ചാംപ്യൻസ് ലീഗിന്റെ നിറംകെടുത്തി ഒഫീഷ്യലിന്റെ വംശീയാധിക്ഷേപം; ടീമുകൾ ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടു!

പാരിസ്∙ യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് പോരാട്ടങ്ങളുടെ നിറംകെടുത്തി പിഎസ്ജി – ഇസ്താംബുൾ ബസക്സെർ മത്സരത്തിനിടെ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറിയുെട വംശീയാധിക്ഷേപം. ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും പോരടിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മത്സരത്തിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ തന്നെ വംശീയച്ചുവയുള്ള പരാമർശവുമായി വിവാദത്തിൽ ചാടിയത്. തുർക്കി ക്ലബ്ബായ ബസക്സെറിന്റെ സഹപരിശീലകനെയാണ് വംശീയച്ചുവയുള്ള പരാമർശത്തിലൂടെ ഒഫീഷ്യൽ അപമാനിച്ചത്. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബസെക്സർ താരങ്ങൾ മത്സരം ബഹിഷ്കരിച്ച് ഗ്രൗണ്ടിൽനിന്ന് മടങ്ങി. ഇതിനു പിന്നാലെ പിഎസ്ജി താരങ്ങളും അവർക്കു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് തിരികെപ്പോയി.

മത്സരത്തിന് 14 മിനിറ്റ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നാടകീയ നിമിഷങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. മത്സരത്തിനിടെ ത്രോ ലൈനിന് തൊട്ടടുത്ത് ബസെക്സർ സഹപരിശീലകൻ പിയറി വെബോയും ഫോർത്ത് ഒഫീഷ്യൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ കോൾടെസ്ക്യുവും തമ്മിൽ ഉരസിയതോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം. തുടർന്ന് പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ട റഫറി കാമറൂണിന്റെ മുൻ താരം കൂടിയായ വെബോയ്ക്ക് ചുവപ്പുകാർഡ് നൽകി.

എന്നാൽ, വെബോയുമായുള്ള വാക്കുതർക്കത്തിനിടെ ഫോർത്ത് ഒഫീഷ്യലായ കോൾടെസ്ക്യു വംശീയച്ചുവയുള്ള പരാമർശം നടത്തിയതാണ് പ്രശ്നമായത്. ഇതോടെ ബസക്സെർ അധികൃതർ ഡഗ്ഔട്ടിന് തൊട്ടരികെ പ്രതിഷേധിച്ചു. പിന്നാലെ താരങ്ങളും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കാളികളായി. തുടർന്നാണ് വംശീയാധിക്ഷേപത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബസക്സെർ ടീം ഒന്നടങ്കം മത്സരം ബഹിഷ്കരിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടത്.

ഇതോടെ പിഎസ്ജി താരങ്ങളും ബസക്സെർ ടീമിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഗ്രൗണ്ടിൽനിന്ന് മടങ്ങി. മത്സരം പുനഃരാരംഭിക്കാൻ അധികൃതർ ആവതു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ബസക്സെർ ടീം വഴങ്ങിയില്ല. തുടർന്ന് രണ്ടു മണിക്കൂറിനുശേഷം മത്സരം നീട്ടിവച്ചതായി അറിയിപ്പുവന്നു. വംശീയാധിക്ഷേപത്തിന് ഇരയായ വിബോയ്ക്ക് പിഎസ്ജി സൂപ്പർതാരങ്ങളായ കിലിയൻ എംബപ്പെ, നെയ്മർ തുടങ്ങിയവരും പരസ്യ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് യുവേഫ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, മത്സരത്തിന്റെ ബാക്കി ഇന്നു നടക്കും. പുതിയ മാച്ച് ഒഫീഷ്യൽസായിരിക്കും മത്സരം നിയന്ത്രിക്കുകയെന്ന് യുവേഫ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിലെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ജർമൻ ക്ലബ്ബായ ആർബി ലെയ്പ്സിഗ് ഇംഗ്ലിഷ് വമ്പൻമാരായ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെ തോൽപ്പിച്ചതോടെ പിഎസ്ജി നോക്കൗട്ട് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇസ്താംബുൾ ബസക്സെർ നേരത്തേതന്നെ പുറത്തായിരുന്നു.

English Summary: PSG vs Istanbul Basaksehir Game Suspended After Alleged Racist Abuse By Official