ബ്യൂനസ് ഐറിസ് ∙ തലച്ചോറിൽ രക്തസ്രാവത്തിനു ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയനായ അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ഡിയേഗോ മറഡോണയ്ക്ക് ഉടൻ ആശുപത്രി വിടാനാവില്ല. ‘പിൻവാങ്ങൽ ലക്ഷണങ്ങൾ’ (വിത്ഡ്രോവൽ സിൻഡ്രം) പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനാലാണു മറഡോണ ആശുപത്രിയിൽ തുടരട്ടെയെന്നു വൈദ്യസംഘം തീരുമാനിച്ചത്. മുൻപും ലഹരി വിമുക്ത ചികിത്സയ്ക്കു വിധേയനായിട്ടുള്ള മറഡോണ, സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലാണെന്നും ആശുപത്രിയിൽ തുടരേണ്ട സാഹചര്യമാണെന്നും ഡോക്ടർ പറ‍ഞ്ഞു.

English Summary: Diego Maradona sedated by doctors to help ease withdrawal symptoms