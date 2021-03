ലെവൻഡോസ്കിക്ക് പരുക്ക്; ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ പോളണ്ടിന് അഗ്നിപരീക്ഷ

ലണ്ടൻ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബുധനാഴ്ച നടക്കുന്ന ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ പോളണ്ട് ക്യാപ്റ്റനും സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കറുമായ റോബർട്ട് ലെവൻഡോസ്കി കളിക്കില്ല. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച അൻഡോറയ്ക്ക് എതിരെ നടന്ന യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ കാൽമുട്ടിനേറ്റ പരുക്കാണ് കാരണം. ഖത്തർ ലോകകപ്പിനുള്ള യോഗ്യത എന്ന കടമ്പ കടക്കാൻ ഐ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ വിജയമോ സമനിലയോ അത്യാവശ്യമായ പോളണ്ട് ഇതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായി. ലണ്ടനിലെ വെംബ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം.

നിർണായകമായ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെക്കാൾ 5 പോയിന്റ് പിറകിലാകും എന്നതാണ് പോളണ്ടിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത്. ലെവൻഡോസ്കിക്ക് തന്റെ ക്ലബ് ആയ ബയൺ മ്യൂണിക്കിന്റെ രണ്ട് പ്രധാന മത്സരങ്ങൾ കൂടി നഷ്ടമാകും. ജർമൻ ബുന്ദസ് ലിഗയിൽ ആർബി ലെയ്പ്സിഗിന് എതിരെയും യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പിഎസ്ജിക്ക് എതിരെയുമാണ് ഈ മത്സരങ്ങൾ.

താരത്തിന്റെ വലതു കാൽമുട്ടിലെ ലിഗ്‌മെന്റിന് ഏറ്റ പരുക്ക് ഭേദമാകാൻ കുറഞ്ഞത് 10 ദിവസത്തെ വിശ്രമവും ചികിത്സയും വേണമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതിനായി ലെവൻഡോസ്കി മ്യൂണിക്കിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പോളിഷ് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു. 32കാരനായ താരം രാജ്യത്തിനായും ക്ലബിനു വേണ്ടിയും അത്യുജ്വല ഫോമിൽ കളിക്കുന്ന വേളയിലാണ് പരുക്ക് വില്ലനായത്. അൻഡോറയ്ക്ക് എതിരെ നടന്ന കളിയിൽ പോളണ്ട് 3–0 ന് ജയം നേടിയപ്പോൾ രണ്ടു ഗോളുകൾ ലെവൻഡോസ്കിയുടെ ബൂട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു. കളിയുടെ അറുപതാം മിനിറ്റിൽ പരുക്കേറ്റ് കളം വിടുകയും ചെയ്തു.

റോബർട്ട് ലെവൻഡോസ്കിയെ ദൗർഭാഗ്യം പിൻതുടരുന്നു എന്നതാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ അടക്കം പറച്ചിൽ. കഴിഞ്ഞവർഷം ‘ബലോൻ ദ് ഓർ’ പുരസ്കാരത്തിന് എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡ് കാരണം പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായില്ല. ഈ വർഷമാകട്ടെ 3 വമ്പൻ മത്സരങ്ങളാണ് പരുക്കു കാരണം താരത്തിനു നഷ്ടമാകുന്നത്.

English Summary: Poland striker Robert Lewandowski out of World Cup qualifier against England