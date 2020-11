‘പെനൽറ്റി ഹാട്രിക്കു’മായി സൊലേർ; ലീഡെടുത്തിട്ടും റയൽ മഡ്രിഡിന് വൻ തോൽവി

മഡ്രിഡ്∙ പെനൽറ്റികളിൽനിന്ന് ഹാട്രിക്കെന്ന അപൂർവതയുമായി സ്പാനിഷ് താരം കാർലോസ് സൊലേർ നിറഞ്ഞുനിന്ന മത്സരത്തിൽ, സ്പാനിഷ് ലാലിഗയിൽ നിലവിലെ ചാംപ്യൻമാരായ റയൽ മഡ്രിഡിന് കൂറ്റൻ തോൽവി. ഒന്നിനെതിരെ നാലു ഗോളുകൾക്ക് വലൻസിയയാണ് റയലിനെ തകർത്തത്. 35, 54, 63 മിനിറ്റുകളിലായാണ് സൊലേർ അപൂർവ ഹാട്രിക് സ്വന്തമാക്കിയത്. റയൽ താരം റാഫേൽ വരാന്റെ സെൽഫ് ഗോൾ കൂടി ചേർന്നതോടെയാണ് വലൻസിയയുടെ ഗോൾപട്ടിക പൂർണമായത്. ലാലിഗ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് പെനൽറ്റികൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ മാത്രം താരമാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരനായ കാർലോസ് സൊലേർ.

മത്സരത്തിന്റെ 23–ാം മിനിറ്റിൽ കരിം ബെൻസേമയുടെ ഗോളിൽ ലീഡെടുത്ത ശേഷമാണ് റയൽ കൂറ്റൻ തോൽവി വഴങ്ങിയത്. മത്സരത്തിനിടെ ബെൻസേമ പരുക്കേറ്റ് പുറത്തായത് റയലിന്റെ ‘വേദന’ ഇരട്ടിയാക്കുന്നു. ടീമിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യങ്ങളായ ഏദൻ ഹസാർഡ്, കാസിമീറോ എന്നിവർ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് പുറത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ബെൻസേമ പരുക്കേറ്റും പുറത്തായത്.

വിജയത്തോടെ സീസണിലെ മൂന്നാമത്തെ മാത്രം വിജയം നേടിയ വലൻസിയ, 11 പോയിന്റുമായി 13–ാം സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഒൻപതാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി. സീസണിലെ രണ്ടാമത്തെ മാത്രം തോൽവ ഏറ്റുവാങ്ങിയ റയൽ, നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പതിച്ചു. ഒൻപത് കളികളിൽനിന്ന് 20 പോയിന്റുമായി റയൽ സോസിദാദാണ് മുന്നിൽ. മറ്റു മത്സരങ്ങളിൽ വിയ്യാ റയൽ ഗെറ്റഫയെയും (3–1), റയൽ വല്ലാദോലിദ് അത്‌ലറ്റിക്കോ ബിൽബാവോയെയും (2–1) തോൽപ്പിച്ചു. ലെവാന്തെ – അലാവസ് മത്സരം സമനിലയിൽ (1–1) പിരിഞ്ഞു.

