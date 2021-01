ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായി ഈ സീസണിൽ ആര് ഗോളടിക്കും? തലപുകച്ച് കോച്ചും ആരാധകരും

ബാംബോലിമിൽ മുംബൈ സിറ്റിയുടെ നീല ജഴ്സിയിൽ ബർത്തലോമിയോ ഓഗ്ബെച്ചെ കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർക്കൊരു നഷ്ടബോധം തോന്നിയിരിക്കും. രണ്ടാം പകുതിയിൽ പകരക്കാരനായെത്തിയ ഓഗ്ബെച്ചെ ഈ മത്സരത്തിൽ ഗോളൊന്നും നേടിയിട്ടോ കളംനിറഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമല്ല ആ നഷ്ടബോധം. പോയ സീസണിൽ കേരള ടീമിന്റെ മുന്നേറ്റനിരയിൽ ഒരു പോരാളിയെപ്പോലെ നിറഞ്ഞുനിന്ന മുൻനായകന്റെ പോരാട്ടവീര്യവും കൃത്യതയുമാകും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരെക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുക. ഈ വരവിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനു നഷ്ടമായതും ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ തന്നെ.

ഐഎസ്എലിലെ വമ്പൻ ടീമുകളിലൊന്നായ മുംബൈ സിറ്റിക്കെതിരെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തോൽവിയിലേക്കു വീണുപോയതു മുന്നേറ്റനിരയുടെ മൂർച്ചയില്ലായ്മ കാരണമാണ്. തുടക്കത്തിലേ രണ്ടു ഗോൾ വഴങ്ങേണ്ടിവന്നിട്ടും ഫിനിഷിങ് പോരായ്മയിൽ തോറ്റുവെന്നു പറയുമ്പോൾ ഓർക്കുക– ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കളി തെല്ലും മോശമായിരുന്നില്ല. മുംബൈ സിറ്റിയെക്കാൾ തലയെടുപ്പുള്ള കളിയാണു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പുറത്തെടുത്തതെന്നു പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല. രണ്ടു ഗോളുകൾ സ്കോർ ചെയ്ത് ജയിച്ചൊരു ടീമിന്റെ ഗോൾകീപ്പർ കളിയിലെ താരമായെന്നതിലുണ്ട് ഫീൽഡിലെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മികവ്. പക്ഷേ, മധ്യനിരയിലെ കഠിനാധ്വാനം ഫിനിഷിങ്ങിൽ പാളിപ്പോയതോടെ മുംബൈ രക്ഷപ്പെട്ടെന്നു മാത്രം.

കേരളാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് – മുംബൈ സിറ്റി എഫ്‍സി മത്സരത്തിൽനിന്ന് (കേരളാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ചിത്രം)

ഏറെക്കാലത്തിനു ശേഷം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനു മധ്യത്തിൽ ആളുണ്ടെന്നു വ്യക്തമായ സീസണിലാണു ഗോളടിക്കാനാകാതെ ടീം കിതയ്ക്കുന്നത്. ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡറെന്ന നിലയ്ക്ക് ഒതുങ്ങാതെ ആക്രമണത്തിലും കൂടിയൊരു കണ്ണ് വയ്ക്കുന്ന സ്പാനിഷ് താരം വിസെന്റെ ഗോമസും അവസരം ഒരുക്കുന്നതിലും കൃത്യതയുള്ള സെറ്റ്പീസുകളുതിർക്കുന്നതിലും തിളങ്ങുന്ന അർജന്റീനക്കാരൻ ഫാക്കുൻഡോ പെരേരയും നയിക്കുന്ന മധ്യനിരയ്ക്കപ്പുറം ഓഗ്ബെച്ചെയെപ്പോലൊരു ‘ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടർ’ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ... ? തീർച്ചയായും ഐഎസ്എൽ പോയിന്റ് പട്ടികയുടെ ആദ്യപകുതിയിൽ ഇടംപിടിച്ചേനെ കിബു വിക്കൂനയുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്.

