കോപ്പ അമേരിക്കയിൽ കളിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കും അവസരം; തലനാരിഴയ്ക്ക് നഷ്ടം?

പനജി∙ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ അർജന്റീനയ്ക്കും നെയ്മറിന്റെ ബ്രസീലിനും ലൂയി സ്വാരസിന്റെ യുറഗ്വായ്ക്കുമൊപ്പം സുനിൽ ഛേത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ പന്തു തട്ടുന്നത് സ്വപ്നം കാണാത്ത ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുണ്ടോ? സ്വപ്നമായിത്തന്നെ അവശേഷിക്കുമെന്നു കരുതിയിരുന്ന ആ സുവർണ നിമിഷം ഇന്ത്യൻ ടീമിന് നഷ്ടമായത് തലനാരിഴയ്ക്ക്. കോവിഡ് വ്യാപനം നിമിത്തം നീട്ടിവച്ച കോപ്പ അമേരിക്ക ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിൽ ഇത്തവണ പങ്കെടുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിനും അവസരമൊരുങ്ങിയെങ്കിലും, മറ്റു തിരക്കുകൾ കാരണം ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് വിവരം. വിവിധ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന കോപ്പ ‌അമേരിക്ക ടൂർണമെന്റ് ഈ വർഷം ജൂൺ 11ന് ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കോപ്പ അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇത്തവണ കൊളംബിയ, അർജന്റീന എന്നീ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളാണ് ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്നത്. ഇതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കും ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്. ഇത്തവണ ടൂർണമെന്റിൽ അതിഥി ടീമുകളായി പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന ടീമുകളായ ഓസ്ട്രേലിയയും ഖത്തറും പിൻമാറിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് അവസരമൊരുങ്ങിയത്. ടൂർണമെന്റിൽനിന്ന് പിൻമാറിയ ഓസീസ് ടീം, പകരം ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പേരാണ് കോപ്പ അമേരിക്ക ഫുട്ബോളിന്റെ സംഘാടകർക്കർക്കു മുന്നിൽ നിർദ്ദേശിച്ചത്.

‘ഇത്തവണ കോപ്പ അമേരിക്ക ടൂർണമെന്റിലേക്ക് ഏഷ്യൻ ടീമുകളായ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും ഖത്തറിനും ക്ഷണം ലഭിച്ചിരുന്നു. മറ്റു തിരക്കുകൾ ഉള്ളതിനാൽ പങ്കെടുക്കാനാകില്ലെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ അറിയിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അവസരം നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ അധികൃതരുമായും ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷനുമായും ഓസ്ട്രേലിയ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ഫെഡറേഷനും സമ്മതമായിരുന്നു’ – ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കുശാൽ ദാസ് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ച കാര്യം മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഇഗോർ സ്റ്റിമാച്ചും സ്ഥിരീകരിച്ചു.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാർച്ച്–ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ (എഎഫ്സി) ജൂണിലേക്ക് നീട്ടിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇത്തവണ ഇന്ത്യയെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ സംഘാടകർ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് കോപ്പ അമേരിക്ക ടൂർണമെന്റിൽ കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും സ്റ്റിമാച്ച് പ്രകടിപ്പിച്ചു.

‘ഞങ്ങളെല്ലാം വളരെ ആവേശത്തിലായിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് പകരം കോപ്പ അമേരിക്ക ഫുട്ബോളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതാണ്. അത് യാഥാർഥ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ മികച്ചൊരു അനുഭവമാകുമായിരുന്നു. ഭാവിയിൽ നമുക്കു വീണ്ടും ക്ഷണം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ’ – സ്റ്റിമാച്ച് പറഞ്ഞു.

