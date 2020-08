ഇതിനു മുൻപ് ബാർസ 8 ഗോൾ വഴങ്ങിയത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും 1 വർഷം മുൻപ്!

ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഇതേ ദിനത്തിൽ, അങ്ങ് പോർച്ചുഗൽ തലസ്ഥാനമായ ലിസ്ബണിൽ ലയണൽ മെസ്സിയും സംഘവും വഴങ്ങിയ കനത്ത തോൽവിക്ക് കൗതുകകരമായ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇതിനു മുൻപ് ബാർസിലോന എട്ടു ഗോൾ വഴങ്ങി തോറ്റത് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽനിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുൻപാണ്– 1946ൽ. അന്ന് കോപ്പ ദെൽ റേ ടൂർണമെന്റിൽ സെവിയ്യയാണ് ബാർസയെ എട്ടു ഗോളടിച്ച് നാണം കെടുത്തിയത്. ഇക്കുറി 8–2നാണ് തോറ്റതെങ്കിൽ, എതിരില്ലാത്ത എട്ടു ഗോളിനായിരുന്നു അന്നത്തെ തോൽവി. ആ തോൽവി കഴിഞ്ഞ് നീണ്ട 74 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം വീണ്ടുമൊരു എട്ട് ഗോൾ തോൽവി. ഇക്കുറി പക്ഷേ, ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളിൽ ഒരാളായ ലയണൽ മെസ്സിയും തോൽവിയിൽ പങ്കാളിയായി!

തോമസ് മുള്ളർ (4, 31), ഫിലിപ്പെ കുട്ടീഞ്ഞോ (85, 89) എന്നിവർ നേടിയ ഇരട്ടഗോളുകളാണ് ബയണിന് കൂറ്റൻ ജയത്തിന് അടിത്തറയായത്. ഇവാൻ പെരിസിച്ച് (21), സെർജി ഗ്‌നാബ്രി (27), ജോഷ്വ കിമ്മിച്ച് (63), റോബർട്ടോ ലെവൻഡോവ്സ്കി (82) എന്നിവരും ബയണിനായി ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ബാർസ രണ്ടു ഗോളടിച്ചെങ്കിലും അതിൽ ആദ്യ ഗോൾ ബയണിന്റെ സംഭാവനയാണ്. ഏഴാം മിനിറ്റിൽ ജോർഡി ആൽബയുടെ ഗോൾശ്രമം തടയുന്നതിനിടെ ബയൺ താരം ഡേവിഡ് അലാബയാണ് സ്വന്തം വലയിൽ പന്തെത്തിച്ച് ബാർസയ്ക്ക് സമനില സമ്മാനിച്ചത്. ബാർസ താരത്തിന്റെ ബൂട്ടിൽനിന്ന് പിറന്ന മത്സരത്തിലെ ഏക ഗോൾ, 57–ാം മിനിറ്റിൽ ലൂയി സ്വാരസ് സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചു.

ബയൺ മ്യൂണിക്കിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ നിരാശനായി മെസ്സി മൈതാനത്ത്.

അതേസമയം, ബാർസിലോനയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കനത്ത തോൽവി സംഭവിച്ചതും 1940കളിലാണ്. ഇതിൽ ഒരെണ്ണം 1943ൽ ബദ്ധവൈരികളായ റയൽ മഡ്രിഡിനെതിരെയാണ്. കോപ്പ ദെൽ റേയുടെ ആദ്യപാദ സെമിയിൽ എതിരില്ലാത്ത മൂന്നു ഗോളുകൾക്ക് ജയിച്ച ബാർസ, രണ്ടാം പാദത്തിൽ നാണംകെട്ടത് ഒന്നിനെതിരെ 11 ഗോളുകൾക്ക്! ഈ തോൽവിക്കും നാലു വർഷം മുൻപ് ഇതേ സ്കോറിന് ഒരു ലാ ലിഗ മത്സരത്തിൽ സെവിയ്യയോടും ബാർസ തോറ്റിരുന്നു! അന്ന് എട്ടാം മിനിറ്റിൽ ലീഡ് നേടിയ ബാർസയ്ക്കെതിരെ സെവിയ്യ 11 എണ്ണം തിരിച്ചടിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ്. 23–ാം മിനിറ്റിൽ തുടങ്ങിയ ഗോളടി പൂർത്തിയായത് 83–ാം മിനിറ്റിൽ! ആ സീസണിൽ പക്ഷേ, അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ സെവിയ്യയ്ക്കു മുൻപിൽ നാലാമതായി ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ബാർസയ്ക്കായി. 1935ൽ റയൽ മഡ്രിഡിനെതിരെ 8–2നു തോറ്റ ചരിത്രവും ബാർസയ്ക്കുണ്ട്.

∙ യുഗാന്ത്യം?

2004–05 സീസണിനുശേഷം ലയണൽ മെസ്സിയോ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയോ ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന ആദ്യ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് സെമി പോരാട്ടങ്ങളാണ് ഇത്തവണത്തേത്. ഇസ്താംബൂളിൽ ലിവർപൂൾ കിരീടമുയർത്തിയ ആ സീസണിനുശേഷം നടന്ന എല്ലാ ചാംപ്യൻസ് ലീഗുകളിലും ഇവരിലൊരാൾ സെമി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കുറി ബയണിനെതിരായ നാണം കെട്ട തോൽവിയോടെ ബാർസിലോന ക്വാർട്ടറിൽ പുറത്തായതാണ് 15 വർഷത്തിനുശേഷം സൂപ്പർതാരങ്ങളില്ലാത്ത സെമി പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്. റൊണാൾഡോയുടെ യുവെന്റസ് ആകട്ടെ, പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് ഒളിംപിക് ലിയോണെയോടു തോറ്റും പുറത്തായി. രണ്ടാം പാദത്തിൽ റൊണാൾഡോ ഇരട്ടഗോളുമായി ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചെങ്കിലും എവേ ഗോളിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിലാണ് ലിയോണെ മുന്നേറിയത്.



English Summary: Barca sink to 74-year low in Champions League humiliation at the hands of Bayern