∙ സീസൺ മാറി, കഥ മാറി

ഏഴാം സീസണിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ഐഎസ്എലിൽ ഗോൾ സ്കോറിങ് എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. യൂറോപ്യൻ ലീഗുകളിലും മറ്റും തിളങ്ങിയ പരിചയവും കരുത്തുമായെത്തുന്ന വിദേശതാരങ്ങളും അവർക്കു പിന്തുണ നൽകാൻ മത്സരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ യുവതുർക്കികളുമായി പതിവിലേറെ ഭദ്രമാണു ഭൂരിഭാഗം ടീമുകളുടെയും പ്രതിരോധവിഭാഗം. ഇതു മറികടന്നു ഗോൾ വല കുലുക്കി മടങ്ങാൻ ഉശിരുള്ള ഫോർവേഡുകൾ വേണം. വേഗമോ തടിമിടുക്കോ മാത്രം കൈമുതലാക്കിയൊരു സ്ട്രൈക്കർ അനായാസം സ്കോർ ചെയ്യുന്ന കാലവും ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് പിന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞു.

അർധാവസരങ്ങൾ പോലും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ മികവുള്ള, പ്രതിരോധക്കാരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ പൊളിച്ച് നീങ്ങാൻ വിരുതുള്ള, സഹതാരങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിവുള്ള ഗോൾവേട്ടക്കാരുടേതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ ലീഗ്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഈ സീസണിൽ അന്യമായതും ഒരു ‘കില്ലിങ് സ്ട്രൈക്കർ’ തന്നെ. റോയ് കൃഷ്ണയെപ്പോലെ, ഇഗോർ അംഗുലോയെപ്പോലെ, നെരിജസ് വാൽസ്കിസിനെപ്പോലെ, അരിദാനെ സന്റാനയെപ്പോലൊരു ഗോളടിവീരന്റെ അഭാവം കിബു വിക്കൂനയും സംഘവും ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും.

∙ ഗോൾ അടിക്കുന്നവരും ഒരുക്കുന്നവരും

മുപ്പത്തിയാറാം വയസിലും ഗോളുകൾക്കു പിന്നാലെ കുതിച്ചുപായുന്ന ഒരു സ്പാനിഷ് സ്ട്രൈക്കറുടേതാണ് ഇതേവരെ ഐഎസ്എൽ ഏഴാം പതിപ്പ്. ഇഗോർ അംഗുലോയാണ് ആ താരം. അഹമ്മദ് ജാഹുവും ഫെറാൻ കൊറോമിനസും ഹ്യൂഗോ ബോമുവും പോലുള്ള സൂപ്പർ താരങ്ങളെ നഷ്ടമായ എഫ്സി ഗോവയുടെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം ഈ താരത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. എതിരാളികൾ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത മത്സരങ്ങൾ പോലും ഇഗോറിന്റെ ഷൂട്ടിങ് പാടവത്തിൽ ഗോവയുടെ പക്ഷമെത്തി. ഗോളിലെത്താൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ലാത്ത നീക്കങ്ങൾ പോലും കഴുകൻ കണ്ണുകളുമായി ഫൈനൽ തേഡിൽ മേയുന്ന ഇഗോറിന്റെ മികവിൽ വലയിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ്സി ഗോവ.

ഡിണ്ടിഗലുകാരൻ അലക്സാണ്ടർ റൊമാരിയോ ജെസുരാജും (3 അസിസ്റ്റ്), ബ്രണ്ടൻ ഫെർണാണ്ടസും സ്പാനിഷ് താരങ്ങളായ എഡു ബേഡിയയും ആൽബർട്ടോ നൊഗ്വേരയും (2 അസിസ്റ്റ് വീതം) പോലുള്ള താരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അവസരങ്ങളെ വലയിലേയ്ക്കു ദൗത്യം മാത്രമേ അംഗുലോയ്ക്കുള്ളൂ.

