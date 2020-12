ലെവൻഡോവ്സ്കി പുരസ്കാരം വാങ്ങിയ ഫിഫയുടെ ‘വേദിയിൽ’ 3 മലയാളികളും!

ഫിഫ ദ് ബെസ്റ്റ് പുരസ്കാരത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് 3 മലയാളികളും. പുരസ്കാരച്ചടങ്ങ് നടന്ന വേദിയിൽ ഒരുക്കിയ ‘ഫാൻ വോളി’ലാണ് തൃശൂർ സ്വദേശികളായ സുബീഷ് വാസുദേവൻ, നവീൻ ജയിംസ്, മലപ്പുറം സ്വദേശി ജാമി വലിയമണ്ണിൽ എന്നിവർ ഇടം പിടിച്ചത്. ആയിരത്തിലധികം വരുന്ന ഫിഫ ഫാൻ മൂവ്മെന്റ് അംഗങ്ങളിൽനിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 180 പേരിലാണ് ഇവർ ഉൾപ്പെട്ടത്. ഫിഫ ഫോൻ വോളിൽ മുഖം തെളിഞ്ഞ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് സുബീഷ് വാസുദേവൻ എഴുതുന്നു.

അവർണ്ണനീയം ഈ അഭിമാന നിമിഷം!

ഒരു കോടിയിലധികം വരുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ മുൻപിൽ, ഫിഫ ദ് ബെസ്റ്റ് പുരസ്കാര വേദിയിലെ സാങ്കൽപിക ആരാധക മതിലിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക എന്നത് എന്നെപ്പോലെ ഒരു സാധാരണ ഫുട്ബാൾ ആരാധകനെ സംബന്ധിച്ച് അചിന്തനീയവും അസുലഭവുമായ നിമിഷവുമാണ്. അതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനുഭവിച്ചത്‌. 80 രാജ്യങ്ങളിലെ ആയിരത്തിലധികം വരുന്ന ഫിഫ ഫാൻ മൂവ്മെന്റ് അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത 180 പേരിൽ ഒരാളായി ആ വേദിയുടെ പുറകിലെ സ്‌ക്രീനിൽ ഇടയ്ക്കിടെ സ്വന്തം മുഖം മിന്നിമറിയുമ്പോൾ കണ്ണിൽ ആനന്ദാശ്രു നിറയുകയായിരുന്നു. മലയാളി ഫുട്ബാൾ പ്രേമികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരം അത്ര ചെറിയ കാര്യമല്ലല്ലോ!

കോവിഡ് സാഹചര്യമായതിനാൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളുടെയും ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളുടെയും മുൻപിൽ അവാർഡ് ചടങ്ങുകൾ നടത്തുക പ്രയാസമായതിനാൽ തികച്ചും വിർച്വൽ ആയിട്ടായിരുന്നു ഫിഫയുടെ ഇത്തവണത്തെ ബെസ്റ്റ് അവാർഡ് ചടങ്ങുകൾ. വേദിയിൽ അവതാരകരും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചുരുക്കം ചില അതിഥികളും മാത്രം. ബാക്കി എല്ലാവരും ഫാൻ വോളിൽ. അവിടെയാണ് ഫിഫയുടെ തന്നെ ഫാൻ ഗ്രൂപ്പായ ഫാൻ മൂവ്മെന്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് അവസരം ഒരുങ്ങിയത്. ചടങ്ങുകൾക്ക് കൊഴുപ്പേകാൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫാൻ മൂവ്മെന്റ് മെമ്പർമാർക്ക് അവസരം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് സന്ദേശം വന്നത്. ഫിഫയുടെ സ്ക്രീനിംഗ് പരിപാടികളും റിഹേഴ്സലും കഴിഞ്ഞതോടെ ഞാനടക്കം മൂന്നു മലയാളികൾക്കാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയത്. മലപ്പുറം സ്വദേശിയും ചെൽസി ഫാനുമായ ജാമി വലിയമണ്ണിൽ, തൃശൂർ സ്വദേശിയും ആർസനൽ ഫാനുമായ നവീൻ ജെയിംസ് എന്നിവരായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ.

ചടങ്ങിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നറിഞ്ഞത് മുതൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ആകാംക്ഷാഭരിതർ ആയിരുന്നു. എന്ത് വേഷം ധരിക്കണം, നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലം എങ്ങിനെ അലങ്കരിക്കണം, എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നു തുടങ്ങി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫിഫ ഞങ്ങളെ ചടങ്ങിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ഫാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ച. പല ടൈം സോണുകളിൽ ഉള്ളവർ തങ്ങളുടെ ജോലിയും ഉറക്കവും കളഞ്ഞാണ് ഈ ചടങ്ങിനെത്തിയത്. കൂട്ടുകാരൻ ജാമി ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ നിന്നാണ് പരിപാടിയിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തത്. നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒരു ചടങ്ങു നടക്കും പോലെ. ചടങ്ങുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ വിഷമം ആയിരുന്നു. ഒരു വലിയ ഒരു മേള കഴിഞ്ഞ പോലെ. ഒപ്പം ബയൺ മ്യൂണിക്ക് കോച്ച് ഹാൻസി ഫ്ലിക്കിനു മികച്ച പരിശീലകൻ അവാർഡ് കിട്ടാത്ത നിരാശയും..!

ഫിഫ ഫാൻ മൂവ്മെന്റ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉദ്ദേശം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബാൾ ഫാൻസിന്റെ കൂട്ടായ്മ ആണ്. 2017 ൽ തുടക്കമിട്ട ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ 2019 മുതൽ ഞാൻ അഗമാണ്. നിരവധി ഫിഫ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഫാൻ മൂവ്മെന്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ബെസ്റ്റ് അവാർഡ് മിലാനിൽ നടന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത് കിംബെർലി ഫെർണാണ്ടസ് എന്ന മുബൈ സ്വദേശിനി ആയിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ക്ലബ്ബ് ലോകകപ്പിലും വനിതാ ലോകകപ്പിലും ഫാൻ മൂവ്മെന്റ് അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വരുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പിലും ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും.

English Summary: Three Keralites In The Best FIFA Football Awards Fan Wall