എസി മിലാനു വേണ്ടി നേടിയത് 2 ഗോളുകൾ; ഇബ്രയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾ ചെറുപ്പം!

മിലാൻ ∙ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം വയസ്സു 39 തികയുന്ന സ്ലാറ്റൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് എസി മിലാനു വേണ്ടി നേടിയതു 2 ഗോളുകൾ. ബൊളോഞ്ഞയ്ക്കെതിരെ സ്വീഡിഷ് താരം ഇബ്ര നേടിയ ഗോളുകളിൽ മിലാൻ 2–0ന് ഇറ്റാലിയൻ സീരി എ ഫുട്ബോളിലെ ആദ്യമത്സരം ജയിച്ചു. സമപ്രായക്കാർ വിരമിക്കുകയോ ചൈനയിലോ യുഎസിലോ പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ തേടുകയോ ചെയ്യുന്ന കാലത്താണ് ചെറുപ്പക്കാരായ പ്രഫഷനൽ താരങ്ങളെ തോൽപിക്കുന്ന മികവോടെ ഇബ്ര കളി തുടരുന്നത്. തിയോ ഹെർണാണ്ടസിന്റെ ക്രോസിൽനിന്ന് കരുത്തുറ്റ ഹെഡറിലായിരുന്നു ഇബ്ര ആദ്യഗോൾ സ്വന്തമാക്കിയത്. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ലഭിച്ച പെനൽറ്റിയും താരം വലയിലാക്കി. ഹാട്രിക് തികയ്ക്കാനുള്ള അവസരം പലകുറി ഇബ്ര നഷ്ടമാക്കുകയും ചെയ്തു.



എനിക്ക് 20 വയസ്സേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടു ഗോൾ കൂടി നേടിയേനെ. പക്ഷേ, ഭാഗ്യവശാൽ എനിക്കു പ്രായം 39 ആയി. ഞാൻ സിനിമാ കഥാപാത്രം ബെഞ്ചമിൻ ബട്ടനെപ്പോലെയാണ്. വയസ്സനായാണ് ജനിച്ചത്. ചെറുപ്പക്കാരനായി മരിക്കുകയും ചെയ്യും!– സ്ലാറ്റൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് (മത്സരശേഷം പറ‍ഞ്ഞത്)



