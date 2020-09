പാരിസ് ∙ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ ഭരണസമിതിയായ യുവേഫയുടെ പോയ വർഷത്തെ മികച്ച താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരപ്പട്ടികയിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ലയണൽ മെസ്സിയുമില്ല. ബയൺ മ്യൂണിക്കിന്റെ ജർമൻ ഗോൾകീപ്പർ മാനുവൽ ന്യൂയർ, പോളണ്ട് സ്ട്രൈക്കർ റോബർട്ട് ലെവൻഡോവ്സ്കി, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ ബൽജിയം മിഡ്ഫീൽഡർ കെവിൻ ഡിബ്രൂയ്നെ എന്നിവരാണു ചുരുക്കപ്പട്ടികയിലുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ ഇതാദ്യമായിട്ടാണു മെസ്സിയും റൊണാൾഡോയും ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഇല്ലാതെ പോകുന്നത്.

മികച്ച ഗോൾകീപ്പറുടെ പട്ടികയിലും ന്യൂയർ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് പിഎസ്ജിയുടെ കെയ്‌ലർ നവാസ്, സ്പാനിഷ് ക്ലബ് അത്‌ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡിന്റെ യാൻ ഒബ്ലാക്ക് എന്നിവരാണു മറ്റുള്ളവർ. മികച്ച പുരുഷ ടീം പരിശീലകർക്കുള്ള പുരസ്കാരപ്പട്ടികയിൽ ബയൺ മ്യൂണിക് കോച്ച് ഹാൻസ് ഫ്ലിക്ക്, ലിവർപൂൾ കോച്ച് യൂർഗൻ ക്ലോപ്പ്, ജർമൻ ക്ലബ് റെ‍ഡ്ബുൾ ലൈപ്സിഗിന്റെ യൂലിയൻ നാഗെൽസ്മാൻ എന്നിവരുണ്ട്. ഒക്ടോബർ ഒന്നിനു ജേതാക്കളെ പ്രഖ്യാപിക്കും.

