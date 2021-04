‘തോറ്റ’ പിഎസ്ജിയും ചെൽസിയും സെമിയിൽ; ജയിച്ച ബയൺ, പോർട്ടോ പുറത്ത്!

പാരിസ്∙ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ നടന്ന രണ്ടാം പാദ പോരാട്ടങ്ങളിൽ തോൽവി വഴങ്ങിയിട്ടും യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിന്റെ അവസാന നാലിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്ത് ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് പിഎസ്ജിയും ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ് ചെൽസിയും. ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ആദ്യ പാദത്തിൽ എതിരാളികളുടെ തട്ടകത്തിൽ ചെന്നു നേടിയ ‘കൂടുതൽ മികച്ച’ വിജയങ്ങളുടെ കരുത്തിലാണ് ഇരു ടീമുകളും സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറിയത്. നിലവിലെ ചാംപ്യൻമാര്‍ കൂടിയായ ജർമൻ ക്ലബ് ബയൺ മ്യൂണിക്കിന് പുറത്തേക്കുള്ള വഴി കാട്ടിയാണ് പിഎസ്ജിയുടെ മുന്നേറ്റം. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കലാശപ്പോരിൽ ബയണിനോടേറ്റ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തോൽവിക്കും പിഎസ്ജി പ്രതികാരം ചെയ്തു. മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ പോർച്ചുഗീസ് ക്ലബ് എഫ്‍സി പോർട്ടോയെ മറികടന്നാണ് ചെൽസിയുടെ മുന്നേറ്റം.

പാരിസിൽ നടന്ന രണ്ടാം പാദത്തിൽ സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ റോബർട്ട് ലെവൻഡോവ്സ്കിയുടെ അഭാവമാണ് ബയണിന് തിരിച്ചടിയായത്. പരുക്കേറ്റ ലെവൻഡോവ്സിക്ക്ക് പകരമിറങ്ങിയ മാക്സിം ചോപ്പോ–മോട്ടിങ് 40–ാം മിനിറ്റിൽ ടീമിന് ഗോൾ സമ്മാനിച്ചെങ്കിലും മുന്നേറ്റത്തിൽ ബയണിന് പതിവു മൂർച്ചയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതേസമയം, പിഎസ്ജി സൂപ്പർതാരം നെയ്മറിന്റെ ഗോളെന്നുറപ്പിച്ച രണ്ടു ഷോട്ടുകള്‍ പോസ്റ്റിലും ക്രോസ് ബാറിലും ഇടിച്ചു തെറിച്ചത് ബയണിന് തുണയായി. ഒരു തവണ പോസ്റ്റിനു തൊട്ടുമുന്നിൽ തൊട്ടാൽ ഗോളാവുമായിരുന്ന പന്തിൽ നെയ്മറിന് എത്തിപ്പിടിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല. രണ്ടാം പകുതിയിൽ കിലിയൻ എംബപ്പെ ഒരു തവണ ലക്ഷ്യം കണ്ടെങ്കിലും അത് ഓഫ്‍സൈഡായതും ബയണിനെ തുണച്ചു.

അവസരങ്ങൾ നിർഭാഗ്യത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ഗോളാകാതെ പോയി ബയൺ മ്യൂണിക്കിനോട് എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനു തോറ്റെങ്കിലും എവേ ഗോളുകളുടെ കരുത്തിലാണ് പിഎസ്ജി സെമിയിലെത്തിയത്. മ്യൂണിക്കിൽ നടന്ന ആദ്യ പാദത്തിൽ പിഎസ്ജി രണ്ടിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളുകൾക്ക് ജയിച്ചിരുന്നു. ഇരുപാദങ്ങളിലുമായി മത്സരം 3–3ന് സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചതോടെ, എതിരാളികളുടെ തട്ടകത്തിൽ നേടിയ മൂന്ന് എവേ ഗോളുകൾ പിഎസ്ജിക്ക് തുണയായി. സെമിയിൽ ബൊറൂസിയ ഡോർട്മുണ്ട് – മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിലെ വിജയികളാകും പിഎസ്ജിയുടെ എതിരാളികൾ.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇരുപാദങ്ങളും സ്പെയിനിലെ സെവിയ്യയിേലക്ക് മാറ്റിയ ക്വാർട്ടർ പോരാ‍ട്ടത്തിൽ, എഫ്‍സി പോർട്ടോയോട് രണ്ടാം പാദത്തിൽ 1–0ന് തോറ്റിട്ടും ചെൽസി സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറി. ഇൻജറി ടൈമിൽ മെഹ്ദി ടരേമി ബൈസിക്കിൾ കിക്കിലൂടെ നേടിയ തകർപ്പൻ ഗോളാണ് പോർട്ടോയ്ക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. അതേസമയം, പോർട്ടോയുടെ ഹോം മത്സരമായി കണക്കാക്കിയ ആദ്യ പാദത്തിൽ നേടിയ 2–0 വിജയമാണ് ചെൽസിക്ക് തുണയായത്. ലിവർപൂൾ – റയൽ മഡ്രി‍ഡ് ക്വാർട്ടർ വിജയികളാകും സെമിയിൽ െചൽസിയുടെ എതിരാളികൾ.

English Summary: PSG avenge their loss against Bayern Munich from last season, Chelsea also qualifies for the Semi-finals