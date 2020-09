മാർക്വീഞ്ഞോസ്, ഇകാർദി, നവാസ്; പിഎസ്ജി നിരയിൽ 3 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ്

പാരിസ്∙ പുതിയ സീസണിന് തയാറെടുക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് പിഎസ്ജിക്ക് തിരിച്ചടിയായി മൂന്ന് താരങ്ങൾക്കുകൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പിഎസ്ജിയുടെ ബ്രസീലിയൻ താരം മാർക്വീഞ്ഞോസ്, അർജന്റീന സ്ട്രൈക്കർ മൗറോ ഇകാർദി, കോസ്റ്റാറിക്കൻ ഗോൾകീപ്പർ കെയ്‍ലർ നവാസ് എന്നിവർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് സ്പാനിഷ് പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മൂന്നു പേർക്കുകൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി അറിയിച്ച പിഎസ്ജി അധികൃതർ, താരങ്ങളുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ബ്രസീലിയൻ സൂപ്പർതാരം നെയ്മർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കൊപ്പം സ്പാനിഷ് ദ്വീപായ ഇബിസയിൽ അവധിയാഘോഷത്തിന് പോയവരാണ് ഇവർ. നെയ്മറിനു പുറമെ അർജന്റീന താരങ്ങളായ എയ്ഞ്ചൽ ഡി മരിയ, ലിയാന്ദ്രോ പരേദേസ് എന്നിവർക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ, പിഎസ്ജി നിരയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആറായി ഉയർന്നു.

ഈ മാസം പത്തിന് ആർസി ലെൻസിനെതിരെ നടക്കുന്ന ലീഗ് വണ്ണിലെ പിഎസ്ജിയുടെ പ്രഥമ മത്സരവും മാഴ്സെയ്‌ക്കെതിരായ സെപ്റ്റംബർ 13ലെ മത്സരവും ഈ ആറംഗ സംഘത്തിന് നഷ്ടമാകും. ആദ്യം കോവി‍ഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച നെയ്മർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഐസലേഷനിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു.

∙ അത്‌ലറ്റിക്കോയും കോവിഡ് കുരുക്കിൽ

മഡ്രിഡ്∙ ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് പിഎസ്ജിക്കു പിന്നാലെ സ്പാനിഷ് ലാ ലിഗയിൽ അത്‌ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡിന്റെ രണ്ടു താരങ്ങൾക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അത്‍ലറ്റിക്കോയുടെ സ്പാനിഷ് താരം ഡീഗോ കോസ്റ്റ, കൊളംബിയൻ താരം സാന്റിയാഗോ അരിയാസ് എന്നിവർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. യുവേഫ നേഷൻസ് കപ്പിൽ കളിക്കുന്നവർ ഒഴികെയുള്ളവർക്കായാണ് അത്‍ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡ് പരിശോധന നടത്തിയത്. സീസണ്‍ അവസാനിച്ചശേഷം അവധിയാഘോഷിക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് ഇവർക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചതെന്ന് അത്‍ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡ് പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.



English Summary: PSG announce three more COVID-19 cases, six in total