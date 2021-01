അന്നു ലാംപാഡ്, ഇന്നു ഹൂപ്പർ! ഐഎസ്എലിലും വേണ്ടേ ‘വാർ’ ?: ഐ.എം.വിജയൻ

സന്തോഷം നൽകുന്ന കളി. സങ്കടം തരുന്ന ഫലം. ഒരു നിമിഷം പോലും ബോറടിപ്പിക്കാത്തൊരു കളി പുറത്തെടുത്തിട്ടും വിജയം നേടാനാകാതെ പോയതു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരെയും അല്ലാത്തവരെയും ഒരുപോലെ നിരാശരാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. നല്ല ഉശിരൻ ആക്രമണ ഗെയിമാണു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്നലെ ബാംബോലിമിൽ പുറത്തെടുത്തത്.

പക്ഷേ, പറഞ്ഞിട്ടെന്തു കാര്യം. ഇതു ഫുട്ബോളാണ്. മൈതാനത്തിന്റെ മുക്കും മൂലയും നിങ്ങൾ അടക്കിവാണാലും ആ രണ്ടു തൂണുകൾക്കുള്ളിൽ പന്തടിച്ചു കയറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം തീരും. സമനില കൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെട്ടുവെന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നലത്തെ ഫലം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചു തൃപ്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത സമനിലയാണ്.

ഐ.എം.വിജയൻ

ജയവും മൂന്നു പോയിന്റും അനിവാര്യമെന്ന നിലയിലെത്തിയ ടീമിനെ ഇന്നലെ ഭാഗ്യവും കയ്യൊഴിഞ്ഞു. ബാറിൽ തട്ടിയൊരു ഷോട്ട് ഗോൾ ലൈൻ കടന്നിട്ടും അതു ടീമിനെ തുണച്ചില്ലല്ലോ. ഐഎസ്എലിലും ‘വാർ’ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലെന്നു ഒാർത്തുപോയി ആ നിമിഷം. അത്രമാത്രം ഇഷ്ടം തോന്നിപ്പിച്ചൊരു കളിയാണു കേരളത്തിന്റെ ടീം പുറത്തെടുത്തത്.

ആക്രമണം മുന്നിൽ നിന്നു നയിച്ചും പിന്നോട്ടിറങ്ങി അതിനു വഴിതെളിച്ചും കസറുന്ന ഗാരി ഹൂപ്പറിന്റെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ആ ഗോൾ കണ്ടപ്പോൾ ഇംഗ്ലിഷ് താരം തന്നെയായ ഫ്രാങ്ക് ലാംപാഡിനെയാണ് ഓർമ വന്നത്. പത്തു വർഷം മുൻപു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ലോകകപ്പിൽ ജർമനിക്കെതിരെ ലാംപാഡും ഇതുപോലൊരു ഷോട്ട് ഉതിർത്തിരുന്നു. ആ പന്ത് ഗോൾ ലൈനും കടന്നിരുന്നു. പക്ഷേ, ഗോൾ മാത്രം അനുവദിച്ചില്ല.

ആ വിവാദത്തിന്റെ ഫലമായാണു പിന്നാലെ വന്ന ബ്രസീൽ ലോകകപ്പിൽ ഫിഫ ഗോൾ ലൈൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ലാംപാഡിന്റെ ‘ഗോസ്റ്റ് ഗോൾ’ ലോകകപ്പിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നതുപോലെ ഹൂപ്പറിന്റെ നഷ്ടം ഇന്ത്യൻ ലീഗിന്റെയും കണ്ണ് തുറപ്പിക്കട്ടെയെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ഗോളും ജയവും അകന്നാലും ജംഷഡ്പുരിനെതിരായ പ്രകടനത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാം. വിജയം പോലെ, നിറഞ്ഞ ഗാലറിയിലെ ആരവവും ആവേശവും കൂടി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇന്നലെ ‘മിസ്’ ആയിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിയിലെ കാണികൾ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു കയ്യടിക്കുമായിരുന്നൊരു കളിയാണ് ആളൊഴിഞ്ഞ ബാംബോലിമിൽ നിങ്ങൾ കളിച്ചു തീർത്തത്. ഫാക്കുൻഡോയും രാഹുലും ജാക്സൺ സിങ്ങും പോലുള്ള, മുൻ മത്സരങ്ങളിലെ കുന്തമുനയെന്ന പറയാവുന്ന താരങ്ങളില്ലാതെയാണ് ഇതു സാധിച്ചതെന്നു കൂടി ഓർക്കണം.

ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ ഒന്നര ഡസനിലേറെ തവണയാണു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ജംഷഡ്പുരിന്റെ ബോക്സിൽ ഭീതി പടർത്തിയത്. ഫോർവേഡായി കളിച്ചു ശീലിച്ച എനിക്ക് ആ അറ്റാക്കിങ് െഗയിമിന്റെ ത്രില്ലും ഫലമുണ്ടാകാത്തതിന്റെ ദു:ഖവും നന്നായി മനസിലാക്കാനാകും. മൂന്നു പോയിന്റ് നഷ്ടമായിരിക്കാം. പക്ഷേ, മുന്നും പിന്നും നോക്കേണ്ട, ഈ കളി തുടരൂ. തിരിച്ചുവരാൻ സമയവും മത്സരവും ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്.

English Summary: VAR System to be introduced in ISL, Says IM Vijayan