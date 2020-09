ഇന്റർനാഷനൽ ഫുട്ബോൾ ഡവലപ്മെന്റ് (ഐഎഫ്ഡി) പ്രോഗ്രാമിന് തുടക്കം

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ഇന്ത്യയിലെ യുവതാരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങളും യൂറോപ്പിൽ പരിശീലനവും ഒരുക്കുന്നതിന് ഇന്റർനാഷനൽ ഫുട്ബോൾ ഡവലപ്മെന്റ് (ഐഎഫ്ഡി) പ്രോഗ്രാമിന് തുടക്കമായി. പോർച്ചുഗീസ് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് എസ്തോറിൽ പ്രായിയയുടെ സഹകരണത്തോടെ ഇന്ത്യ ഓൺ ട്രാക്ക് ആണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.



പോർച്ചുഗൽ രാജ്യാന്തര താരം ഹ്യൂഗോ ലീൽ ആണ് പദ്ധതിയുടെ തലവൻ. യൂറോപ്പിൽ പരിശീലിക്കാനും കളിക്കാനുമുള്ള അവസരം, രാജ്യാന്തര സ്കൂളിലെ വിദ്യാഭ്യാസം, സുരക്ഷിതമായ താമസ സൗകര്യം എന്നിവയാണു പദ്ധതിയിലൂടെ യുവതാരങ്ങൾക്കു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് http://www.indiaontrack.in/ifdp/ സന്ദർശിക്കുക.



English Summary: India On Track establishes International Football development program for young football aspirants in India