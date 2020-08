ലിയോണെ ‘മറ്റൊരു ബാർസ’ ആയില്ല; 3–0 വിജയത്തോടെ ബയൺ ഫൈനലിൽ

ലിസ്ബൺ∙ മറ്റൊരു ‘ബാർസിലോന’ ആയില്ലെന്ന് ഒളിംപിക് ലിയോണെയ്ക്ക് ആശ്വസിക്കാം. യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് സെമിയിൽ ബയൺ മ്യൂണിക്കിന്റെ വിജയക്കുതിപ്പ് തടയാനായില്ലെങ്കിലും പൊരുതിത്തോറ്റെന്ന ന്യായം പറഞ്ഞ് അവർക്കു മടങ്ങാം. ലിസ്ബണിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത മൂന്നു ഗോളുകൾക്കാണ് ജർമൻ ചാംപ്യൻമാരായ ബയൺ മ്യൂണിക്ക് ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് ലിയോണെയെ വീഴ്ത്തിയത്. തകർപ്പൻ ഫോമിൽ നിറഞ്ഞു കളിച്ച വിങ്ങർ സെർജി ഗ്‌നാബ്രിയുടെ ഇരട്ടഗോളുകളാണ് ബയൺ വിജയത്തിന് കരുത്തായത്. 18, 33 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു ഗ്‌നാബ്രിയുടെ ഗോളുകൾ. അവരുടെ മൂന്നാം ഗോൾ സൂപ്പർതാരം റോബർട്ടോ ലെവൻഡോവ്സ്കി (88) നേടി. ഞായറാഴ്ച രാത്രി നടക്കുന്ന കലാശപ്പോരിൽ ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് പിഎസ്ജിയാണ് ബയണിന്റെ എതിരാളികൾ.

മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ മൈതാനം നിറഞ്ഞുകളിച്ച ലിയോണെയ്ക്ക് ഗോളിനു മുന്നിൽ നിർഭാഗ്യമാണ് പലപ്പോഴും വിലങ്ങുതടിയായത്. മത്സരത്തിന്റെ മൂന്നാം മിനിറ്റിൽത്തന്നെ ലഭിച്ച സുവർണാവസരം ബയൺ ഗോൾകീപ്പർ മാനുവൽ ന്യൂയർ മാത്രം മുന്നിൽ നിൽക്കെ ലിയോണെ ക്യാപ്റ്റൻ മെംഫിസ് ഡീപേ പുറത്തേക്കടിച്ച് കളഞ്ഞു. ഇതിനു പിന്നാലെ ലഭിച്ച മറ്റൊരു സുവർണാവസരം പോസ്റ്റിൽത്തട്ടി തെറിച്ചു.

ഇതിന്റെ നിരാശയിൽനിന്ന് ലിയോണെ കരകയറും മുൻപായിരുന്നു കളിയുടെ ഒഴുക്കിനു വിപരീതമായി ബയണിന്റെ ആദ്യ ഗോൾ. ലിയോണെ പ്രതിരോധത്തെ അപ്പാടെ കാഴ്ചക്കാരാക്കി സെർജി നാബ്രി വലതു വിങ്ങിൽനിന്ന് പോസ്റ്റിന് സമാന്തരമായി നടത്തിയ മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിൽ ഇടംകാൽ ഷോട്ടിലൂടെ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു. പിന്നീട് 33–ാം മിനിറ്റിൽ ലിയോണെ ഗോൾമുഖത്തെ കൂട്ടപ്പൊരിച്ചിലിനൊടുവിൽ ഗ്‌നാബ്രി തന്നെ രണ്ടാം ഗോളും നേടി. ഗോൾ മടക്കാൻ ലിയോണെ കിണഞ്ഞു ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ജോഷ്വ കിമ്മിച്ചിന്റെ ക്രോസിന് തലവച്ച് ലെവന്‍ഡോവ്സ്കിയും ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ ഗോൾപട്ടിക പൂർണം.

യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ ബയണിന്റെ 11–ാം ഫൈനലാണ് ഇതെന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ് എസി മിലാനൊപ്പമാണ് ബയൺ. മുന്നിലുള്ളത് 16 ഫൈനൽ കളിച്ച റയൽ മഡ്രിഡ് മാത്രം. ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ ബയണിന്റെ തുടർച്ചയായ 10–ാം ജയമാണിത്. തുടർ വിജയങ്ങളിൽ 2013ൽ ബയൺ സ്വയവും 2015ൽ റയൽ മഡ്രിഡും കുറിച്ച റെക്കോർഡിനൊപ്പമാണ് ഈ ടീമും. മാത്രമല്ല, എല്ലാ ടൂർണമെന്റുകളിലുമായി തോൽവിയറിയാതെ ബയൺ പൂർത്തിയാക്കുന്ന 29–ാം മത്സരമാണിതിൽ. ഇതിൽ 28 ജയങ്ങളുമുണ്ട്. ഇത്രയും മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് അവർ അടിച്ചുകൂട്ടിയത് 97 ഗോളുകളും!

ഒറ്റ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് സീസണിൽ 40ൽ അധികം ഗോൾ നേടുന്ന നാലാമത്തെ മാത്രം ടീമെന്ന റെക്കോർഡും ബയൺ സ്വന്തമാക്കി. ബാർസിലോന 1999–2000 സീസണിൽ നേടിയ 45 ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ബയണിന് മുന്നിലുള്ളത്. ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ 42 ഗോളുകൾ കുറിച്ച ബയണിന് ഫൈലിൽ മൂന്നു ഗോൾ കൂടി നേടിയാൽ ബാർസയ്ക്ക് ഒപ്പമെത്താം.

മറുവശത്ത് ചാംപ്യൻസ് ലീഗിലെ രണ്ടാമത്തെ മാത്രം സെമി കളിച്ച ലിയോണെ, ഇത്തവണയും ബയണിനോട് തന്നെ തോറ്റ് മടങ്ങി. ഇതിനു മുൻപ് 2009–10 സീസണിൽ ഫൈനൽ കടന്നപ്പോൾ ഇരുപാദങ്ങളിലുമായി 4–0നാണ് തോറ്റത്. മൂന്നു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു ഗോൾ പോലും നേടാനായിട്ടില്ലെന്ന് ചുരുക്കം.

English Summary: Bayern Munich's relentless march through this season's Champions League continued as they brushed aside Lyon to book an 11th appearance in the final