സതാംപ്ടനെതിരെ ലിവർപൂളിന് ഞെട്ടിക്കുന്ന തോൽവി; കിരീടമോഹത്തിന് തിരിച്ചടി

ലണ്ടൻ∙ ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കിരീടം നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി നിലവിലെ ചാംപ്യൻമാരായ ലിവർപൂളിന് ഞെട്ടിക്കുന്ന തോൽവി. താരതമ്യേന ദുർബലരായ സതാംപ്ടനാണ് ചെമ്പടയെ അട്ടിമറിച്ചത്. എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് സതാംപ്ടനിന്റെ വിജയം. ലിവർപൂളിന്റെ മുൻ താരം കൂടിയായ ഡാനി ഇങ്സ് രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ നേടിയ ഗോളാണ് മത്സരഫലം നിർണയിച്ചത്. താരത്തിന്റെ 50–ാമത്തെയും അതിൽ ഏറ്റവും വേഗം കൂടിയതുമായ പ്രീമിയർ ലീഗ് ഗോളാണിത്. ഈ സീസണിൽ ലിവർപൂളിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മാത്രം തോൽവിയാണിത്.

17 കളികളിൽനിന്ന് 33 പോയിന്റുമായി ഇപ്പോഴും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ടെങ്കിലും, ലിവർപൂളിനേക്കാൾ കുറവു മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ടീമുകൾക്ക് മുന്നിൽ കയറാൻ വഴി തെളിഞ്ഞു. 16 കളികളിൽനിന്ന് 33 പോയിന്റുമായി രണ്ടാമതുള്ള യുണൈറ്റഡിന്, അടുത്ത മത്സരം ജയിച്ചാൽ 36 പോയിന്റോടെ മുന്നിലെത്താം. രണ്ടു മത്സരം കുറവു കളിച്ച മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കും, അടുത്ത രണ്ടു മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ചാൽ ലിവർപൂളിനെ മറികടക്കാം. നിലവിൽ 15 കളികളിൽനിന്ന് 29 പോയിന്റുമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് സിറ്റി.

അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾക്കിടെ ആദ്യ ജയം നേടിയ സതാംപ്ടൺ, 17 കളികളിൽനിന്ന് 29 പോയിന്റുമായി ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി. ഇതുവരെ പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടം ചൂടിയ ഏഴു ടീമുകളെയും തൊട്ടടുത്ത സീസണിൽ തോൽപ്പിച്ച ഏക ടീമെന്ന നേട്ടം ഇതോടെ സതാംപ്ടണിന് സ്വന്തം.

2018 മേയ് മാസത്തിനുശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് തുടർച്ചയായി രണ്ട് പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ ലിവർപൂളിന് ഗോൾ നേടാനാകാതെ പോകുന്നത്. സതാംപ്ടണിനെതിരെ ലിവർപൂള്‍ ടാർഗറ്റിലേക്ക് ഒരു ഷോട്ട് തൊടുക്കുന്നത് 75–ാം മിനിറ്റിലാണ്. 2015 ഡിസംബറിനുശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഓൺ ടാർഗറ്റ് ഷോട്ടിന് ലിവർപൂൾ ഇത്രയേറെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്.