ഒൻപത് ഗോളുകൾ സ്വന്തം പേരിലാക്കിയ ഇഗോറിനു പിന്നിൽ മുംബൈയുടെ ആഡം ലെ ഫോൻഡ്രേയും ജംഷ്ദ്പൂരിന്റെ വാൽസ്കിസും എടികെ മോഹൻ ബഗാന്റെ റോയ് കൃഷ്ണയുമാണ് ഈ സീസണിലെ ഗോൾ വേട്ടക്കാർ. ഏഴു മത്സരത്തിൽ നിന്ന് 5 ഗോളുകളുമായി ഹൈദരാബാദിന്റെ അരിദാനെ സന്റാനയും തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. മുൻ സീസണിലെ വിലപിടിപ്പുളള താരമായ ഹ്യൂഗോ ബോമുവിന്റെ, ഫൈനൽ തേഡിലെ പുത്തൻ പങ്കാളിയാണു ലെ ഫോൻഡ്രേ. നൈജീരിയൻ താരം ബാർത്തലോമിയോ ഓഗ്ബെച്ചെയെ പകരക്കാരുടെ ബെഞ്ചിലേയ്ക്കു വിട്ട ഫോർവേഡിന് ഗോളിലേയ്ക്കുള്ള വഴി അനായാസമാക്കുന്നതാണു തളികയിലെന്നവണ്ണം പന്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂഗോയുടെ (4 അസിസ്റ്റ്) സാന്നിധ്യം.

ചെന്നൈയ്ൻ വിട്ടു ജംഷദ്പുരിലേക്കു പറന്നിട്ടും വാൽസ്കിസിന്റെ ബൂട്ടുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഗോളുകളുടെ കണക്ഷനുണ്ട്. സ്പാനിഷ് താരം ഐറ്റോർ മോൺറോയിയുടെ മിന്നൽ പാസുകളിലും (2 അസിസ്റ്റ്) മുൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിങ്ങർ ജാക്കിചന്ദ് സിങ്ങിന്റെ ക്രോസുകളിലുമാണ് (3 അസിസ്റ്റ്) വാൽസ്കിസിന്റെ ജംഷദ്പൂർ ഗോൾ അക്കൗണ്ട്. ഗോളവസരം മെനയുന്ന വിങ് ബാക്കുകളും സെന്റർ ബാക്കുകളും ക്രിയേറ്റീവ് മിഡ്ഫീൽഡർമാരും ഏറെയുള്ള മോഹൻ ബഗാന്റെ പടക്കുതിര തന്നെയാണു റോയ് കൃഷ്ണയെന്ന ഗോൾ വാറിയർ. ഏതു പ്രതിരോധവും പൊട്ടിച്ചു ഗോളടിക്കാനാവുമെന്ന ഈ സീസണിലും പലവട്ടം തെളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു റോയ് കൃഷ്ണ.

∙ വിലയിടിക്കാനാവില്ല, ഗോളിന്റെ മൂല്യം

ബെംഗളൂരു എഫ്സിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ടീമിനും രണ്ടു സീസൺ മുൻപേയുള്ള ടീമിനും എതിരാളികൾ കൽപ്പിക്കുന്ന വില ഒന്നോർത്തുനോക്കൂ. ഒരുപക്ഷേ, കടുത്ത ബെംഗളൂരു ആരാധകർ പോലും ഒരു മടിയുമില്ലാതെ സമ്മതിക്കും ബെംഗളൂരു പഴയ ബെംഗളൂരു അല്ലെന്ന്. പഴയ താരങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ കൊഴിഞ്ഞിട്ടോ മികവുള്ള നവാഗതരുടെ വരവ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ അല്ല ബിഎഫ്സിയുടെ ഈ കിതപ്പ്. ഒരേയൊരു താരത്തിൽ ചെന്നെത്തി നിൽക്കും നീലപ്പടയുടെ കയറ്റിറക്കത്തിന്റെ കാരണം തേടിയുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ. മുന്നേറ്റത്തിൽ ഗോളിന്റെ മറുവാക്കായിരുന്ന മിക്കുവാണ് ആ താരം. അർധാവസരങ്ങൾ പോലും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുന്ന, മത്സരം ഒറ്റയ്ക്കു മാറ്റിമറിച്ചിരുന്ന വെനസ്വേലക്കാരൻ ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടറുടെ വിടവ് ഇനിയും നികത്താൻ ബെംഗളൂരുവിന് ആയിട്ടില്ല.

