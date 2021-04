52 വർഷത്തെ ഇടവേള, ലെസ്റ്റർ എഫ്എ കപ്പ് ഫൈനലിൽ; എതിരാളികൾ ചെൽസി

ലണ്ടൻ∙ അര നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ചരിത്രമെഴുതി ലെസ്റ്റർ സിറ്റി എഫ്‍എ കപ്പ് ഫൈനലിൽ. പൊരുതിക്കളിച്ച സതാംപ്ടണെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനാണ് ലെസ്റ്റർ സിറ്റി തകർത്തത്. 55–ാം മിനിറ്റിൽ നൈജീരിയൻ താരം കെലേച്ചി ഇഹിനാച്ചോയാണ് ലെസ്റ്ററിനായി വിജയഗോൾ നേടിയത്. മേയ് 15ന് നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ ചെൽസിയാണ് ലെസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ എതിരാളികൾ. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയെ 1–0ന് മറികടന്നാണ് ചെൽസിയുെട ഫൈനൽ പ്രവേശം.

52 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണ് ലെസ്റ്റർ സിറ്റി എഫ്‍എ കപ്പിന്റെ ഫൈനൽ കളിക്കുന്നത്. അന്ന് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയോട് 1–0ന് തോൽക്കാനായിരുന്നു ലെസ്റ്ററിന്റെ വിധി. അവർ ഒരു പ്രധാന ടൂർണമെന്റിന്റെ ഫൈനലിൽ കടക്കുന്നതും 2000നുശേഷം ഇതാദ്യം. 2000ൽ ലീഗ് കപ്പ് ഫൈനൽ നേടിയതാണ് ഇതിനു മുൻപത്തെ ഫൈനൽ അനുഭവം.

English Summary: Leicester City to play their first FA Cup final since 1969