ലെയ്പ്സിഗ് നെയ്മറിനും എംബപ്പെയ്ക്കും പിന്നാലെ, മുതലെടുത്ത് മരിയ; പിഎസ്ജി ഫൈനലിൽ

ലിസ്ബൺ∙ അദ്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചില്ല. പക്ഷേ, ചരിത്രം പിറന്നു. യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളിലെ വമ്പൻ ക്ലബ്ബുകളുടെ നിരയിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ട് കാലമേറെയായെങ്കിലും ഇതുവരെ അകന്നുനിന്ന യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനൽ ബെർത്ത് പിഎസ്ജി ഒടുവിൽ പിടിച്ചെടുത്തു. ‘ചെറുപ്പ’ത്തിന്റെ ആവേശവുമായി കുതിച്ചുകയറിവന്ന ജർമൻ ക്ലബ് റെഡ്ബുൾ ലെയ്പ്സിഗിനെ വീഴ്ത്തി പിഎസ്ജി ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിന് ടിക്കറ്റെടുത്തു. വിജയം ഏകപക്ഷീയമായ മൂന്നു ഗോളുകൾക്ക്. പ്രതിരോധത്തിലും ആക്രമണത്തിലും ഒന്നുപോലെ മികച്ചുനിന്നാണ് പിഎസ്ജിയുടെ വിജയവും ഫൈനൽ പ്രവേശനവും. ബ്രസീലിയൻ താരം മാർക്വീഞ്ഞോസ് (13), അർജന്റീന താരം എയ്ഞ്ചൽ ഡി മരിയ (42), സ്പാനിഷ് താരം യുവാൻ ബെർനാട്ട് (56) എന്നിവരാണ് പിഎസ്ജിക്കായി ലക്ഷ്യം കണ്ടത്.

1994-95 സീസണിൽ സെമി ഫൈനലിൽ കടന്നതാണ് ഇതിനു മുൻപ് പിഎസ്ജിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് പ്രകടനം. ഇപ്പോഴത്തെ സൂപ്പർതാരം കിലിയൻ എംബപ്പെ ജനിക്കുന്നതിനും മൂന്നു വർഷം മുൻപാണിത്. ഇന്നു രാത്രി നടക്കുന്ന ബയൺ മ്യൂണിക്ക് – ഒളിംപിക് ലിയോണെ രണ്ടാം സെമി ഫൈനൽ വിജയികളുമായി ഞായറാഴ്ചയാണ് പിഎസ്ജിയുടെ കലാശപ്പോരാട്ടം.

അറ്റലാന്റയ്ക്കെതിരായ ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ സസ്പെൻഷൻ മൂലം പുറത്തിരുന്ന അർജന്റീനാ താരം എയ്ഞ്ചൽ ഡി മരിയയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് പിഎസ്ജി വിജയത്തിലെ ഹൈലൈറ്റ്. ടീമിന്റെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടിയ മരിയയാണ് മറ്റു രണ്ടു ഗോളുകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്. ക്വാർട്ടറിനു പിന്നാലെ സെമിയിലും നിർഭാഗ്യം പിടികൂടിയ ബ്രസീലിയൻ സൂപ്പർതാരം നെയ്മർ, മത്സരത്തിലുടനീളം അധ്വാനിച്ചു കളിച്ചെങ്കിലും ഗോൾ നേടാനായില്ല. നെയ്മറിന്റെ രണ്ടു ഗോൾശ്രമങ്ങൾ പോസ്റ്റിലിടിച്ച് മടങ്ങി. ഒരെണ്ണം പോസ്റ്റിൽ ചാരി പുറത്തുപോയി. ഫ്രഞ്ച് താരം കിലിയൻ എംബപ്പെയും അതിവേഗ നീക്കങ്ങളിലൂടെ ടീമിന്റെ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ ആണിക്കല്ലായി.

ലെയ്പ്സിഗ് താരങ്ങൾ നെയ്മർ–എംബപ്പെ ദ്വയത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രതിരോധം മെനഞ്ഞപ്പോൾ, അവിചാരിതമായി വീണുകിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ മുതലെടുത്താണ് മരിയ പിഎസ്ജിയുടെ വിജയശിൽപിയായത്. 2015 ഓഗസ്റ്റിൽ പിഎസ്ജിയിലെത്തിയശേഷം എല്ലാ ടൂർണമെന്റുകളിലുമായി മരിയയുടെ 88–ാമത്തെയും 89–ാമത്തെയും അസിസ്റ്റുകളാണ് ലെയ്പ്സിഗിനെതിരെ കണ്ടത്. യൂറോപ്പിലെ അഞ്ച് മുൻനിര ലീഗുകളിൽ ഇക്കാലത്ത് മരിയയേക്കാൾ കൂടുതൽ അസിസ്റ്റുകൾ നൽകിയത് ബാർസ താരം ലയണൽ മെസ്സി മാത്രം!

യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ വിടാതെ പിന്തുടരുന്ന നിർഭാഗ്യത്തെ പടിക്കു പുറത്തുനിർത്തിയാണ് പിഎസ്ജി ഇക്കുറി ഫൈനലിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു സീസണുകളിലും വലിയ പ്രതീക്ഷകളുമായെത്തി പ്രീക്വാർട്ടറിൽ തോറ്റുമടങ്ങാനായിരുന്നു പിഎസ്ജിയുടെ വിധി. അതിനു മുൻപുള്ള നാലു സീസണുകളിൽ ക്വാർട്ടറിലും തോറ്റ് പുറത്തായി. ആദ്യം യൂറോപ്യൻ കപ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ 110 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചശേഷമാണ് പിഎസ്ജി കലാശപ്പോരിന് യോഗ്യത നേടുന്നത്. ഇത് റെക്കോർഡാണ്. 1971–2006 കാലഘട്ടത്തിൽ 90 മത്സരങ്ങൾക്കുശേഷം കന്നി ഫൈനൽ കളിച്ച ആർസനലിന്റെ റെക്കോർഡാണ് മറികടന്നത്.

മറുവശത്ത്, കളത്തിൽ പിഎസ്ജിയോട് മുട്ടിനിൽക്കുന്ന പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും ഫിനിഷിങ്ങിലെ പോരായ്മകൾ ലെയ്പ്സിഗിനെ പിന്നോട്ടടിച്ചു. കോവിഡ് മൂലം നീണ്ടു പോയി ഈ സീസണ്‍ അവസാനിക്കും മുൻപ് ചെൽസിയിലേക്ക് കൂടുമാറിയ സ്ട്രൈക്കൽ തിമോ വെർണറുടെ അഭാവം ലെയ്പ്സിഗിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ നിഴലിച്ചു കണ്ടു. തോൽവിയിലും ശിരസ്സുയർത്തിത്തന്നെയാണ് യൂറോപ്പിലെ ഈ ‘ചെറുപ്പ’ ടീമിന്റെയും ചെറുപ്പക്കാരനായ പരിശീലകന്റെയും മടക്കം.

English Summary: Paris St-Germain are through to their first Champions League final courtesy of a deserved victory over RB Leipzig in an entertaining semi-final in Lisbon.