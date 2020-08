‘രണ്ടാം പാദമില്ലല്ലോ, ഭാഗ്യം...’; എട്ടടിയിൽ ബാർസയെ വീഴ്ത്തി ബയൺ സെമിയിൽ!

ലിസ്ബൺ∙ ‘ഭാഗ്യം, സമയം തീർന്നു’ – സ്പാനിഷ് വമ്പൻമാരായ ബാർസിലോനയുടെ ആരാധകർ മത്സരത്തിനിടെ സമയം തീരാൻ ഇത്രയേറെ പ്രാർഥിച്ച അവസരം അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായിക്കാണില്ല. ‘ഭാഗ്യം, രണ്ടാം പാദമില്ലല്ലോ’ – ആദ്യപാദത്തിൽ തോൽവി വഴങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടും ബാർസയുടെ ആരാധകർ രണ്ടാം പാദമില്ലാത്തതിന് ദൈവത്തിന് ഇത്രയേറെ നന്ദി പറഞ്ഞ സമയവും അടുത്തെങ്ങും കണ്ടിരിക്കില്ല... എല്ലാംകൊണ്ടും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയ ‘ക്രൂര’മായ മത്സരത്തിൽ ബാർസിലോനയെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ജർമൻ ചാംപ്യൻമാരായ ബയൺ മ്യൂണിക്ക് യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് സെമിയിൽ. പോർച്ചുഗൽ തലസ്ഥാനമായ ലിസ്ബണിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ രണ്ടിനെതിരെ എട്ടു ഗോളുകൾക്കാണ് ബയൺ ബാർസയെ നാണംകെടുത്തിയത്. ഗോളിനു മുന്നിൽ ബയൺ താരങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി നിശ്ചയദാർഢ്യം കാട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ബാർസയുടെ വലയിൽ കുറഞ്ഞത് 10 ഗോളെങ്കിലും എത്തിയേനെ! ഇനി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി – ഒളിംപിക് ലിയോണെ ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിലെ വിജയികളാകും സെമിയിൽ ബയണിന്റെ എതിരാളികൾ.

ബാർസിലോനയുടെയും അവരുടെ സൂപ്പർതാരം ലയണൽ മെസ്സിയുടെയും കരിയറിലെ ഏറ്റവും മോശം മത്സരം എന്ന ലേബലുമായാണ് പോരാട്ടം പൂർത്തിയായത്. ‘മെസ്സി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കാണിച്ചുതരാമായിരുന്നു’ എന്ന് മത്സരശേഷം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ച ട്രോളിലുണ്ട് ബാർസ–ബയൺ മത്സരത്തിന്റെ നേർച്ചിത്രം. ബാർസയുടെ പ്രതിരോധപ്പിഴവുകളും ബയണിന്റെ മുന്നേറ്റമികവും കൈപിടിച്ച് അവതരിച്ച മത്സരത്തിൽ മെസ്സിക്കും സംഘത്തിനും ഓർത്തുവയ്ക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. പക്ഷേ, മറക്കാൻ ഏറെയുണ്ട് താനും. 2014ലെ ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ജർമനി ബ്രസീലിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞതിലും ക്രൂരമായാണ് അതേ ജർമനിയിൽനിന്നുള്ള ബയൺ, പോർച്ചുഗൽ തലസ്ഥാനത്ത് മെസ്സിപ്പടയെ വീഴ്ത്തിയത്. ഇക്കാര്യം മത്സരശേഷം ഇരു മത്സരങ്ങളിലും കളിച്ച തോമസ് മുള്ളർ എടുത്തുപറയുകയും ചെയ്തു. കളത്തിൽ ബദ്ധവൈരിയായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയേക്കാൾ ക്രൂരമായാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃനഗരം മെസ്സിയോടും സംഘത്തിനോടും പെരുമാറിയതെന്ന് പറയേണ്ടിവരും.

ബയണിനായി തോമസ് മുള്ളർ (4, 31), ഫിലിപ്പെ കുട്ടീഞ്ഞോ (85, 89) എന്നിവർ ഇരട്ടഗോൾ നേടി. ഇവാൻ പെരിസിച്ച് (21), സെർജി ഗ്‌നാബ്രി (27), ജോഷ്വ കിമ്മിച്ച് (63), റോബർട്ടോ ലെവൻഡോവ്സ്കി (82) എന്നിവരും ഗോളടിച്ചു. ബാർസ രണ്ടു ഗോളടിച്ചെങ്കിലും അതിൽ ആദ്യ ഗോൾ ബയണിന്റെ സംഭാവനയാണ്. ഏഴാം മിനിറ്റിൽ ജോർഡി ആൽബയുടെ ഗോൾശ്രമം തടയുന്നതിനിടെ ബയൺ താരം ഡേവിഡ് അലാബയാണ് സ്വന്തം വലയിൽ പന്തെത്തിച്ച് ബാർസയ്ക്ക് സമനില സമ്മാനിച്ചത്.

