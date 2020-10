എന്നെ അവർ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി: ബാർസ ചെയ്തത് തുറന്നുപറഞ്ഞ് സ്വാരസ്

മോണ്ടെവിഡിയോ ∙ ബാർസിലോന ക്ലബ് തന്നെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയതാണെന്നു യുറഗ്വായ് ഫുട്ബോളർ ലൂയി സ്വാരെസ്. ‘ബാർസ വിടുംമുൻപുള്ള അവസാന ആഴ്ചകളിൽ മനസ്സുനീറിയാണു ജീവിച്ചത്. കരയുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു പോംവഴിയുമില്ലായിരുന്നു’– ചിലെയെ 2–1നു തോൽപിച്ച യുറഗ്വായുടെ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിനു ശേഷം സ്വാരെസ് പറഞ്ഞു.

പുതിയ കോച്ച് റൊണാൾഡ് കൂമാന്റെ ടീമിൽ താനുണ്ടാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ശേഷം തന്നോട് അപരിചിതനെപ്പോലെയാണു ക്ലബ് പെരുമാറിയതെന്നു മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരനായ സ്വാരെസ് പറഞ്ഞു.

‘പരിശീലനത്തിൽ എന്നെ പ്രധാന ടീമിനൊപ്പം കൂട്ടിയില്ല. കാരണം, ടീമിന്റെ ഒരു മത്സരത്തിലും എന്നെ കളിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്നു ക്ലബ് പരസ്യമായി പറഞ്ഞെങ്കിലും സംഗതി വഷളാക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത്. അവഗണനയുടെ പാരമ്യത്തിലാണ് അത്‌ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡിൽ ചേരാനുള്ള അവസരം വന്നത്. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരമായിക്കണ്ട് അതു സ്വീകരിച്ചു’ – സ്വാരസ് പറഞ്ഞു.

‘എന്റെ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടറിഞ്ഞതു ഭാര്യയാണ്. അത്‌ലറ്റിക്കോയിലേക്കു മാറാൻ എന്നെ പിന്തുണച്ചതും അവരാണ്. ലയണൽ മെസ്സി എനിക്കു വേണ്ടി പരസ്യമായ നിലപാടെടുത്തതും അതിനാലാണ്. യാത്രയയപ്പു വേദിയിലും തുടർന്നും ലിയോ പരസ്യമായി ക്ലബ് മാനേജ്മെന്റിനെതിരെ സംസാരിച്ചതിൽ അദ്ഭുതമില്ല. എന്നെ പുറത്താക്കിയ രീതിയും എന്റെ വിഷമങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനു നന്നായി അറിയാം’ – 198 ഗോളുകളുമായി ബാർസയുടെ ടോപ് സ്കോറർമാരിൽ 3–ാം സ്ഥാനക്കാരനായ സ്വാരെസ് പറഞ്ഞു.

