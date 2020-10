ഡിയേഗോ, നീ എന്നിൽ പട്ടം പോലെ പറക്കുന്നു...!

ടെലിവിഷന്റെ ചതുരക്കള്ളി പൊട്ടിച്ച്, 1986 ലോകകപ്പ് കിരീടം ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിയ മറഡോണയാണ് മലയാളികളുടെ ഫുട്ബോൾ ഓർമകളിലെ കന്നിക്കാഴ്ചകളിലൊന്ന്. പാതിരാവിനെ പകലാക്കി, കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ചു ടിവിക്കു മുന്നിലേക്ക് ആവേശപൂർവം ഇരമ്പിയെത്തിയ ആ ആരാധകക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് പ്രശസ്ത ചെറുകഥാകൃത്തും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം. ഇന്ന് 60–ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന മറഡോണയ്ക്ക്, കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ജന്മദിന സമ്മാനമായി ഈ ഓർമക്കുറിപ്പ്...

1986ൽ മെക്സിക്കോയിൽ 13–ാം ലോകകപ്പിനു തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോൾ കാസർകോട് കീപ്പാടി എന്ന കുഗ്രാമത്തിലെ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ വയലുകളിലൊന്നിൽ പന്തു തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ ഞാൻ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി: ‘ഞാൻ മറഡോണയെ കാണാൻ പോകുന്നു.’



ഇരുട്ട് കനത്തു തുടങ്ങിയ ആ നനഞ്ഞ സന്ധ്യയ്ക്കു ചുവട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഇടിമിന്നലേറ്റപോലെ കൂട്ടുകാർ ഒരു ഞെട്ടലോടെ എന്നെ നോക്കി. അതുവരെ പത്രത്താളുകൾ വഴി പരിചയപ്പെട്ട മറഡോണയെ ഞാൻ നേരിട്ടു കാണാൻ പോകുന്നുവെന്ന കാര്യം അവർക്കു വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഡിയേഗോയ്ക്ക് അപ്പോഴേക്കും കീപ്പാടിയിൽ ശക്തമായ ഒരു ആരാധകവൃന്ദം രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

‘നീയെന്താ മെക്സിക്കോയ്ക്കു പോവ്വാണോ?’ കൂട്ടുകാർ അക്ഷമരായി. ‘മെക്സിക്കോയ്ക്കല്ല. നീലേശ്വരത്തേക്ക്. ടെലിവിഷനിൽ ഞാൻ ഡിയേഗോയെ ജീവനോടെ കാണും’. കൂട്ടുകാർ അസൂയയോടെ എന്നെ നോക്കി. കാസർകോടിന്റെ ബ്രസീലാണു നീലേശ്വരം. പ്രഗല്ഭ കായികാധ്യാപകനായിരുന്ന ചാത്തുകുട്ടി നമ്പ്യാരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ എന്റെ അച്ഛൻ സാൽഗോക്കർ ഗോവ മുൻ താരം എ.സി.ചന്ദ്രൻ നായർ അടക്കമുള്ള പ്രതിഭാശാലികളായ ഒട്ടേറെ ദേശീയ –രാജ്യാന്തര താരങ്ങൾക്കു ജന്മം നൽകിയ സ്ഥലം. അച്ഛനെപ്പോലെ വലിയ കളിക്കാരനായില്ലെങ്കിലും ഫുട്ബോൾ ഒരു അഭിനിവേശമായി എന്റെ രക്തത്തിൽ കലർന്നിരുന്നു.

വര: വിനയതേജസ്വി

സ്കൂൾ അവധി തീരുമ്പോഴാണു ലോകകപ്പ് തുടങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് 40 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള അച്ഛന്റെ നാട്ടിലേക്കു മറഡോണയെ കാണാൻ പോകുന്നതിനെ അമ്മ ശക്തമായി എതിർത്തു. പക്ഷേ, അച്ഛൻ പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചു. നീലേശ്വരത്ത് എത്തിയപ്പോൾ മെക്സിക്കോയിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ ചെന്നിറങ്ങിയ അവസ്ഥയാണ്. ബസ്‌ സ്റ്റാൻഡിലും ചായപ്പീടികയിലും പലചരക്കുകടയിലും ബാർബർ ഷോപ്പിലും സിനിമാ ടാക്കീസിലും എന്നു വേണ്ട ഇടവഴിയിൽവരെ സംസാരവിഷയം അർജന്റീനയും ഫ്രാൻസും ബൽജിയവും ബ്രസീലുമൊക്കെയാണ്. മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തിയ കയ്യാലയ്ക്കു മേലെ കുമ്മായം കൊണ്ട് ഡിയേഗോയുടെ മുഖം വരച്ചുവച്ചിട്ടുണ്ട്. മറഡോണയുടെ കളിയെപ്പറ്റി പത്രത്തിൽ വായിച്ചതിന്റെ സ്മരണയിൽ ഏതോ ഫുട്ബോൾ പ്രാന്തൻ വരച്ചതാണ്.

