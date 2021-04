ഫുട്ബോളിൽ ആഗോളതാപനം? ലോകഫുട്ബോൾ ഉരുകിയൊലിക്കുമോ?

ഇന്ത്യയിൽ ഫുട്ബോളിനൊരു സൂപ്പർ ലീഗ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് (ഐഎസ്എൽ). പക്ഷേ ഇത്രയും കരുത്തുറ്റ ഫുട്ബോൾ സംവിധാനമുള്ള യൂറോപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴൊരു യൂറോപ്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ഉടലെടുക്കുന്നത്? അതിന്റെ ഉള്ളുകള്ളികളിലേക്കു വരാം. സ്വാർഥതാൽപര്യത്തിന്റെ പുത്തൻ ലീഗ് എന്നു യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ ഭരണക്കാരായ യുവേഫ ഇതിനെ വിധിയെഴുതിക്കഴിഞ്ഞു. എന്താണു സ്വാർഥതാൽപര്യം? എന്താണു രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോൾ സംഘടന ‘ഫിഫ’യ്ക്ക് ഈ ലീഗിനോടുള്ള നിലപാട്?

യുവേഫയും ഫിഫയും എതിർക്കുന്നു എന്നു പറയുമ്പോൾത്തന്നെ ഈ ലീഗിന് സ്വന്തമായൊരു അജൻഡയാണുള്ളതെന്നതു വ്യക്തം. എന്താണ് ഈ അ‍ജൻഡ? ആരൊക്കെ ചേരുന്നതാണ് ഈ ‘സ്വന്തം’? അപ്പോൾ തെളിയുന്നു 12 സ്ഥാപക അംഗങ്ങൾ. എഫ്സി ബാർസിലോന, റയൽ മഡ്രിഡ്, അത്‌ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡ്, എസി മിലാൻ, ഇന്റർ മിലാൻ, യുവെന്റസ്, മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്, ചെൽസി, ടോട്ടനം ഹോട്സ്പർ, ലിവർപൂൾ, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, ആർസനൽ. അതെ, പണക്കാരുടെ ഒരു സംഘടന അല്ലേ? ആംസ്റ്റർഡാമിലെ അയാക്സ് എവിടെപ്പോയി? കയ്യിലെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയ ബജറ്റിൽ സ്വന്തം സാമ്രാജ്യം പടുത്തുയർത്തിയ ലോക ഫുട്ബോളിലെ കരുത്തരായ ബയൺ മ്യൂണിക് എവിടെപ്പോയി? ബൊറൂസിയ ഡോർട്മുണ്ട് എവിടെ? പാരിസ് സെന്റ് ജർമൻ? എവിടെ ഗ്രീസിലെയും തുർക്കിയിലെയും നോർവേയിലെയും സ്വീഡനിലെയും ക്ലബുകൾ?

∙ എന്താണ് ഇഎസ്എൽ?

15 മുൻനിര ക്ലബുകൾ കളിക്കും തുടക്കത്തിൽ. ഈ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂചലനമാണെന്ന് അവർ അറിയുന്നുണ്ടോ? അത് ലോക ഫുട്ബോളിനെത്തന്നെ പിടിച്ചുകുലുക്കുമെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ? അറിയുന്നുണ്ട്. അറിയാത്ത കളിയൊന്നുമല്ല. ചൊറിയുമെന്ന് അറിയാത്ത കളിയുമല്ല. കാരണം, സ്ഥാപകരായ 12 ക്ലബുകളുടെയും സ്വാർഥതാൽപര്യമാണ് ഈ ലീഗിനു പിന്നിലെന്നു ലോകം വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അവർ നിഷേധിക്കുന്നില്ല.

