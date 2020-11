മറഡോണയ്ക്ക് വിഷാദരോഗം

ബ്യൂനസ് ഐറിസ് ∙ അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ഡിയേഗോ മറഡോണയെ വിഷാദരോഗത്തെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 60–ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കകമാണു മറഡോണയ്ക്കു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കൂടിയത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മടി കാട്ടുന്ന മറഡോണയെ ആരോഗ്യപരിശോധനയ്ക്കായാണു ബ്യൂനസ് ഐറിസിനു സമീപത്തുള്ള ലാ പ്ലാറ്റയിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. മറഡോണയ്ക്കു നിർജലീകരണവും പോഷകക്കുറവും മൂലമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഉടൻ സുഖം പ്രാപിക്കുമെന്നും ഡോക്ടർ അറിയിച്ചു.



അർജന്റീന ക്ലബ് ജിംനാസിയയുടെ പരിശീലകനായ മറഡോണ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടീം 3–0നു ജയിച്ച കളിയുടെ ആദ്യപകുതി സമയത്തു കളം വിട്ടിരുന്നു. തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക ശക്തമായത്. അംഗരക്ഷകരിൽ ഒരാൾക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ദിവസങ്ങളോളം ഐസലേഷനിലായിരുന്നു മറഡോണ. എന്നാൽ, മറഡോണയ്ക്കു കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളല്ലെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