പാതിരാത്രിയിലാണു മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക. ഞാനാണെങ്കിൽ എട്ടുമണിക്ക് ഉറങ്ങുന്ന പാർട്ടിയാണ്. പക്ഷേ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടേതുപോലെ നിഷ്കളങ്കമായ ഡിയേഗോയുടെ മുഖം മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഉറക്കത്തെ ഞാൻ ഒരു കൊതുകിനെപ്പോലെ ആട്ടിയകറ്റും. അച്ഛൻ ഫ്ലാസ്കിന്റെ അടപ്പിലേക്ക് കുറച്ചു കട്ടൻ ചായ ഒഴിച്ച് എനിക്കു നീട്ടി. അതു കാലിയായപ്പോൾ അച്ഛൻ ടോർച്ചുമായി പുറത്തിറങ്ങി. പിന്നാലെ ഞാനും. നാട്ടിൽ സമ്പന്നരായ ആളുകളുടെ വീട്ടിൽവരെ ടിവി ഇല്ലാത്ത കാലമാണ്. നീലേശ്വരത്ത് ടെലിവിഷൻ ഉള്ള ഒരേയൊരു വീട് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ രാഘവേട്ടന്റേതാണ്. അച്ഛന്റെ സുഹൃത്ത്. രാഘവേട്ടന്റെ ചേട്ടൻ കോൺസ്റ്റബിൾ ബാലേട്ടനും അച്ഛനും സഹപാഠികളാണ്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലെ അസ്റ്റെക്ക സ്റ്റേഡിയംപോലെ കാണികൾ. ആദ്യ കളിയിൽ ഇറ്റലി ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങിയപ്പോൾ ചിലർ ടിവിയിൽ നോക്കി ആവേശത്തോടെ ആർത്തുവിളിച്ചു: ‘അതാണു ബരേസി. ആ നിൽക്കുന്നത് അലെസാന്ദ്രോ ആൾട്ടോബെല്ലി’. പക്ഷേ, അത്ര വലിയ കൊലകൊമ്പൻമാർ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ബൾഗേറിയ ഇറ്റലിയെ സമനിലയിൽ പിടിച്ചുകെട്ടി

എന്നാൽ, ഞാൻ കാത്തിരുന്നതു രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിനാണ്. മറഡോണ ഡ്രസിങ് റൂമിൽനിന്നു മൈതാനത്തേക്കു വരുന്നത് നെഞ്ചിടിപ്പോടെ ഞാൻ കണ്ടു. സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ വീടാണെന്ന കാര്യം പോലും മറന്ന് കാണികൾ ഒന്നടങ്കം ആർത്തു വിളിച്ചു, ചൂളം കുത്തി. അഞ്ചര അടിയിലധികം ഉയരമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കനായ ഇരുപത്തിയഞ്ചുകാരൻ. ഇരുകൈകളും എളിയിൽകുത്തി നെഞ്ചുവിരിച്ച് തല ഉയർത്തിയുള്ള ആ നിൽപ് കണ്ടാൽ മാത്രം മതി; കളിക്കണമെന്നു പോലുമില്ല. അന്നു രാത്രി ദക്ഷിണ കൊറിയയെ 3–1നു തകർത്ത് ഡിയേഗോ ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്കു കയറിപ്പോയപ്പോൾ ഇത്തവണ അർജന്റീന ലോകകപ്പ് നേടുമെന്നു ബ്രസീൽ ഫാനായ അച്ഛനെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിച്ചു.