ബെംഗളൂരുവിന്റെ നഷ്ടം മറ്റു ടീമുകൾ നേട്ടമാക്കി മാറ്റിയിടത്താണു ഐഎസ്എലിലെ കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിനു കൂടി കനംവച്ചത്. വൻവില നൽകിയൊരു കില്ലിങ് സ്ട്രൈക്കറെ തേടി ടീമുകളെല്ലാം മത്സരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ പ്രീ സീസൺ. ഗോളടിക്കുന്ന ബൂട്ടുകൾക്കു മോഹവിലയാണു മുംബൈയും ഗോവയും ഹൈദരാബാദും മോഹൻ ബഗാനും പോലുള്ള ടീം മാനേജ്മെന്റുകൾ വച്ചുനീട്ടിയത്. ഈ സീസണിൽ ഒരു സ്ട്രൈക്കർക്ക് ഏറ്റവുമധികം പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ടീം നിലവിലെ ചാംപ്യൻമാർ തന്നെയാണ്. മോഹൻ ബഗാനുമായി ഇത്തവണ കൈകോർത്തിട്ടും കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കിരീടത്തിലേയ്ക്കു നയിച്ച സ്ട്രൈക്കർ റോയ് കൃഷ്ണയെ മാനേജ്മെന്റ് കൈവിട്ടില്ല. കോവിഡ് മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രതിഫലത്തിൽ മുൻ സീസണിനെക്കാൾ 15 % വർധന വരുത്തിയാണു കൃഷ്ണയെ കൊൽക്കത്ത ടീം നിലനിർത്തിയത്.

ഓസ്ട്രേലിയൻ എ ലീഗിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങിയ ആഡം ലെ ഫോൻഡ്രേയാണു (മുംബൈ) പ്രതിഫലക്കണക്കിൽ കൃഷ്ണയ്ക്കു പിന്നിലെ രണ്ടാമൻ. പരുക്കിന്റെ പിടിയിലുള്ള സ്പാനിഷ് സ്ട്രൈക്കർ ഫ്രാൻ സൻഡാസയാണു (ഹൈദരാബാദ് എഫ്സി) മൂന്നാമൻ. നാലാം സ്ഥാനത്ത് എഫ്സി ഗോവയുടെ വെറ്ററൻ ഫോർവേഡ് ഇഗോർ അംഗുലോ. ടീമിലെ രണ്ടാം സ്ട്രൈക്കറായി മുംബൈ സിറ്റി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നു റാഞ്ചിയ ബാർത്തലോമിയോ ഓഗ്ബെചെ നാലാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. ഹൈദരാബാദിന്റെ അരിദാനെ സന്റാനയും എടികെയിൽ കൃഷ്ണയുടെ പങ്കാളി ഡേവിഡ് വില്യംസും ആറും ഏഴും സ്ഥാനങ്ങളിലും നിരക്കുന്നതാണ് ഐഎസ്എൽ ഏഴാമൂഴത്തിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഗോൾവേട്ടക്കാർ.

∙ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നഷ്ടം?

