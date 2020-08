അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമം; റൊണാൾഡ് കൂമാൻ ബാർസിലോന പരിശീലകൻ

ബാർസിലോന ∙ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ഫുട്ബോൾ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ബയൺ മ്യൂണിക്കിനോടേറ്റ 8–2 തോൽവിക്കു പിന്നാലെ അടിമുടി അഴിച്ചു പണി തുടരുന്ന ബാർസിലോന, ഹോളണ്ട് പരിശീലകൻ റൊണാൾഡ് കൂമാനെ പുതിയ പരിശീലകനായ നിയമിച്ചു. ബയണിനോടേറ്റ കൂറ്റൻ തോൽവിക്കു പിന്നാലെ കസേര തെറിച്ച ക്വികെ സെറ്റിയെന്റെ പകരക്കാരനായാണ് കൂമാന്റെ വരവ്. ബാർസിലോനയുടെ മുൻ താരം കൂടിയാണ് കൂമാൻ. ഹോളണ്ട് പരിശീലക സ്ഥാനം രാജിവച്ചാണ് അമ്പത്തിയേഴുകാരനായ കൂമാൻ ബാർസയുടെ ചുമതയിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

ഹോളണ്ട് പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് രണ്ടു വർഷത്തെ കരാർ അവസാനിക്കെ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ കൂമാൻ, ബാർസയുമായി രണ്ടു വർഷത്തേക്കാണ് കരാറിലെത്തിയത്. 1989 – 1995 കാലഘട്ടത്തിലാണ് കൂമാൻ ബാർസ ജഴ്സിയണിഞ്ഞത്. ഇക്കാലയളവിൽ ബാർസിലോന നാലു തവണ ലാലിഗ കിരീടവും ഒരു തവണ യൂറോപ്യൻ കപ്പും (യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിന്റെ മുൻ രൂപം) നേടി.

ബാർസിലോന അവരുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ചകളിലൊന്നിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോഴാണ് കൂമാൻ പരിശീലക സ്ഥാനത്തെത്തുന്നത്. നാളുകളായി ടീമിൽ ഉറഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ബയൺ മ്യൂണിക്കിനെതിരായ തോൽവിയോടെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ടീം ഉടച്ചുവാർക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ടീമംഗം ജെറാർഡ് പിക്വെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രംഗത്തെത്തി. ഇതിനു പിന്നാലെ മാറ്റം ഉറപ്പു നൽകി ബാർസ പ്രസിഡന്റുമെത്തി. ഇതിന്റെ ആദ്യ പടിയായാണ് പരിശീലകൻ സെറ്റിയെനെ നീക്കിയത്. പിന്നാലെ മുൻ താരം കൂടിയായ സ്പോർട്ടിങ് ഡയറക്ടർ എറിക് അബിദാലും പുറത്തായി.

നേരത്തെ, റയൽ ബെറ്റിസ് മുൻ പരിശീലകൻ കൂടിയായ സെറ്റിയെൻ ഈ വർഷം ജനുവരിയിലാണ് ബാർസയിലെത്തിയത്. രണ്ടര വർഷത്തേക്കായിരുന്നു കരാർ. എന്നാൽ, ഏഴു മാസത്തിനിടെ 25 മത്സരങ്ങളിൽ ബാർസയെ പരിശീലിപ്പിച്ചാണ് സെറ്റിയെൻ പുറത്തുപോകുന്നത്. സ്പാനിഷ് ലാ ലിഗയിൽ റയൽ മഡ്രിഡിനു പിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ബാർസിലോന.



