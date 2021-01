ഉഡിനീസിനെതിരെ ഇരട്ടഗോൾ; പെലെയെ പിന്നിലാക്കി റൊണാൾഡോ രണ്ടാമത്

ടൂറിൻ∙ രാജ്യന്തര ഫുട്ബോളിലും ക്ലബ് ഫുട്ബോളിലുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയവരുടെ പട്ടികയിൽ ബ്രസീലിയൻ ഇതിഹാസം പെലെയെ മറികടന്ന് പോർച്ചുഗൽ സൂപ്പർതാരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. ഇറ്റാലിയൻ സെരി എയിൽ ഇന്നു പുലർച്ചെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഉഡിനീസിനെതിരെ നേടിയ ഇരട്ടഗോളോടെയാണ് യുവെന്റസ് താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ പെലെയെ മറികടന്നത്. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം രാജ്യാന്തര, ക്ലബ് തലങ്ങളിലായി 757 ഗോളുകളാണ് പെലെയുടെ പേരിലുള്ളത്. ഉഡിനീസിനെതിരെ ഇരട്ടഗോളോടെ റൊണാൾഡോയുടെ ഗോൾനേട്ടം 758 ആയി ഉയർന്നു. 742 ഗോളുകളുമായി ലയണൽ മെസ്സി റൊണാൾഡോയ്ക്ക് പിന്നിലുണ്ട്.

1931–1955 കാലഘട്ടത്തിൽ 759 ഗോൾ നേടിയ സ്ലാവിയ പ്രേഗിന്റെ ഇതിഹാസ താരം ജോസഫ് ബീക്കൺ മാത്രമാണ് ഇനി കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയവരുടെ പട്ടികയിൽ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് ഒരേ ക്ലബ്ബിനായി കൂടുതൽ ഗോളുകൾ എന്ന പെലെയുടെ നേട്ടം ബാർസിലോനയുടെ സൂപ്പർതാരം ലയണൽ മെസ്സിയും തിരുത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം, സാന്റോസിനായി പെലെ 1091 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ക്ലബ് അധികൃതർ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം പെലെ ആകെ നേടിയ ഗോളുകൾ 757 എണ്ണം മാത്രം.

ഉഡിനീസിനെതിരെ 31, 70 മിനിറ്റുകളിലാണ് റൊണാൾഡോ ഗോൾ നേടിയത്. റൊണാൾഡോയുടെം ഇരട്ടഗോൾ കരുത്തിൽ യുവെന്റസ് ഉഡിനീസിനെ ഒന്നിനെതിരെ നാലു ഗോളുകൾക്ക് തകർത്തു. ഫെഡറിക്കോ ചിയെസ 49–ാം മിനിറ്റിൽ നേടിയ രണ്ടാം ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കിയതും റൊണാൾഡോ തന്നെ. പൗളോ ഡിബാലയുടെ (90+3) വകയാണ് യുവെയുടെ നാലാം ഗോൾ. ഉഡിനീസിന്റെ ആശ്വാസ ഗോൾ 90–ാം മിനിറ്റിൽ മാർവിൻ സീഗെലാർ നേടി. ഇതോടെ, 11 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 14 ഗോളുകളുമായി സെരി എയിലെ ഗോൾവേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ റൊണാൾഡോ മുന്നിലെത്തി.

വിജയത്തോടെ 14 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 27 പോയിന്റുമായി യുവെന്റസ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി. 15 കളികളിൽനിന്ന് 37 പോയിന്റുമായി എ.സി. മിലാനാണ് ഒന്നാമത്. ഇന്റർ മിലാൻ (15 കളികളിൽനിന്ന് 36), എഎസ് റോമ (15 കളികളിൽനിന്ന് 30), നാപ്പോളി (14 കളികളിൽനിന്ന് 28) എന്നീ ടീമുകളാണ് യുവെയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ളത്.

English Summary: Cristiano Ronaldo Surpasses Pele to Become Second-Highest Goalscorer of All Time