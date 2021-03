ഗോൾ വഴങ്ങിയതിന് ബ്രസീൽ ഒന്നടങ്കം വെറുത്ത ഗോൾകീപ്പർ; ബാർബോസ എന്ന നോവ്!

മൊവാസിർ ബാർബോസ - ലോക ഫുട്ബോളിലെ കറുത്ത ഓർമയാണ് ബ്രസീലിന്റെ കറുത്ത വർഗക്കാരനായ ഈ ഗോൾ കീപ്പർ. 1950 ലോകകപ്പിൽ ബ്രസീലിനേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടി ‘മാരക്കാനാസോ’ എന്ന ദേശീയദുരന്തത്തിന്റെ പാപഭാരം മുഴുവൻ സ്വന്തം ചുമലിൽ വഹിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട താരം. സ്വന്തം നാട്ടിൽ ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് വിരുന്നെത്തിയപ്പോൾ, അപ്രതീക്ഷിതമായി ഏറ്റ തോൽവിയുടെ പേരിലാണ് ഇദ്ദേഹം ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോളിൽ ‘വെറുക്കപ്പെട്ടവനായ’ത്. കളിക്കളത്തിൽ ബ്രസീലിനുവേണ്ടി പതിനൊന്നുപേർ കളിച്ചെങ്കിലും തോൽവിയുടെ പാപഭാരം മുഴുവൻ ഈ കറുത്ത വർഗക്കാരന്റെ തലയിലായി. 2000ൽ മരിക്കുംവരെ ശപിക്കപ്പെട്ട ആ ദിവസത്തിന്റെ ഓർമകൾ അദ്ദേഹത്തെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അറപ്പും വെറുപ്പും പുച്‌ഛവും സഹിച്ച് 50 വർഷംകൂടി ജീവിച്ചിട്ടാണ് ബാർബോസ മരണത്തിലേയ്‌ക്കു പോയത്. ലോകകപ്പിൽ രണ്ടു ഗോളുകൾ വഴങ്ങിയതിന്റെ പേരിൽ ബ്രസീൽ ഫുട്ബോൾ അയിത്തം കൽപിച്ച മൊവാസിർ ബാർബോസയുടെ 100–ാം ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന്.

ബാർബോസ ഇന്ന് ലോകഫുട്ബോളിലെ നൊമ്പരത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. 1921 മാർച്ച് 27ന് സാവോ പോളോയിലെ കാമ്പിനാസിലാണ് മൊവാസിർ ബാർബോസ നാസിമെന്റോയുടെ ജനനം. 22 വർഷം നീണ്ട ഫുട്ബോൾ കരിയർ. 1940കളിലെുയം 1950കളിലെയും ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾകീപ്പർ എന്ന പെരുമ ബാർബോസയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. കയ്യുറ ധരിക്കാകെ ഗോൾവലയം കാത്ത ബാർബോസയെ കാലം മറക്കില്ല. 1940–41ൽ ക്ലബ് ഫുട്ബോളിൽ അരങ്ങേറ്റം. ക്ലബ് കരിയറിൽ 532 മൽസരങ്ങളിൽ ഗോൾ വലയം കാത്തു. 1949ൽ ബ്രസീൽ ടീമിൽ. 1949ൽ കോപ അമേരിക്ക കിരീടം ചൂടിയ ടീമിൽ അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അന്ന് ഫൈനലിൽ പരഗ്വായെ തോൽപ്പിച്ചത് 7–0ന്. കോപയിൽ ബ്രസീൽ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് (1949), മൂന്നാംസ്ഥാനം (1959) എന്നിവ നേടുമ്പോഴും ബാർബോസ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു

മികച്ച താരമായിരുന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാർബോസ ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി ചാപ്പകുത്തപ്പെട്ടത്? അക്കഥ ഇങ്ങനെ:

ലോകകപ്പ് ആദ്യമായി ബ്രസീലിൽ വിരുന്നിതെത്തിയത് 1950ൽ. ആ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഓർമകൾ ബ്രസീലുകാർക്ക് സമ്മാനിച്ചത് മറ്റൊരു ദുരന്തചിത്രം. അത് ഇപ്പോഴും മഞ്ഞക്കിളികളെ വേട്ടയാടുന്നു – മാരക്കാന ദുരന്തമെന്ന പേരിൽ. ബ്രസീലിന്റെ ദേശീയദുരന്തം എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന 1950ലെ കിരീടനഷ്‌ടത്തിന്റെ ഓർമകൾ ബ്രസീലിന് ഇന്നും പേടിസ്വപ്‌നമാണ്. ലോകകായിക കഥയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറിക്കാണ് 1950 ജൂലൈ 16 സാക്ഷ്യംവഹിച്ചത്. ആ ദൗർഭാഗ്യ നിമിഷങ്ങൾക്ക് വേദിയൊരുക്കിയതാവട്ടെ റയോ ഡീ ജനീറോയിലെ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാരക്കാന സ്‌റ്റേഡിയവും.

