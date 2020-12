മെസ്സിയുടെ തട്ടകത്തിൽ റൊണാൾഡോ രാജാവ്; മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് പുറത്ത്!

മഡ്രിഡ്∙ ‘ബദ്ധശത്രു’വിന്റെ തട്ടകത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിൽ പോർച്ചുഗൽ സൂപ്പർതാരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ മിന്നി. അർജന്റീന സൂപ്പർതാരം ലയണൽ മെസ്സി മങ്ങി. ഫലം, യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ഗ്രൂപ്പ് ജി പോരാട്ടത്തിൽ ബാർസയുടെ തട്ടകത്തിൽ ഇറ്റാലിയൻ വമ്പൻമാരായ യുവെന്റസിന് തകർപ്പൻ ജയം. ഏകപക്ഷീയമായ മൂന്നു ഗോളുകൾക്കാണ് യുവെന്റസ് ബാർസയെ വീഴ്ത്തിയത്. ഇരട്ടഗോളുകളുമായി തകർത്തുകളിച്ച ക്രിസ്റ്റ്യാനൊ റൊണാൾഡോയാണ് ബാർസയുടെ അന്തകനായത്. മത്സരത്തിന്റെ ഇരുപകുതികളിലുമായി (13, 52) പെനൽറ്റിയിൽനിന്നായിരുന്നു റൊണാൾഡോയുടെ ഗോളുകൾ. മൂന്നാം ഗോൾ യുഎസ് താരം വെസ്റ്റൺ മക്കനി (20) നേടി.

2016നുശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ബാർസ തോൽവി വഴങ്ങുന്നത്. ഇത്തവണ ജി ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യ മുഖാമുഖത്തിൽ ബാർസയോടേറ്റ തോൽവിക്കും ഇതോടെ യുവെന്റസ് പകരംവീട്ടി. അന്ന് റൊണാൾഡോയെ കൂടാതെ ഇറങ്ങിയ യുവെയെ, എതിരില്ലാത്ത രണ്ടു ഗോളുകൾക്കാണ് ബാർസ തകർത്തത്. ബാർസയ്ക്കെതിരായ വിജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് ചാംപ്യൻമാരെന്ന പകിട്ടോടെ യുവെന്റസും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി ബാർസയും നോക്കൗട്ടിലേക്ക് മുന്നേറി. ഇരു ടീമുകൾക്കും ആറു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 15 പോയിന്റ് വീതമുണ്ടെങ്കിലും ഗോൾശരാശരിയുടെ മികവിലാണ് യുവെന്റസ് ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായത്. ഗ്രൂപ്പിൽ നാലു പോയിന്റുള്ള ഡൈനാമോ കീവും ഫെറെഞ്ച്‌വാർസും പുറത്തായി.

∙ നാടകീയം ഗ്രൂപ്പ് എച്ച്

ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിൽ ജർമൻ ക്ലബ് ആർബി ലെയ്പ്സിഗിനോട് തോറ്റ ഇംഗ്ലിഷ് വമ്പൻമാരായ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്, നോക്കൗട്ട് കാണാതെ പുറത്തായി. സമനില നേടിയാൽപ്പോലും നോക്കൗട്ടിലെത്തുമായിരുന്ന യുണൈറ്റഡ്, രണ്ടിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളുകൾക്കാണ് ലെയ്പ്സിഗിനോട് തോറ്റത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 3–0ന് മുന്നിലായിരുന്ന ലെയ്പ്സിഗിനെതിരെ രണ്ടു ഗോളടിച്ച് യുണൈറ്റഡ് തിരിച്ചുവന്നെങ്കിലും, വൈകിപ്പോയിരുന്നു. എയ്ഞ്ചലീനോ (രണ്ട്), അമദൗ ഹൈദര (20), ജസ്റ്റിൻ ക്ലുയ്‌വെർട്ട് (69) എന്നിവരാണ് ലെയ്പ്സിഗിനായി ലക്ഷ്യം കണ്ടത്. ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് (80), ഇബ്രാഹിമ കൊനാട്ടെ (82 – സെൽഫ് ഗോൾ) എന്നിവരാണ് യുണൈറ്റഡിനായി ലക്ഷ്യം കണ്ടത്.

അതേസമയം, മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ തോൽവിയോടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫൈനലിസ്റ്റുകളായ ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് പിഎസ്ജിയും ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിൽനിന്ന് നോക്കൗട്ടിലെത്തി. ആറു കളികളിൽനിന്ന് 12 പോയിന്റുള്ള ലെയ്പ്സിഗാണ് നിലവിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. റഫറിമാരിൽ ഒരാൾ വംശീയ പരാമർശം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് താരങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ബഹിഷ്കരിച്ച പിഎസ്ജി – ഇസ്താംബുൾ ബസെക്സെർ മത്സരം ഇന്ന് വീണ്ടും നടത്തും. ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരം 24 മിനിറ്റ് പിന്നിട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് റഫറി വംശീയ പരാമർശം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇസ്താംബുൾ താരങ്ങൾ മത്സരം ബഹിഷ്കരിച്ചത്. ഇവർക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് പിഎസ്ജി താരങ്ങളും മൈതാനം വിട്ടതോടെ മത്സരം നിർത്തിവച്ചു. മത്സരത്തിന്റെ ബാക്കി ഇന്ന് നടത്തും.

∙ മറ്റു ഫലങ്ങൾ

മറ്റു മത്സരങ്ങളിൽ ഗ്രൂപ്പ് എഫിൽ സെനിത് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിനെ തോൽപ്പിച്ച് ബൊറൂസിയ ഡോർഡ്മുണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി നോക്കൗട്ടിലെത്തി. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്കാണ് ഡോർട്മുണ്ടിന്റെ വിജയം. ഇതേ ഗ്രൂപ്പിൽ ബൽജിയത്തിൽനിന്നുള്ള ക്ലബ് ബ്രൂഗിനെ സമനിലയിൽ (2–2) തളച്ച് ലാസിയോയും നോക്കൗട്ടിലേക്ക് മുന്നേറി.

ഗ്രൂപ്പ് ഇയിൽ റഷ്യൻ ക്ലബ് എഫ്കെ ക്രാസ്നൊദാറുമായി സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞെങ്കിലും ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ് ചെൽസി ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി നോക്കൗട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഇരു ടീമുകളും ഓരോ ഗോളടിച്ചാണ് സമനില പാലിച്ചത്. ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് സ്റ്റാഡ് റെന്നൈയെ തോൽപ്പിച്ച് സ്പെയിനിൽനിന്നുള്ള സെവിയ്യ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായും നോക്കൗട്ടിലെത്തി. ഒന്നിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളുകൾക്കാണ് സെവിയ്യയുടെ വിജയം.



