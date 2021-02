ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് തിരിച്ചടിയായി മോശം റഫറിയിങ്; ഫിഫയ്ക്കു പരാതി നൽകി മഞ്ഞപ്പട

കോട്ടയം ∙ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിലെ മോശം റഫറിയിങ്ങിനെതിരെ രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനു (ഫിഫ) പരാതി നൽകി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സിയുടെ ആരാധക സമൂഹമായ മഞ്ഞപ്പട. ഇമെയിൽ വഴിയാണു ഫിഫയ്ക്ക് മഞ്ഞപ്പട പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഓൾ ഇന്ത്യാ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ (എഐഎഫ്എഫ്), ഐഎസ്എൽ സംഘാടകർ എന്നിവർക്കു പരാതി നൽകിയിട്ടും ഫലമില്ലാതെ വന്നതോടെയാണു ഫിഫയെ സമീപിക്കുന്നതെന്നു മഞ്ഞപ്പട പറയുന്നു.

കളിയുടെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ഒഫീഷ്യലുകളുടെ ഇടപെടൽ നീങ്ങുന്നതായി ഇമെയിൽ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സിക്ക് എതിരെ ഒട്ടേറെ തീരുമാനങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ചില ടീമുകൾക്ക് അനുകൂലമായി തീരുമാനങ്ങൾ വരുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു തന്നെ വിഘാതമാകും.

ഫുട്ബോളിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ യുവതലമുറ തിരിയുന്ന സമയമാണ്. ഗെയിമിന്റെ നിലവാരം കുറയ്ക്കുന്ന നടപടികള്‍ അവരെ അകറ്റും. റഫറിയിങ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഫിഫയുടെ ഇടപെടൽ വേണമെന്നും ഇമെയിലിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ജംഷഡ്പുർ എഫ്സിക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരം ഗാരി ഹൂപ്പറിന്റെ തകർപ്പൻ ക്രോസ് ബാറിൽ തട്ടി ഗോൾ വര കടന്നിരുന്നു. എങ്കിലും റഫറി ഇത് അനുവദിച്ചില്ല.

എടികെ മോഹൻ ബഗാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ അനാവശ്യമായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് എതിരെ റഫറി പെനൽറ്റി വിധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതു രണ്ടും കളിയിൽ നിർണായകമായി. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തിരിച്ചടി നേരിടുകയും ചെയ്തു. ഇതുൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ തീരുമാനങ്ങൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് എതിരാണെന്ന് മഞ്ഞപ്പട പറയുന്നു.

