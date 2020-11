ബാർസിലോന ∙ പുരുഷ ടെന്നിസിലെ ലോക 2–ാം നമ്പർ റാഫേൽ നദാലിന്റെ അമ്മാവനും മുൻ പരിശീലകനുമായ ടോണി നദാൽ ബാർസിലോന ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബിന്റെ ഭരണസമിതിയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടേക്കും. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കു മത്സരിക്കുന്ന വിക്ടർ ഫോണ്ടിന്റെ സംഘത്തിനൊപ്പമാണ് ടോണിയുമുള്ളത്. ജോസഫ് മരിയ ബർതോമ്യു രാജിവച്ച ഒഴിവിലേക്കു വിക്ടർ ഫോണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനാണു സാധ്യത കൂടുതൽ.

English Summary: Toni Nadal joins Barcelona Presidential Candidate's team, could make it to Board