കാലമേറെ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ബ്രസീലുകാർക്കും അവരെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവർക്കും ആ തോൽവി മറക്കാനാവില്ല. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം മൂലം 1942, 1946 വർഷങ്ങളിലെ ലോകകപ്പുകൾ മുടങ്ങി. ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളുടെ അലയൊലികൾ തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാഷ്‌ട്രങ്ങളെ ഏറെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിനാലാണ് അക്കുറി ഏതെങ്കിലുമൊരു തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യത്തിന് നാലാം ലോകകപ്പ് വേദിയൊരുക്കാനുളള അവകാശം ഫിഫ നൽകിയത്. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുളള ബന്ധം സാധാരണനിലയിൽ ആയിരുന്നില്ല.

പരമ്പരാഗത വൈരികളായ അർജന്റീനയും ബ്രസീലും ലോകകപ്പിന് അവകാശവുമായി രംഗത്തെത്തി. നിരവധി സ്‌റ്റേഡിയങ്ങൾ പണിയാം എന്ന് ബ്രസീൽ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തതോടെ നാലാം ലോകകപ്പ് ആ രാജ്യത്ത് നടത്താൻ ഫിഫ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ബ്രസീലിന് ലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോൾ ചാംപ്യൻഷിപ്പിനുളള വേദി അനുവദിച്ചു കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഫുട്‌ബോൾ പ്രേമികളുടെ നാടായ റിയോ ഡി ജനീറോയിൽ പ്രശസ്‌തമായ മാരക്കാന സ്‌റ്റേഡിയം ഉയർന്നത്. ഏതാണ്ട് 2000 പണിക്കാർ രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്താണ് പണി പൂർത്തിയാക്കിയത്.

അന്ന് ആകെ 13 രാജ്യങ്ങളാണ് ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഫുട്‌ബോളിന് ജന്മം നൽകിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്കെത്തി. അർജന്റീന മത്സരിക്കാൻ എത്തിയില്ല. 13 ടീമുകളെ നാലു ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയായിരുന്നു പ്രാഥമിക മത്സരങ്ങൾ. സെമിഫൈനലോ ഫൈനലോ ഇല്ലാതെയായിരുന്നു ജേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ആദ്യ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നാലു ടീമുകളും മൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിൽ മൂന്ന് ടീമുകളും നാലാം ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ട് ടീമുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രാഥമിക റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ നടത്തി. അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നാലു ഗ്രൂപ്പിലെയും ജേതാക്കൾ പരസ്‌പരം ഏറ്റുമുട്ടി കൂടുതൽ പോയിന്റ് നേടുന്ന രാജ്യത്തിന് കപ്പ് എന്നതായിരുന്നു സംഘാടകർ എടുത്ത നിലപാട്.

ബ്രസീലും യുറഗ്വായും സ്വീഡനും സ്‌പെയിനും ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കളായി. ബ്രസീൽ സ്വീഡനെ 7–1 നും സ്‌പെയിനിനെ 6–1നും തോൽപ്പിച്ചപ്പോൾ യുറഗ്വായ് സ്വീഡനെ തോൽപ്പിക്കുകയും സ്‌പെയിനിനെ സമനിലയിൽ തളയ്‌ക്കുകയും ചെയ്‌തു. അങ്ങനെ ബ്രസീലും യുറഗ്വായും തമ്മിലുളള മത്സരം ജേതാക്കളെ നിർണയിക്കും എന്ന നിലവന്നു. ബ്രസീലിന് യുറഗ്വായോട് സമനില പിടിച്ചാൽപ്പോലും കപ്പ് സ്വന്തമാക്കാമായിരുന്നു. ബ്രസീൽ– യുറഗ്വായ് മത്സരം ഫൈനലിന് തുല്യമായി.

1950 ജൂലൈ 16. നാലാം ലോകകപ്പിന്റെ അവസാന മൽസരത്തിൽ യുറഗ്വായും ബ്രസീലും ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ആരു ജയിച്ചാലും ലോകകപ്പ് ആ രാജ്യത്തിന്. സ്വന്തം കളിത്തട്ടിൽനടന്ന മൽസരത്തിൽ സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞാൽപ്പോലും ബ്രസീലിന് കപ്പുയർത്താമായിരുന്നു. സ്‌റ്റേഡിയത്തിന് അകത്തും പുറത്തുമായി ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം കാണികൾ മത്സരം വീക്ഷിക്കാൻ തടിച്ചുകൂടി. ഒരു ലോകകപ്പിന്റെ കലാശക്കൊട്ടിന് ഇത്രയേറെ കാണികളെത്തിയത് അതിന് മുൻപോ പിൻപോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

