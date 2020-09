കുരങ്ങനെന്ന് വിളിച്ചു, ആ വിഡ്ഢിയുടെ മുഖത്ത് ഇടിക്കാത്തതിൽ ദുഃഖം: നെയ്മർ

പാരിസ്∙ പിഎസ്ജി– മാർസെ മത്സരത്തിലെ തമ്മിലടിയെച്ചൊല്ലി വിവാദം കത്തുന്നു. മാർസെ താരം മത്സരത്തിനിടെ തനിക്കെതിരെ വംശീയ അധിക്ഷേപം നടത്തിയതായി പിഎസ്ജിയുടെ ബ്രസീൽ സൂപ്പർ താരം നെയ്മര്‍ പരാതിപ്പെട്ടു. മാർസെ താരമായ അൽവാരോ ഗോണ്‍സാലസ് തന്നെ ‘കുരങ്ങൻ’ എന്നു വിളിച്ചതായും നെയ്മർ ട്വിറ്ററിൽ പ്രതികരിച്ചു. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന മിനിറ്റിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നെയ്മര്‍ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് താരങ്ങൾക്കു ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പരാതിയുമായി താരം രംഗത്തെത്തിയത്.



വംശീയ അധിക്ഷേപം നടത്തിയതിനാലാണ് അൽവാരോ ഗോണ്‍സാലസിനെ തല്ലിയതെന്നും നെയ്മർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ആ വിഡ്ഢിയുടെ മുഖത്ത് ഇടിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ ദുഃഖമുണ്ട്. വാർ റിവ്യൂവിൽ എന്റെ ദേഷ്യം കാണിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. എന്നെ കുരങ്ങനെന്നു വിളിച്ചു, അസഭ്യവർഷം നടത്തിയവരെ കൂടി ഇനി കാണിക്കണമെന്നും നെയ്മർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വംശീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചതായി നെയ്മർ തന്നോടു പറഞ്ഞെന്ന് പിഎസ്ജി പരിശീലകൻ തോമസ് ടുഷേൽ പ്രതികരിച്ചു. പക്ഷേ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒന്നും കേൾക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.



അതേസമയം നെയ്മറിന്റെ ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് മാര്‍സെയുടെ സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധ താരം അൽവാരോ ഗോൺസാലസ് തന്നെ രംഗത്തെത്തി. വംശീയതയ്ക്ക് ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ല. ചില സമയങ്ങളിലെങ്കിലും തോൽക്കാനും തോല്‍വി ഉൾക്കൊള്ളാനും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. വിലയേറിയ മൂന്നു പോയിന്റുകളാണ് ഇന്ന് ലഭിച്ചത്– ഗോൺസാലസ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. വംശീയ അധിക്ഷേപം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി മാർസെ പരിശീലകൻ ആന്ദ്രെ വിലാസ് ബോസും വ്യക്തമാക്കി.



വംശീയതയ്ക്ക് ഫുട്ബോളിൽ സ്ഥാനമില്ല. അങ്ങനെയൊന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു വലിയ തെറ്റാണ്. പക്ഷേ അധിക്ഷേപം ഉണ്ടായതായി തോന്നുന്നില്ല. ഫുട്ബോളിന്റെ ലോകത്തുനിന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. മാർസെയുടേതു വലിയ വിജയമാണ്. ഞങ്ങൾ അച്ചടക്കത്തോടെ പ്രതിരോധിച്ചു. വിജയം 2–0ന് ആകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ റഫറി എന്തുകൊണ്ടു രണ്ടാം ഗോൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല– ആന്ദ്രെ വിലാസ് ബോസ് രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.



ഫ്രഞ്ച് ലീഗിൽ 1984–85 ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് പിഎസ്ജി സീസണിലെ ആദ്യ രണ്ടു മത്സരവും പരാജയപ്പെടുന്നത്. ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനാണ് പിഎസ്ജി മാർസെയോടു തോറ്റത്. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന മിനിറ്റിലുണ്ടായ തമ്മിലടിയിൽ പിഎസ്ജി, മാർസെ ടീമുകളിൽനിന്ന് നെയ്മർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു താരങ്ങൾക്ക് ചുവപ്പു കാർഡ് ലഭിച്ചു. ലെവിൻ കുർസാവ, ലിയാൻഡ്രോ പരേഡസ് എന്നിവരാണ് പിഎസ്ജിയിൽ നെയ്മർക്കു പുറമേ റെഡ് കാർഡ് കണ്ടത്. മാർസെയിൽ ജോർദാൻ അമാവി, ഡാരിയോ ബെനെഡെറ്റോ എന്നിവര്‍ക്കും ശിക്ഷ ലഭിച്ചു.



