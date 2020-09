ഈസ്റ്റ് ബംഗാളും ഇനി ഐഎസ്എലിൽ; ഏഴാം സീസണിൽ ആകെ 11 ടീമുകൾ

കൊൽക്കത്ത∙ നഗരവൈരികളായ മോഹൻ ബഗാനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിലേക്ക് കൊൽക്കത്ത ക്ലബ്ബായ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളും. കുറച്ചുനാളായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിക്കുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശരിവച്ച് ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഔദ്യോഗികമായി ഐഎസ്എലിന്റെ ഭാഗമായി. ഐഎസ്എൽ സംഘാടകരായ ഫുട്ബോൾ സ്പോർട്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡ് (എഫ്എസ്ഡിഎൽ) സ്ഥാപക ചെയർപഴ്സൻ നിത അംബാനിയാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ ഏഴാം സീസണിൽ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളും കളിക്കും. ഈ വർഷം നവംബറിലാണ് സീസൺ ആരംഭിക്കുക. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ഗോവയിലെ മൂന്നു മൈതാനങ്ങളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക.

ഐഎസ്എലിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന 11–ാമത്തെ ക്ലബാണ് ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ. ക്ലബ്ബിനെ ഈ വർഷമാദ്യം ശ്രീ സിമന്റ്സ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. എടികെ മോഹൻ ബഗാൻ, മുംബൈ സിറ്റി എഫ്‍സി, ഒഡീഷ എഫ്‍സി, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ്, ഹൈദരാബാദ് എഫ്‍സി, ബെംഗളൂരു എഫ്‍സി, ചെന്നൈയിൻ എഫ്‍സി, എഫ്‍സി ഗോവ, കേരളാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്, ജംഷഡ്പുർ എഫ്‍സി എന്നിവയാണ് ഐഎസ്എലിലെ മറ്റു ക്ലബ്ബുകൾ.

‘ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്സിയെയും അവരുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധരെയും ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിലേക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഈ പരമ്പരാഗത ക്ലബ്ബുകൾ (മോഹൻ ബഗാൻ ഐഎസ്എൽ ക്ലബ് എടികെയുമായി ലയിച്ച് ഐഎസ്എലിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു) ഐഎസ്എലിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഫുട്ബോളിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറെ സഹായകരമാകും’ – നിത അംബാനി വ്യക്തമാക്കി.