ബ്രസീലിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അതിരുകളില്ലായിരുന്നു. 47–ാം മിനിറ്റിൽ ആദ്യ ഗോൾ പിറന്നു, ഫ്രിയാക്കയുടെ വക. ബ്രസീൽ വിജയം ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പിച്ചു. പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞത് പെട്ടെന്നായിരുന്നു. യുറഗ്വായ് തിരിച്ചടിച്ചു– രണ്ടു ഗോളുകൾ. യുവാൻ അലബർട്ടോ ഷിയാഫിനോ (66–ാം മിനിറ്റ്), അൽസിഡസ് ഗിഗയ (79–ാം മിനിറ്റ്) എന്നിവരാണ് യുറഗ്വായ്‌ക്കുവേണ്ടി സ്‌കോർ ചെയ്‌തത്. ബ്രസീൽ ഡിഫൻഡർ ബിഗോഡെയെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് ഗിഗിയ പന്ത് വലയിലെത്തക്കുമ്പോൾ ബാർബോസ പൊസിഷനിൽ ഇല്ലാതിരുന്നതാണ് ഗോളിന് വഴിവച്ചത് എന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ.

ജയവും ലോകകിരീടവും യുറഗ്വായ്‌ക്ക്. കാണികൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനായില്ല. ലോകഫുട്‌ബോളിലെ ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറി. അപ്രതീക്ഷിതമായേറ്റ തിരിച്ചടി ബ്രസീലിയൻ താരങ്ങളെയും കാണികളെയും മാത്രമല്ല സംഘാടകരെയും നിരാശയിലാക്കി. കളിക്കുശേഷം സമ്മാനദാന ചടങ്ങുപോലും നടത്തുന്നകാര്യം സംഘാടകർ ‘മറന്നു’. ലോകകപ്പ് സ്‌ഥാപകരിലൊരാളായ യൂൾറിമെ യുറഗ്വായ് ക്യാപ്‌റ്റൻ ഒബ്‌ദുലിയോ വരേലയ്‌ക്ക് കപ്പ് സമ്മാനിച്ചു.

ബ്രസീലിന്റെ തോൽവി പിറ്റേന്ന് പത്രങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടായി. പത്രത്തിലെ ‘ദ ഡിഫീറ്റ്’ എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ഈ തോൽവി ലോകം ‘ആഘോഷിച്ചു’. മാരക്കാനയിലെ ദുരന്തം ബ്രസീലുകാർക്ക് ഇന്നും ‘മാരക്കാനാസോ’ ആണ്.

ആ രണ്ട് ഗോളുകൾ വഴങ്ങിയതിന് ബ്രസീലിന്റെ ഗോളി മൊവാസിർ ബാർബോസ കേട്ട പഴികൾക്ക് കണക്കില്ല. ബാർബോസ എന്ന കറുത്ത വർഗക്കാരൻ തങ്ങളെ ചതിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഒരുകൂട്ടം ബ്രസീലുകാർ വിശ്വസിച്ചു. ബാർബോസ കളി തുടർന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം പലയിടത്തും അധിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു. കമന്ററി പറയാൻപോലും അനുവദിക്കാതെ അപമാനിച്ച സംഭവങ്ങളുമുണ്ടായി. എല്ലാവരാലും വെറുക്കപ്പെട്ടവനായി ജീവിതം തളളിനീക്കിയ അദ്ദേഹം 2000 ഏപ്രിൽ 27ന് സാവോ പോളോയിലാണ് മരിച്ചത്. ആ ശാപത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തോളം ആയുസുണ്ടായിരുന്നു. ‘ബ്രസീലിലെ നിയമപ്രകാരം ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ 30 വർഷമാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ 50 വർഷമായി ഈ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു’– മരിക്കുന്നതിന് മാസങ്ങൾക്കുമുൻപ് നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു.

ബാർബോസയ്ക്കുശേഷം ബ്രസീലിനുവേണ്ടി ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരൻ ലോകകപ്പിൽ ഗോൾ വല കാത്തത് അരനൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷമായിരുന്നു. ദിദയ്ക്കായിരുന്നു ആ ‘ഭാഗ്യം’. 1998, 2002, 2006 എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു ലോകകപ്പുകളിലും ദിദ ബ്രസീൽ ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കളത്തിലിറങ്ങിയത് 2006ലെ ടൂർണമെന്റിൽമാത്രം. ബ്രസീലിന്റെ അഞ്ചു മൽസരങ്ങളിലും ഗോൾവല കാത്ത ദിദ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലെ തോൽവിക്കുശേഷം ബ്രസീൽ ജഴ്‌സിയണിഞ്ഞിട്ടില്ല. 1996ലെ അറ്റ്‌ലാന്റ ഒളിംപിക്‌സിൽ വെങ്കലം നേടിയ ബ്രസീൽ ടീമിൽ അംഗമായിരുന്ന ദിദ 92 രാജ്യാന്തര മൽസരങ്ങൾ കളിച്ചു. ഏറെക്കുറെ ബാർബോസയുടെ വിധിതന്നെയായിരുന്നു ദിദയെയും കാത്തിരുന്നത്. നിരാശയോടെയായിരുന്നു ദിദയും കളി അവസാനിപ്പിച്ചത്.

English Summary: Moacir Barbosa: The goalkeeper who was condemned for life