ക്വാർട്ടർ ഫൈനലോടെ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമായിത്തുടങ്ങി. മിഡ്ഫീൽഡർ സ്റ്റീവ് ഹോജിൽനിന്നു തട്ടിയെടുത്ത പന്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഉയരം കൂടിയ ഗോൾകീപ്പർ പീറ്റർ ഷിൽട്ടന്റെ തലയ്ക്കു മുകളിലൂടെ വലയിലിട്ടപ്പോൾ അത് ഹാൻഡ് ബോളാണെന്നു തർക്കിച്ചവർക്കു വൈകാതെ തന്നെ ഡിയേഗോ എട്ടിന്റെ പണി കൊടുക്കുന്നതു ലോകം കോരിത്തരിപ്പോടെ കണ്ടുനിന്നു. ഹെക്ടർ കൊടുത്ത പന്തുമായി 4 ഔട്ട് ഫീൽഡർമാരെ വെട്ടിച്ചു പീറ്റർ ഷിൽട്ടനെ ഒരിക്കൽ കൂടി കബളിപ്പിച്ച് ഡിയേഗോ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വല കുലുക്കി. അതു ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഗോളായി മാറി.

‘പ്രാപഞ്ചികമായ ഒരു പട്ടം പോലെ നീ ഏതു ഗ്രഹത്തിൽനിന്നു വിരുന്നുവന്നു പ്രിയ ഡിയേഗോ’ എന്നാണ് അന്ന് അവിശ്വസനീയമായ ആ നിമിഷത്തിനു സാക്ഷിയായ കമന്റേറ്റർപോലും ചോദിച്ചത്. സെമിയിൽ ബൽജിയത്തെയും ഫൈനലിൽ പശ്ചിമ ജർമനിയെയും തകർത്തു കൊണ്ട് ഡിയേഗോ ലോകകപ്പിൽ മുത്തമിട്ടപ്പോൾ രാഘവേട്ടന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ സപ്പോട്ട മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെ കനത്ത ഇരുട്ടിലേക്കു മാറിനിന്ന് സന്തോഷം കൊണ്ടു ഞാൻ കരഞ്ഞു.

1990ൽ ഫൈനൽവരെ പിടിച്ചു നിന്നെങ്കിലും 1992 മുതൽ ലഹരിയുടെ ഇരുണ്ട ലോകത്തേക്കു ഡിയേഗോ ആകൃഷ്ടനായപ്പോൾ സ്വന്തം കൂടപ്പിറപ്പിൽ ഒരാൾക്കു സംഭവിച്ച ദുരന്തം പോലെ എന്റെ ഹൃദയം വിങ്ങി. 1994 ലെ ലോകകപ്പിനിടയിൽ ലഹരി ഉപയോഗിച്ച കുറ്റത്തിന് കരഞ്ഞു കൊണ്ടയാൾ ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടു പോകുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്കു മനസ്സിലായി. 1978 ലോകകപ്പിൽ ഡിയേഗോയ്ക്കു കളിക്കാൻ അവസരം നൽകാതിരുന്നപ്പോൾ പരിശീലകൻ സിസ്സർ ലൂയിസ് മെനോട്ടി പറഞ്ഞത് 100% ശരിയാണ്; കളിയിലല്ല ജീവിതത്തിൽ. ‘He was too young to handle the pressure’– ഒരു വിഷമവും ജീവിതത്തിൽ താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത നിഷ്കളങ്കനായ മനുഷ്യനാണു ഡിയേഗോയെന്ന് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ കൊത്തിവച്ചിരുന്നു.

സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം

പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരാ, ഡിയേഗോ .... ലോകം അങ്ങയുടെ 60–ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ പ്രാപഞ്ചികമായ പട്ടം പോലെ നിങ്ങൾ എന്റെ ഓർമകളുടെ ആകാശത്ത് പറന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ചരടിന്റെ അറ്റം ഫുട്ബോളിനെ ജീവനോളം സ്നേഹിക്കുന്ന പഴയ കീപ്പാടിക്കാരനായ ഒരു കൊച്ചുപയ്യന്റെ വിരൽത്തുമ്പിലാണ്...

ഡിയേഗോ അർമാൻഡോ മറഡോണ

ജനനം: 1960 ഒക്ടോബർ 30

രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങൾ: 91

ഗോൾ: 34

ലോകകപ്പുകൾ: 1982, 86, 1990, 94

ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ: 21,

ഗോൾ: 8

ക്ലബ് മത്സരങ്ങൾ: 588

ഗോൾ: 312