ഏഴാം സീസണിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഫോർവേഡുകളുടെ പട്ടികയിലെ ആദ്യ 8 പേരെ എടുത്താലും അതിലൊരു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരത്തെ കാണാനാവില്ല. പ്രതിഫലക്കാര്യത്തിൽ സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനു നേർക്കു കണ്ണടച്ച് പ്രീ സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പിന്തുടർന്ന ‘വെയ്റ്റിങ് ഗെയിമിന്റെ’ ഫലം കൂടിയാണിതെന്നാണ് ആരാധകരുടെ അടക്കംപറച്ചിൽ. വെറും വാക്കെന്ന മട്ടിൽ തള്ളിക്കളയാനാവുന്നതല്ല ആ വാദങ്ങൾ. പ്രീ സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗമാകുമെന്ന് ഏറെ പറഞ്ഞുകേട്ടൊരു പേരാണ് ഇഗോർ അംഗുലോയുടേത്. കോച്ച് കിബു വിക്കൂനയുടെ ഉറ്റസുഹൃത്തുകളിലൊരാളെന്ന പരിഗണനയും കൂടി ഇതിനു പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. കിബുവിന്റെ വാക്ക് കേട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ലീഗിനെക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചതെന്നുപോലും അംഗുലോ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ, അഭ്യൂഹങ്ങൾ മാത്രമായി ആ കൂടുമാറ്റം ഒതുങ്ങി.

ചെന്നൈയ്ൻ എഫ്സിയുടെ ഹീറോയായി മാറിയ വാൽസ്കിസിന്റെ കാര്യത്തിലുമുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരമൊരു ട്വിസ്റ്റ്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ചേരാൻ താരം ഒരുങ്ങിയതുമാണ്. പക്ഷേ, നീണ്ട വിലപേശലുകൾക്കൊടുവിൽ പിന്നീടു കേട്ടതു വാൽസ്കിസ് ജംഷദ്പുരിന്റെ ഭാഗമായെന്ന വാർത്തയാണ്. പോയ സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നായക– ആക്രമണ മുഖമായിരുന്ന ഓഗ്ബെച്ചെയുടെ പിൻവാങ്ങലിനു പിന്നിലും വിഭിന്നമല്ല കാര്യങ്ങൾ. പ്രതിഫലക്കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കു തയാറാകാൻ ടീം ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഓഗ്ബെച്ചെയ്ക്കു മുൻപിൽ വൻ ഓഫറുമായി മുംബൈ വന്നതും ഒടുവിൽ താരം കൂടുവിട്ടതും.

ഒടുവിൽ ഹ്രസ്വകാല കരാറിൽ ഇംഗ്ലിഷ് താരം ഗാരി ഹൂപ്പറെ സ്വന്തമാക്കിയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സ്ട്രൈക്കർ റോൾ ഏൽപ്പിച്ചത്. ഓഗ്ബെച്ചെയോ മറ്റു സൂപ്പർ താരങ്ങളോ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലൊരു വൻതുക നൽകാതെയാണു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഹൂപ്പറിനെ സ്വന്തമാക്കിയത്. സീസണിനു മുൻപായി ഏറ്റവുമധികം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൽപിച്ചിരുന്ന താരങ്ങളിലൊരാളായിട്ടും ഹൂപ്പറിനു വേണ്ടി പണമെറിയാൻ ഐഎസ്എൽ ക്ലബുകൾ മടിച്ചിടത്താണു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വാങ്ങൽ. ഇംഗ്ലിഷ് ലീഗിൽ കളിച്ച പരിചയമുള്ള, ഓസ്ട്രേലിയൻ ലീഗിൽ തിളങ്ങിയ ഹൂപ്പർക്കു പരുക്കുകളുടെ സഹയാത്രികൻ എന്ന പേരുദോഷം കൊണ്ടായിരിക്കണം വൻ ഓഫറുകൾ അന്യമായത്. ആ വാദം ശരിവയ്ക്കുന്നതാണു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ജഴ്സിയിലെ താരത്തിന്റെ നിറംമങ്ങലും അസാന്നിധ്യവും.

