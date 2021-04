ഡാലോയെ തല്ലാൻ ശ്രമം; സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തള്ളിമാറ്റി നെയ്മർ– വിഡിയോ

പാരിസ് ∙ പരുക്കു ഭേദമായി കളത്തിലെത്തി അധികം നാൾ കഴിയും മുൻപേ കളത്തിലെ മോശം പെരുമാറ്റത്തിന് പിഎസ്ജി താരം നെയ്മർക്കു ചുവപ്പുകാർഡ്. ഫ്രഞ്ച് ലീഗിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ ലില്ലിയോട് 1–0ന് പിഎസ്ജി തോറ്റ കളിയിലാണു നെയ്മർ മാർച്ചിങ് ഓർഡർ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയത്.

ആദ്യപകുതിയിൽ ലില്ലി മിഡ്ഫീൽഡർ ബെഞ്ചമിൻ ആന്ദ്രേയെ പിടിച്ചു തള്ളിയതിനു നെയ്മർ മഞ്ഞക്കാർഡ് വാങ്ങിയിരുന്നു. 90–ാം മിനിറ്റിൽ റൈറ്റ് ബായ്ക്ക് തിയാഗോ ഡാലോയെ തൊഴിച്ചതിനും മുഖത്തു പിടിച്ചു തള്ളിയതിനും റഫറി രണ്ടാം മഞ്ഞക്കാർഡും മാർച്ചിങ് ഓർഡറും നൽകിയതോടെ നെയ്മർ പുറത്ത്.

റഫറിയോടു കയർത്തു സംസാരിച്ച ഡാലോയ്ക്കും കിട്ടി ചുവപ്പുകാർഡ്. തുടർന്നു കളം വിട്ട നെയ്മറും ഡാലോയും തമ്മിൽ ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ വച്ച് വീണ്ടും കോർത്തു. ഡാലോയുടെ തോളിൽ പിടിച്ചു നെയ്മർ തള്ളി. രംഗം ശാന്തമാക്കാനെത്തിയ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തള്ളിമാറ്റി നെയ്മർ ഡാലോയെ തല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും ടിവി ചാനലുകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു.

ഇതിനിടെ കുപിതനായ ഡാലോ നെയ്മറെ തിരിച്ചു തല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഒരു സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിലത്തു വീണു. കൂടുതൽ പേരെത്തി ഇരുവരെയും പിടിച്ചുമാറ്റുകയായിരുന്നു.

