ബാർസ വിടാൻ മെസ്സി; ക്ലബ് മാനേജ്മെന്റിന് കത്ത് നൽകി

ബാർസിലോന∙ സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സി സ്പാനിഷ് ക്ലബ് ബാർസിലോന വിടാൻ ടീം മാനേജ്മെന്റിനെ താൽപര്യം അറിയിച്ചെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്നറിയിച്ച് മെസി കത്തു നൽകിയതായി ക്ലബ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിലവിൽ അടുത്ത ജൂലൈ വരെ മെസ്സിക്ക് ക്ലബുമായി കരാർ ഉണ്ട്. പക്ഷേ സീസൺ അവസാനിച്ചാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ടീം വിട്ടുപോകാമെന്ന നിബന്ധന കരാറിലുണ്ടെന്നും ഇതു മെസി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും പറയുന്നു.

എന്നാൽ ഈ നിബന്ധനയുടെ കാലാവധി ജൂണിൽ അവസാനിച്ചതായാണ് ക്ലബ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്. കരാർ കാലാവധി തീരാതെ ക്ലബ് വിടുകയാണെങ്കിൽ 70 കോടി യൂറോ(ഏകദേശം 6147 കോടി രൂപ) ബാർസയ്ക്കു നൽകണമെന്നും കരാറിലുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ മെസ്സി അടുത്തതായി പോകുന്ന ക്ലബ് ആണ് ഇതു നൽകേണ്ടി വരിക. വാർത്തകൾക്കു പിന്നാലെ മുൻ ബാർസിലോന ക്യാപ്റ്റൻ കാർലോസ് പ്യുയോൾ മെസിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

മെസ്സി ബാർസ വിടുമെന്ന വാർത്തകൾക്കു പിന്നാലെ എങ്ങോട്ടു പോകുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും സജീവമായി. മെസ്സിയുമായി ദീർഘകാല ബന്ധമുള്ള പെപ് ഗ്വാർഡിയോള പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയാണു സാധ്യതകളിൽ മുന്നിൽ. മെസ്സിയെ ടീമിലെത്തിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി സിറ്റിക്കുണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് പിഎസ്ജിയാണു മറ്റൊരു ക്ലബ്.

ബാർസിലോന ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് മരിയ ബർത്തോമ്യുവിന്റെ രീതികളോട് മെസ്സി ഏറെ നാളായി അമർഷത്തിലായിരുന്നു. മെസ്സി കത്തുനൽകിയതിനു പിന്നാലെ ബാർസിലോന ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Lionel Messi tells barcelona club he wants to leave the club