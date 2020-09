6 വർഷം, ഒരു മത്സരം പോലും കളിക്കാതെ 2 ചുവപ്പുകാർഡ്; ബെർണി ഇന്റർ വിട്ടു!

മിലാൻ ∙ ക്ലബ്ബിനൊപ്പം വിശ്വസ്തനായി നിന്നത് 6 വർഷം. അതും ഒരു മത്സരം പോലും കളിക്കാതെ, എന്നിട്ടും 2 ചുവപ്പു കാർഡ്. ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ് ഇന്റർ മിലാനോട് വിടപറഞ്ഞ ഗോൾകീപ്പർ തോമാസോ ബെർണിയുടെ റെക്കോർഡാണിത്! ക്ലബ്ബിന്റെ ഇതിഹാസ താരമായിട്ടാണ് ആരാധകർ പ്രിയപ്പെട്ട ബെർണിക്ക് യാത്ര നൽകിയത്. ‘ഒറ്റ ഗോൾ പോലും വഴങ്ങാതെ ഇന്റർ ഇതിഹാസം ബെർണി വിടപറയുന്നു..’– ആരാധകർക്കിടയിൽ പ്രചരിച്ച സന്ദേശമിങ്ങനെ. മത്സരത്തിനിടെ സൈഡ്‌ലൈനിനു പുറത്ത് റഫറിയുമായി കലഹിച്ചതിനാണ് 2 വട്ടം ബെർണി ചുവപ് കാർഡ് കണ്ടത്.

മുപ്പത്തിയേഴുകാരനായ ബെർണിക്ക് ടീമിന്റെ നോൺ–പ്ലെയിങ് ഗോൾകീപ്പറായുള്ള ഈ സ​ഞ്ചാരം പുതുമയല്ല. ഇന്റർ യൂത്ത് അക്കാദമിയിലൂടെ വളർന്ന ബെർണി 2001ൽ ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ് വിമ്പിൾഡനുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു മിനുറ്റ് പോലും കളിക്കാനാവാതെ മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം ക്ലബ് വിട്ടു. പിന്നീട് ക്ലബ് ബ്രാഗ, ലാസിയോ, സാംപ്ദോറിയ എന്നിവരുമായെല്ലാം കരാറിലായെങ്കിലും ആകെ കളിച്ചത് 120 മത്സരങ്ങൾ മാത്രം. എന്നാൽ രസികനായ ബെർണി കളിച്ച ക്ലബ്ബുകളുടെയെല്ലാം ഡ്രസ്സിങ് റൂമിൽ സജീവസാന്നിധ്യമായിരുന്നു.