അവിടുന്നങ്ങോട്ട് സമനില തെറ്റിയതുപോലെ ആർത്തിരമ്പിയ ബയൺ, ഗോളടിച്ചുകൂട്ടി. വന്നവരും പോയവരുമെല്ലാം ബാർസ വലയിൽ പന്തെത്തിക്കാൻ മത്സരിച്ചു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾകീപ്പർമാരിൽ ഒരാളാണ് അവിടെ കാവലെന്നതൊന്നും അവരെ ബാധിച്ചില്ല. ഇതിനിടെയാണ് സ്വന്തം വലയാണെന്ന് മറന്ന് ബയൺ താരം ഡേവിഡ് അലാബ വക സെൽഫ് ഗോൾ. ചുരുക്കത്തിൽ ബാർസയുടെ ആശ്വാസം 57–ാം മിനിറ്റിൽ ലൂയി സ്വാരസ് നേടിയ ഒരേയൊരു ഗോളിൽ അവസാനിക്കുന്നു. 2015നു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് നൂകാംപിനു പുറത്ത് സ്വാരസ് ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ഗോൾ നേടുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ഇതിനിടെ കടന്നുപോയത് 1952 മിനിറ്റുകൾ, 69 ഷോട്ടുകൾ!

ബാർസ–ബയൺ മത്സരത്തിൽ കുട്ടീഞ്ഞോയുടെ പ്രകടനം എടുത്തുപറയണം. ‘ഉപയോഗശൂന്യ’മെന്നുകണ്ട് ബാർസിലോന ബയണിന് വായ്പയായി നൽകിയ ഈ ബ്രസീലിയൻ താരമാണ്, ഇരട്ടഗോളും ഒരു അസിസ്റ്റുമായി ബാർസയുടെ ശവമഞ്ചത്തിൽ അവസാന ആണിയടിച്ചത്. 75–ാം മിനിറ്റിൽ സെർജി ഗ്‌നാബ്രിക്കു പകരക്കാരനായി കളത്തിലെത്തിയ കുട്ടീഞ്ഞോ, 82–ാം മിനിറ്റിൽ റോബർട്ടോ ലെവൻഡോവ്സ്കിയുടെ ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കി. ശേഷം 85, 89 മിനിറ്റുകളിലായി ഇരട്ടഗോളും കുറിച്ചു!

∙ ലയണൽ മെസ്സിയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തിനിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് സെമിയാണ് ഇത്തവണത്തേത്.

∙ ബയൺ മ്യൂണിക്ക് ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് സെമിയിലെത്തുന്നത് ഇത് 12–ാം തവണ. 13 തവണ സെമി കളിച്ച സ്പാനിഷ് ക്ലബ് റയൽ മഡ്രിഡ് മാത്രം മുന്നിൽ.

∙ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്കു ശേഷം തുടർച്ചയായി എട്ടോ അതിലധികമോ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡ് ലെവൻഡോവ്സ്കിക്കു സ്വന്തം. 2018 ഏപ്രിൽ വരെ 11 മത്സരങ്ങളിലാണ് റൊണാൾഡോ തുടർച്ചയായി ഗോളടിച്ചത്.

∙ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് സീസണുകളിൽ ബാർസിലോന ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടറിൽ പുറത്താകുന്നത് നാലാം തവണ.

∙ എല്ലാ ടൂർണമെന്റുകളിലുമായി ബയൺ മ്യൂണിക്ക് തുടർച്ചയായി നേടുന്ന തുടർച്ചയായ 19–ാം ജയമാണിത്. ജർമൻ ക്ലബ്ബുകൾക്കിടയിൽ ഇതു റെക്കോർഡാണ്.

∙ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ ആദ്യത്തെ ആറു മത്സരങ്ങളും ജയിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ മാത്രം വ്യക്തിയാണ് ബയൺ പരിശീലകൻ ഹാൻസ് ഡീറ്റർ ഫ്ലിക്. ഫാബിയോ കാപ്പെല്ലോ (1992–93), ലൂയിസ് ഫെർണാണ്ടസ് (1994–95) എന്നിവരാണ് മറ്റുള്ളവർ.

∙ ബയണിനെതിരെ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ ബാർസിലോനയുടെ ആറാം തോൽവിയാണിത്. മറ്റൊരു ടീമിനോടും നാലിൽ കൂടുതൽ തവണ ബാർസ തോറ്റിട്ടില്ല.



English Summary: Bayern Munich with an absolute demolition of fellow European heavyweights Barcelona in a one-sided quarter-final tie in Lisbon.