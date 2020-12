നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് കോച്ചിനെ ഗോവൻ താരം തള്ളിയിട്ടു; കയ്യടിച്ച് ഗോവൻ കോച്ച്- വിഡിയോ

മഡ്ഗാവ്∙ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിനു (ഐഎസ്എൽ) തന്നെ നാണക്കേടായി തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിനിടെ എഫ്‍സി ഗോവ – നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് ടീമുകളുടെ പരിശീലകർ തമ്മിൽ കളത്തിനു പുറത്ത് ഉന്തും തള്ളും. കളത്തിലെ ആവേശം കളത്തിനു പുറത്തേക്കും പടർന്നതോടെയാണ് എഫ്സി ഗോവ പരിശീലകൻ യുവാൻ ഫെറാൻഡോയും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പരിശീലകൻ ജെറാർഡ് നൂസും കയ്യാങ്കളിയുടെ വക്കിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് ഐഎസ്എൽ പ്രതിനിധികളും ഇരു ടീമുകളിലെയും ഒഫീഷ്യൽസും ചേർന്നാണ് ഇരുവരെയും പിടിച്ചുമാറ്റിയത്. കൈവിട്ട കളിക്ക് റഫറി രണ്ടു പേർക്കും മഞ്ഞക്കാർഡും നൽകി. സ്പെയിൻ സ്വദേശികളാണ് ഇരുവരുമെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

ഇതിനു പിന്നാലെ ത്രോ ലൈൻ കടന്ന പന്ത് പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പരിശീലകൻ നൂസിനെ ഗോവൻ താരം ആർബർട്ടോ നൊഗ്വേര തള്ളിയിട്ടത് വീണ്ടും കല്ലുകടിയായി. എതിർ ടീം പരിശീലകൻ നിലത്തു വീഴുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുനിന്ന് ഗോവൻ പരിശീലകൻ ഫെറാൻഡോയും മറ്റ് ഒഫീഷ്യൽസും കയ്യടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാമായിരുന്നു. ഇതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.

ഇരു ടീമുകളും ഗോൾ നേടിയ ആദ്യ പകുതിക്കു ശേഷം, വിജയഗോളിനായി പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം നടന്ന രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് പരിശീലകർ തമ്മിൽ നേർക്കുനേരെത്തിയത്. മത്സരത്തിനിടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ നൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഈ സമയത്ത് ഗോവ പരിശീലകൻ ഫോർട്ട് ഒഫീഷ്യൽസുമായി തർക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. പിന്നാലെ ഗോവൻ പരിശീലകൻ ക്രുദ്ധനായ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡഗ്ഔട്ടിനു സമീപത്തേക്ക് പാഞ്ഞെത്തി.

സംഭവം കയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് കണ്ടതോടെ ഐഎസ്എൽ അധികൃതരും ഇരു ടീമുകളിലെയും ഒഫീഷ്യൽസും ഓടിയെത്തി ഇരുവരെയും പിന്തിരിപ്പിച്ചു. ഇതിനിടെ കളി നിർത്തിയ ഗോവൻ ക്യാപ്റ്റൻ എഡു ബേഡിയയും പരിശീലകരെ പിടിച്ചു മാറ്റാനെത്തി. റഫറി അപ്പോൾത്തന്നെ ഇരുവർക്കും മഞ്ഞക്കാർഡും നൽകി.

ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കു ശേഷമാണ് ഐഎസ്എലിനു തന്നെ നാണക്കേടായി മാറിയ എപ്പിസോഡിന്റെ തുടർച്ച സംഭവിച്ചത്. ഐഎസ്എലിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പരിശീലകൻ കൂടിയായ നൂസ്, ത്രോ ലൈൻ കടന്നെത്തിയ പന്ത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പന്തിനായി ഓടിയെത്തിയ ഗോവൻ താരം ആർബർട്ടോ നൊഗ്വേര അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചുതള്ളി. നൂസ് നിലതെറ്റി നിലത്തുവീണു. ഇതുകണ്ട ഗോവൻ പരിശീലൻ യുവാൻ ഫെറാൻഡോ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചും കയ്യടിച്ചും പ്രതികരിക്കുന്നതും വിഡിയോകളിൽ വ്യക്തമാണ്. ഗോവൻ പരിശീലക സംഘത്തെ മറ്റു ചിലരും മുഖ്യ പരിശീലകനെ അനുകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാണ്.

മത്സരത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും ഓരോ ഗോളടിച്ച് സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനായി ഇദ്രിസ സില്ല പെനൽറ്റിയിൽനിന്നും ഗോൾ നേടിയപ്പോൾസ, ഇഗോർ അംഗുലോയാണ് ഗോവയ്ക്കായി സമനില ഗോൾ നേടിയത്.

English Summary: NEUFC and FC Goa coaches involved in ugly spat on the touchline