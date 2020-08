പെപ്പിന്റെ പിഴവിൽ സിറ്റി വീണു; സെമിയിൽ ബയണിനെ നേരിടാൻ ലിയോണെ

ലിസ്ബൺ∙ കോവിഡ് വ്യാപനം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു പാദമാക്കി ചുരുക്കിയ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് നോക്കൗട്ടിൽ ഇനി ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ്ബുകളില്ല. ഇംഗ്ലിഷ് വമ്പൻമാരായ പെപ് ഗ്വാർഡിയോളയുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയെ തകർത്ത് ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് ഒളിംപിക് ലിയോണെ യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് സെമിയിലെത്തി. ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളുകൾക്കാണ് ലിയോണെ സിറ്റിയെ മുക്കിയത്. പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങി 10 മിനിറ്റിനിടെ ഇരട്ടഗോൾ നേടിയ ഫ്രഞ്ച് താരം മൂസ ഡെംബെലെയുടെ മിന്നുന്ന പ്രകടനമാണ് ലിയോണെയ്ക്ക് അവിസ്മരണീയ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. 79, 87 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു ഡെംബെലെയുടെ ഗോളുകൾ. അവരുടെ ആദ്യ ഗോൾ മാക്സ്‌വെൽ കോർനറ്റ് (24) നേടി. മിഡ് ഫീൽഡർ കെവിൻ ഡിബ്രൂയ്‌നെയുടെ (69) വകയായിരുന്നു സിറ്റിയുടെ ആശ്വാസ ഗോൾ.

ഇതോടെ, ഈ വർഷത്തെ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് സെമി ലൈനപ്പ് തീരുമാനമായി. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ നടക്കുന്ന രണ്ടാം സെമിയിൽ കരുത്തരായ ബയൺ മ്യൂണിക്കാണ് ലിയോണെയുടെ എതിരാളികൾ. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ നടക്കുന്ന ആദ്യ സെമിയിൽ ജർമൻ ക്ലബ് ആർബി ലെയ്പ്സിഗ് ഫ്രഞ്ച് ചാംപ്യൻമാരായ പിഎസ്ജിയെയും നേരിടും.

മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയെ തുടർ വിജയങ്ങളിലൂടെ കൈപിടിച്ചു നടത്തുന്ന മാനേജരാണെങ്കിലും, യൂറോപ്പിന്റെ ചാംപ്യൻമാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ സൂപ്പർ പരിശീലകൻ പെപ്പ് ഗ്വാർഡിയോളയ്ക്ക് ഒരിക്കൽക്കൂടി പിഴയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു ലിസ്ബണിൽ. ലിയോണെയ്ക്കെതിരെ പരിശീലകന്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽവന്ന പിഴവാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയെ തിരിച്ചടിച്ചത്. ടീം ഫോർമേഷനിൽ ഉൾപ്പെടെ പിഴവു വരുത്തിയ ഗ്വാർഡിയോള, ലിയോണെയെ ‘കൂടുതൽ ബഹുമാനിച്ച’താണ് തോൽവിക്ക് കാരണമെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഗോൾകീപ്പർ എഡേഴ്സന്റെ പിഴവും, 2–1ന് പിന്നിൽ നിൽക്കെ മത്സരം സമനിലയിലാക്കാൻ ലഭിച്ച അനായാസ അവസരം അവിശ്വസനീയമായി ക്രോസ് ബാറിനു മുകളിലൂടെ പറത്തിയ സ്ട്രൈക്കർ റഹിം സ്റ്റെർലിങ്ങും തോൽവിയുടെ കാരണക്കാരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, സിറ്റി നിരയിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനവുമായി ബൽജിയം താരം കെവിൻ ഡിബ്രൂയ്‌നെ കയ്യടി നേടി. സിറ്റിയുടെ സമനില ഗോൾ നേടിയ ഡിബ്രൂയ്‌നെയാണ് മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരം നേടിയത്.

