മിനിറ്റ് മുതൽ 90 മിനിറ്റ് വരെ ഒരു ഗോളിനു പിന്നിൽനിന്ന പിഎസ്ജി, 149 സെക്കൻഡിന്റെ ഇടവേളയിൽ രണ്ടു ഗോൾ നേടിയാണ് അപ്രതീക്ഷിത വിജയവും സെമി ബർത്തും പിടിച്ചെടുത്തത്. മാർക്വീഞ്ഞോസ് (90), ചോപ്പോ മോട്ടിങ് (90+3) എന്നിവരാണ് പിഎസ്ജിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചുവരവിന് ഗോളടിച്ച് കാർമികത്വം വഹിച്ചത്. ഇരു ഗോളുകൾക്കും പിന്നിൽ അധ്വാനിച്ച് നെയ്മർ, കിലിയൻ എംബപ്പെ എന്നീ സൂപ്പർതാരങ്ങളും ‘ചടങ്ങിലെ’ മുഖ്യ ആകർഷണങ്ങളായി. അറ്റലാന്റയുടെ ഏക ഗോൾ മാരിയോ പസാലിച് (26) നേടി.

പിഎസ്ജിയുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ 50–ാം വാർഷികത്തിലാണ് എക്കാലവും ഓർത്തിരിക്കാവുന്നൊരു വിജയം അവർ പിടിച്ചെടുത്തത്. യൂറോപ്പിലെ മുൻനിര ക്ലബ്ബുകളിൽ ഒന്നാണെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ ചാംപ്യൻമാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ അവർ സെമിയിലെത്തുന്നത് കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനിടെ ഇതാദ്യം!

അധ്വാനിച്ച് അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഗോള്‍മുഖത്ത് അനായാസം അതു നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് തുടർക്കഥയാക്കിയ ബ്രസീലിയൻ സൂപ്പർതാരം നെയ്മർ 90 മിനിറ്റും പിഎസ്ജിക്ക് വില്ലനായിരുന്നു. എന്നാൽ, അവസാന അഞ്ച് മിനിറ്റിലെ ആന്റി ക്ലൈമാക്സിൽ സൂപ്പർതാരം നായക വേഷത്തിലേക്ക് മാറി. 90–ാം മിനിറ്റിൽ ബ്രസീലിന്റെ തന്നെ മാർക്വീഞ്ഞോസ് നേടിയ സമനില ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കിയ നെയ്മർ, വിജയഗോളിന് വഴിയൊരുക്കിയ എംബപ്പെയ്ക്ക് കിടിലൻ ത്രൂപാസിലൂടെ പന്തെത്തിച്ചും കയ്യടി നേടി.

2016–17 സീസണിൽ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് പ്രീക്വാർട്ടറിൽ ‌പിഎസ്ജിയെ ഇതേ നെയ്മറിന്റെ കാർമികത്വത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചുവരവിലൂടെ ബാർസിലോന തകർത്തത് ആരാധകരുടെ മനസ്സിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. അന്ന് ആദ്യ പാദത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത നാലു ഗോളുകൾക്ക് തോറ്റ ബാർസ, രണ്ടാം പാദത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ ആറു ഗോളുകൾക്കാണ് പിഎസ്ജിയെ തകർത്തത്. അന്ന് ഇരട്ടഗോൾ നേടിയ നെയ്മറിനെ സമാനമായ പ്രകടനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് തൊട്ടടുത്ത സീസണിൽ പിഎസ്ജി റാ‍ഞ്ചിയതെന്നത് ചരിത്രം. അതു വെറുതെയായില്ലെന്ന് ഒടുവിൽ അവർക്കു തോന്നിക്കാണണം. ഇത്തവണ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടം ഒറ്റപ്പാദമാക്കി ചുരുക്കിയതിനാൽ ഇരുപ പാദങ്ങളുടെ നാടകീയതകളെല്ലാം ഒരേ വേദിയിൽ ആവർത്തിച്ചുവെന്ന വ്യത്യാസം മാത്രം.

English Summary: Paris St-Germain scored two late goals in a sensational comeback against Atalanta to reach the Champions League semi-finals