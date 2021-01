ലണ്ടൻ ∙ ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മറ്റു ടീമുകളെല്ലാം ഓടിക്കിതച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി കുതിപ്പു തുടങ്ങി. വെസ്റ്റ് ബ്രോംവിച് ആൽബിയനെ 5–0നു തകർത്ത് പെപ് ഗ്വാർഡിയോളയുടെ ടീം സീസണിൽ ആദ്യമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കു കയറി. സുന്ദരമായ ആക്രമണ ഫുട്ബോളുമായി എതിരാളികളുടെ മൈതാനത്തു സർവാധിപത്യം പുലർത്തിയ സിറ്റി ആദ്യ പകുതിയിൽ 4–0നു മുന്നിലായിരുന്നു. ഇൽകായ് ഗുണ്ടൊവാൻ സിറ്റിക്കായി ഇരട്ടഗോൾ നേടി.

കഴിഞ്ഞ 8 കളികളിൽ ജർമൻ മിഡ്ഫീൽഡർ നേടിയത് 7 ഗോളുകൾ. ജോവോ കാൻസെലോ, റിയാദ് മഹ്റെസ്, റഹിം സ്റ്റെർലിങ് എന്നിവരാണു മറ്റു സ്കോറർമാർ. ജയത്തോടെ സിറ്റിക്ക് 19 കളികളിൽ 41 പോയിന്റായി. 40 പോയിന്റുള്ള മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡാണു രണ്ടാമത്.

നോക്കി നിന്ന ഗോൾ

സിറ്റിയുടെ 5 ഗോളുകളും ഒന്നിനൊന്നു മനോഹരമായിരുന്നെങ്കിലും ഏറ്റവും രസകരമായത് 20–ാം മിനിറ്റിൽ കാൻസെലോ നേടിയ 2–ാം ഗോൾ. ബെർനാഡോ സിൽവയിൽനിന്നു കാൻസെലോ പന്തു സ്വീകരിക്കുന്നതിനു മുൻപേ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി ഓഫ്സൈഡ് കൊടിയുയർത്തി. അതോടെ വെസ്ബ്രോം താരങ്ങൾ കളി നിർത്തി. എന്നാൽ, കാൻസെലോ പന്തിനെ ഗോളിലേക്കു പായിക്കുകയും ചെയ്തു.

വിഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറിയുടെ റീപ്ലേയിൽ ഓഫ്സൈഡ് ഇല്ല എന്നു വൃക്തമായി. അതോടെ റഫറി ഗോൾ വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രീമിയർ ലീഗിൽ സിറ്റിയുടെ തുടർച്ചയായ 7–ാം ജയമാണിത്. എല്ലാ ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളിലുമായി പതിനൊന്നാമത്തേതും.

ആർസനലിന്റെ പ്രതികാരം

എഫ്എ കപ്പിൽ തങ്ങളെ തോൽപിച്ചു വിട്ട സതാംപ്ടനോട് ആർസനൽ ചെറുതായൊന്നു പ്രതികാരം ചെയ്തു. 3–ാം മിനിറ്റിൽ പിന്നിലായ ശേഷം തിരിച്ചടിച്ചാണ് ആർസനലിന്റെ ജയം (3–1). നിക്കോളാസ് പെപ്പെ (8’), ബുകായോ സാക (39’), അലക്സാന്ദ്രെ ലകാസെറ്റ് (72’) എന്നിവരാണു ഗോൾ നേടിയത്. 30 പോയിന്റോടെ ആർസനൽ 8–ാം സ്ഥാനത്തേക്കു കയറി.

