റൊണാൾഡോ Vs മെസ്സി: റൊണാൾഡോ കളിക്കില്ല

ടൂറിൻ ∙ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ–ലയണൽ മെസ്സി നേർക്കുനേർ പോരാട്ടം കാണാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം. യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ഗ്രൂപ്പ് പോരാട്ടത്തിൽ ബാർസിലോനയെ നാളെ നേരിടുന്ന യുവെന്റസ് നിരയിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് സൂചന.



കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഐസലേഷനിലായ താരത്തിനു ടൂറിനിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി ലഭിക്കില്ല. ഇതോടെ, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ – മെസ്സി പോരാട്ടം കാണാൻ ഇനി ഡിസംബർ 9ന് രണ്ടാംപാദ മത്സരം വരെ കാത്തിരിക്കണം.ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ അഭാവത്തിൽ പ്രധാന സ്ട്രൈക്കറായി ഇറങ്ങിയ അൽവാരോ മൊറാട്ട ഡൈനമോ കീവിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ 2 ഗോൾ നേടി തിളങ്ങിയിരുന്നു.

English Summary: COVID-hit Ronaldo in doubt for Messi’s visit to Juventus