ലുക്കാകു ഗോളടിച്ച് നായകൻ, പിന്നെ സെൽഫ് ഗോളടിച്ച് വില്ലനും; സെവിയ്യയ്ക്ക് കിരീടം

കൊളോൺ∙ ഗോളടി തുടങ്ങിവച്ച് മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ റൊമേലു ലുക്കാകു നായകനായി; സെവിയ്യയുടെ വിജയം കുറിച്ച സെൽഫ് ഗോളിലൂടെ ക്ലൈമാക്സിൽ വില്ലനും. ആവേശം വാനോളമുയർന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഇറ്റാലിയൻ വമ്പൻമാരായ ഇന്റർമിലാനെ തകർത്ത് സെവിയ്യ യൂറോപ്പാ ലീഗിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഒരിക്കൽക്കൂടി ഉപവിഷ്ടരായി. ഇരു ടീമുകളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പൊരുതിയ മത്സരത്തിൽ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളുകൾക്കാണ് സെവിയ്യയുടെ വിജയം. ലൂക് ഡി ജോങ്ങിന്റെ ഇരട്ടഗോളുകളാണ് (12, 33) സെവിയ്യയുടെ വിജയത്തിന്റെ കാതൽ. റൊമേലു ലുക്കാകുവിന്റെ ‘ഇരട്ടഗോളും’ അവരുടെ കിരീടവിജയത്തിൽ നിർണായകമായി. അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ പെനൽറ്റി ഗോളിലൂടെ ഇന്ററിനായി ഗോൾവേട്ട തുടങ്ങിയ ലുക്കാകു, 74–ാം മിനിറ്റിൽ വഴങ്ങിയ സെൽഫ് ഗോളാണ് സെവിയ്യയുടെ വിജയം കുറിച്ചത്. ഡീഗോ ഗോഡിന്റെ (35) വകയാണ് ഇന്റർ മിലാന്റെ ശേഷിച്ച ഗോൾ.

കൊളോണിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ നേടിയ വിജയത്തിലൂടെ ചരിത്രത്തിലെ ആറാം യൂറോപ്പാ ലീഗ് കിരീടമാണ് സെവിയ്യ സ്വന്തം പേരിലാക്കിയത്. ഇത് റെക്കോർഡാണ്. സെവിയ്യയോളം യൂറോപ്പാ ലീഗ് ഫൈനൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടീമുമില്ല. കളിച്ച ആറു ഫൈനലുകളിലും വിജയം നേടിയെന്ന റെക്കോർഡ് വേറെ. 2014–2016 കാലഘട്ടത്തിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നു കിരീടം നേടിയശേഷം ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണ് യൂറോപ്പാ ലീഗ് കിരീടം വീണ്ടും സെവിയ്യ സ്വന്തമാക്കുന്നത്.

പരിശീലകൻ ജുലൻ ലോപെറ്റെഗുയിക്കു കീഴിൽ ഫെബ്രുവരിക്കു ശേഷം അജയ്യരായി കുതിക്കുകയാണ് സെവിയ്യ. ഇതുവരെ തോൽവിയറിയാതെ പൂർത്തിയാക്കിയത് 21 മത്സരങ്ങൾ. തുടർ തോൽവികളെത്തുടർന്ന് റയൽ മഡ്രിഡ് പുറത്താക്കിയ പരിശീലകനാണ് ഇദ്ദേഹം.

റൊമേലു ലുക്കാകു നായകന്റെ വേഷത്തിൽനിന്ന് മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്തോറും വില്ലനായി മാറുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു മത്സരത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ സെവിയ്യ ബോക്സിനുള്ളിൽ ബ്രസീൽ താരം ഡീഗോ കാർലോസ് ലുക്കാകുവിനെ ഫൗൾ ചെയ്തതിനു ലഭിച്ച പെനൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചാണ് താരം ഇന്ററിനു ലീഡ് നൽകിയത്.

പിന്നീട് 12, 33 മിനിറ്റുകളിലായി ലൂക് ഡി ജോങ് നേടിയ ഹെഡർ ഗോളുകളിൽ സെവിയ്യ ലീഡ് തിരിച്ചുപിടിച്ചു. ജീസസ് നവാസ്, എവർ ബനേഗ എന്നിവരുടെ തകർപ്പൻ ക്രോസുകൾക്ക് തലവച്ചാണ് ലൂക് ഡി ജോങ് ടീമിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചത്. എന്നാൽ, 35–ാം മിനിറ്റിൽ ഡീഗോ ഗോഡിൻ നേടിയ ഹെഡർ ഗോളിൽ ഇന്റർ ഒപ്പമെത്തി. ആ ഗോളിലേക്കു നയിച്ച ഫ്രീകിക്കിന് കാരണമായതും ലുക്കാകു തന്നെ. ലുക്കാകുവിനെ ബോക്സിനു വെളിയിൽ ഫൗൾ ചെയ്തതിനു ലഭിച്ച ഫ്രീകിക്കിന് തലവച്ചാണ് ഗോഡിൻ സമനില ഗോൾ കണ്ടെത്തിയത്.

രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇരു ടീമുകളും സമനിലപ്പൂട്ട് തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല. മത്സരം എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീണ്ടേക്കുമെന്ന് കരുതിയിരിക്കെയാണ് കോർണർ കിക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ സെവിയ്യയുടെ വിജയം വന്നത്. ഇന്റർ ബോക്സിലേക്കെത്തിയ പന്ത് ഇന്റർ പ്രതിരോധം ഹെഡ് ചെയ്ത് അകറ്റിയെങ്കിലും പന്ത് അവിടെത്തന്നെ ഉയർന്നുപൊങ്ങി. ബോക്സിനുള്ളിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലം ലഭിച്ച ഡീഗോ കാർലോസ് പുറംതിരിഞ്ഞ് ഉയർന്നുചാടി തൊടുത്ത ബൈസിക്കിൾ ഷോട്ട് പുറത്തേക്കാണ് നീങ്ങിയത്. എന്നാൽ, പോസ്റ്റിനു സമീപം നിന്ന ലുക്കാകുവിന്റെ കാലിൽത്തട്ടി ഗതിമാറിയ പന്ത് നേരെ വലയിൽ കയറി. മത്സരത്തിൽ ഇന്റർ മിലാൻ നേടിയ ആദ്യ ഗോളിലെ നായകൻ ഇക്കുറി വില്ലനായി. ആ പെനൽറ്റി ഗോളിനു കാരണമായ ഫൗൾ ചെയ്ത വില്ലൻ നായകനും!

English Summary: Europa League kings Sevilla won the tournament for a record sixth time thanks to victory over Inter Milan in a thrilling final in Cologne.