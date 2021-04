ചാംപ്യൻസ് ലീഗിനു പകരം സ്വന്തം ലീഗുമായി യൂറോപ്പിലെ വൻ ക്ലബ്ബുകള്‍; പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം

ലണ്ടൻ∙ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുമായി (യുവേഫ) യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച് യൂറോപ്പിലെ വൻകിട ക്ലബ്ബുകൾ ഒരുമിച്ച് രൂപം കൊടുക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിനെച്ചൊല്ലി (ഇഎസ്എൽ) വിവാദം പുകയുന്നു. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളിലും വർധിച്ച ലാഭവിഹിതത്തിലും കണ്ണുവച്ച്, ഇപ്പോഴത്തെ യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിനു ബദലായാണ് വൻകിട ക്ലബ്ബുകൾ ചേർന്ന് യൂറോപ്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഫിഫയും യുവേഫയും വിവിധ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളും സർക്കാരുകളും ഒന്നിച്ച് എതിർത്തിട്ടും, ഇഎസ്എൽ എന്ന ആശയവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് വൻകിട ക്ലബ്ബുകളുടെ നീക്കം. റയൽ മഡ്രിഡ് പ്രസിഡന്റ് ഫ്ലോറെന്റീനോ പെരെസാണ് ഇഎസ്എലിന്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ. പുതിയ ടൂർണമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ, സഹകരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ച ക്ലബ്ബുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ യുവേഫയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദവികൾ രാജിവച്ചു.

ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്ന് ആർസനൽ, ലിവർപൂൾ, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്, ടോട്ടനം ഹോട്‍സ്പർ എന്നീ ‘ബിഗ് സിക്സ്’ ടീമുകൾ കൂടി സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ ഭാഗമാകാൻ സമ്മതമറിയിച്ചതോടെ, ലീഗിന് പരസ്യ പിന്തുണ അറിയിച്ച ആകെ ടീമുകളുടെ എണ്ണം 12 ആയി ഉയർന്നു. ഇറ്റലിയിൽനിന്ന് യുവെന്റസ്, ഇന്റർ മിലാൻ, എസി മിലാൻ, സ്പെയിനിൽനിന്ന് റയൽ മഡ്രിഡ്, ബാർസിലോന, അത്‍ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡ് എന്നീ ടീമുകളണ് നിലവിൽ സൂപ്പർ ലീഗുമായി സഹകരിക്കാൻ സമ്മതം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിഎസ്ജി, ബയൺ മ്യൂണിക്ക് തുടങ്ങി ഫ്രാൻസ്, ജർമനി എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വൻകിട ക്ലബ്ബുകൾ ഇതുവരെ സൂപ്പർ ലീഗിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

യൂറോപ്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ സ്ഥാപകരായ 15 വൻകിട ക്ലബ്ബുകൾക്ക് എല്ലാ വർഷവും കളിക്കാൻ സാധിക്കും വിധമാണ് പുതിയ ടൂർണമെന്റ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവർക്കു പുറമെ വിവിധ ലീഗുകളിൽനിന്ന് യോഗ്യത നേടിയെത്തുന്ന അഞ്ച് ക്ലബ്ബുകളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി 20 ടീമുകൾ ഓരോ വർഷവും യൂറോപ്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ മത്സരിക്കും.

ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ, ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോ തുടങ്ങിയവർ വിമത ലീഗിനെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തുണ്ട്. യൂറോപ്യൻ സൂപ്പർ ലീഗുമായി സഹകരിക്കുന്ന താരങ്ങളെ വിലക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി യുവേഫയും നിലപാട് കടുപ്പിച്ചു. ഇവരെ ആഭ്യന്തര, യൂറോപ്യൻ ടൂർണമെന്റുകൾക്കു പുറമെ രാജ്യാന്തര ടൂർണമെന്റുകളിൽനിന്നും വിലക്കും. ദേശീയ ടീമുകൾക്കായി കളിക്കാനും ഇവർക്ക് കഴിയില്ല. അതേസമയം, ഫിഫയുമായും യുവേഫയുമായും ചർച്ച നടത്തി സഹകരിച്ചുതന്നെ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഇഎസ്എൽ അധികൃതർ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിലും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ചാംപ്യൻസ് ലീഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധേയമായ ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് യുവേഫ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് വൻകിട ക്ലബ്ബുകൾ ചേർന്ന് ബദൽ വഴി സ്വീകരിച്ചതെന്നതും ശ്രദ്ധേയം. ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് പരിഷ്കരണമെന്ന വർഷങ്ങളായുള്ള ആവശ്യം യുവേഫയുടെ പരിഗണനയിലാണെങ്കിലും, തങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കനുസരിച്ചല്ല പരിഷ്കരണ നടപടികളുടെ പോക്കെന്നാണ് ഇവരുടെ ആരോപണം. കോവിഡ് വ്യാപനം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധി കൂടിയായതോടെ, യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളിലെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

∙ പുതിയ ലീഗ് എങ്ങനെ?

സ്ഥാപകാംഗങ്ങളായ 15 ക്ലബ്ബുകൾക്ക് പുറമെ ഓരോ വർഷവും യോഗ്യത നേടിയെത്തുന്ന അഞ്ച് ക്ലബ്ബുകളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി 20 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂർണമെന്റായാണ് യൂറോപ്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. നിലവിൽ 12 സ്ഥാപക ക്ലബ്ബുകളേ ഉള്ളൂവെങ്കിലും മൂന്ന് പ്രമുഖ ക്ലബ്ബുകൾ കൂടി ഉടൻ ലീഗുമായി സഹകരണം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഈ 15 ടീമുകൾ ഇഎസ്എലിലെ സ്ഥിരാംഗങ്ങളായിരിക്കും.

ഓരോ വർഷവും ഓഗസ്റ്റിലാകും ഇഎസ്എൽ ആരംഭിക്കുക. ആഭ്യന്തര ലീഗുകളെ ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിലാകും മത്സരങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക. ആകെയുള്ള 20 ടീമുകളെ 10 ടീമുകൾ വീതമുള്ള രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ച് ലീഗ് ഘട്ടം സംഘടിപ്പിക്കും. അവിടെ ഹോം, എവേ മത്സരങ്ങളുണ്ടാകും.

രണ്ടു ഗ്രൂപ്പിലും ആദ്യ മൂന്നു സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുന്ന ടീമുകൾ ക്വാർട്ടറിലേക്ക് മുന്നേറും. ശേഷിക്കുന്ന രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങൾക്കായി രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകളിലെയും നാലും അഞ്ചും സ്ഥാനക്കാർ രണ്ട് പാദമുള്ള പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കും. അവിടുന്നങ്ങോട്ട് നിലവിലുള്ള യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിന്റെ മാതൃകയിലാകും നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങൾ. മേയ് മാസത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നിഷ്പക്ഷ വേദിയിൽ ഒരു പാദം മാത്രമുള്ള ഫൈനലും അരങ്ങേറും.

