ഇരട്ടഗോളുമായി ലുക്കാകു, മാർട്ടിനസ്; ഷാക്തറിനെ വീഴ്ത്തി ഇന്റർ ഫൈനലിൽ

കൊളോൺ∙ ഇരട്ടഗോളുകളുമായി ബൽജിയം താരം റൊമേലു ലുക്കുകുവും അർജന്റീന താരം ലൗട്ടാരോ മാർട്ടിനസും തിളങ്ങിയ ആവേശപ്പോരാ‍ട്ടത്തിൽ ഷാക്തർ ഡോണെസ്കിനെ തകർത്ത് ഇന്റർ മിലാൻ യൂറോപ്പാ ലീഗ് ഫൈനലിൽ. ഏകപക്ഷീയമായി മാറിയ മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത അഞ്ചു ഗോളുകൾക്കാണ് ഇന്റർ മിലാന്റെ ജയം. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ നടക്കുന്ന കലാശപ്പോരിൽ സ്പാനിഷ് ക്ലബ് സെവിയ്യയാണ് ഇന്ററിന്റെ എതിരാളികൾ. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റിനെ 2–1ന് തകർത്താണ് സെവിയ്യ ഫൈനലിൽ കടന്നത്.

19 മിനിറ്റിൽ ഇന്റർ മിലാനുവേണ്ടി ഗോളടി തുടങ്ങിവച്ച ലൗട്ടാരോ മാർട്ടിനസ്, 74–ാം മിനിറ്റിലാണ് ഡബിൾ തികച്ചത്. ഇതിനിടെ ഡാനിലോ ഡി അംബ്രോസിയോ 64–ാം മിനിറ്റിൽ ഒരു ഗോൾ നേടി. പിന്നീട് അഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ ഇടവേളയിൽ 78, 83 മിനിറ്റുകളിലായി ഇരട്ടഗോൾ നേടിയ ലുക്കാകു ഗോൾപട്ടിക പൂർത്തിയാക്കി.

യൂറോപ്പാ ലീഗിൽ തുടർച്ചയായ 10–ാം മത്സരത്തിലാണ് ലുക്കാകു ഗോൾ നേടുന്നത്. ഈ സീസണിൽ ലുക്കാകുവിന്റെ ഗോൾനേട്ടം 33 ആയി ഉയർന്നു. ഇറ്റാലിയൻ സെരി എയിൽ ഒരേയൊരു പോയിന്റ് വ്യത്യാസത്തിൽ യുവെന്റസിനു മുന്നിൽ കിരീടം അടിയറവു വച്ച ഇന്റർ, യൂറോപ്പാ ലീഗിൽ 2011നുശേഷം ആദ്യ കിരീടമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