ഈ ക്ലബുകൾ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ലീഗ് വിട്ടുപോരുമോ? അവിടെ കളിക്കില്ല എന്നു തീരുമാനിക്കുമോ? അങ്ങനെയങ്ങ് തീരുമാനിക്കാൻ വരട്ടെ. അവർക്ക് സ്വന്തം വേരുകൾ അറുത്തുമുറിച്ച് പോകാനാവില്ല. ഓരോ നാട്ടിലെയും ലീഗ് അധികൃതർ ക്ലബുകളുടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രസ്താവനകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്താണു പ്രലോഭനം. പണത്തിന്റെ പ്രലോഭനം. ഓരോ സീസണിലും പണക്കിലുക്കം വർധിക്കും. സ്ഥാപക അംഗങ്ങളായ ക്ലബുകൾക്ക് അവരുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി 3.5 ബില്യൺ യൂറോ ലഭിക്കുമെന്നതാണ് ആദ്യ പ്രലോഭനം. കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച ക്ഷീണം മറികടക്കാൻ അതു ധാരാളമല്ലേ? അതേ എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഉത്തരം. അതു കഴിഞ്ഞാൽ? ഓരോ വർഷവും വരുമാനം കൂടിക്കൂടി വരും. ആദ്യവർഷങ്ങളിൽത്തന്നെ 10 ബില്യൺ യൂറോയ്ക്കു മേൽ ഓരോ ക്ലബിനും ലഭിക്കുമെന്നാണു പ്രാഥമിക കണക്കുകൂട്ടൽ.

∙ പണം, അതാണോ എല്ലാം?

പണമാണ് എല്ലാമെന്ന് മുൻനിര ക്ലബുകളുടെ മേധാവികൾ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം. ശരിയാണോ? എന്തിനു ഞങ്ങളുടെ പേരും പെരുമയും മുതലാക്കി, അതിൽനിന്നുള്ള വരുമാനം പിൻനിര ക്ലബുകൾക്കു കൊടുക്കണം എന്ന ചിന്തയാണ് 12 ക്ലബുകളെ ഇപ്പോഴത്തെ വഴിക്കു നയിക്കാൻ കാരണം. യൂറോപ്യൻ ലീഗിൽ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം എല്ലാവർക്കുമുള്ളതാണ്. അതിന്റെ വിഹിതം ചാംപ്യൻമാർക്കും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ക്ലബുകൾക്കും കൊടുക്കേണ്ടിവരും. എന്നാൽ പുതിയ സംവിധാനത്തിലോ?

പുതിയ ലീഗിന്റെ സാമ്പത്തിക സംവിധാനം സാങ്കൽപികമാണെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. ഈ ലീഗിൽ കളിക്കുന്ന പല ടീമുകളും യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽനിന്നു മുന്നേറുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സമ്മാനത്തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കില്ല എന്നു ആരോപണവുമുണ്ട്. പക്ഷേ കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കുമെന്ന് എതിർഭാഗത്തുനിന്ന് ആരവം ഉയരുന്നു.

സ്ഥാപക അംഗങ്ങളിൽ ഒരു ടീം എല്ലാ കളിയും തോറ്റാലും കിട്ടും 1130 മില്യൻ യൂറോ. ചുമ്മാതാണോ വെള്ളം കിടന്നു തിളയ്ക്കുന്നത്? ഓരോ കളിയും ജയിച്ചു ചാംപ്യൻമാരായാൽ കിട്ടുന്നത് എത്രയെന്നോ? 212 മില്യൻ യൂറോ. ‘എല്ലാ കളിയും ജയിച്ച്’ ഈ സീസണിൽ ഒരു ടീം, അടുത്ത സീസണിൽ മറ്റൊരു ടീം എന്നിങ്ങനെ ചാംപ്യൻമാരാകുന്ന മനോഹരമായ സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. അവരുടെ വിശ്വാസം ഒത്തുകളിയുടെ തത്വങ്ങളിലാണ്.

∙ പണം വന്നുകഴിയുമ്പോൾ...

സ്ഥാപക അംഗങ്ങൾ വൈകാതെ 15 ആകും. 5 ടീമുകൾകൂടി പിന്നാലെ വരും. ആകെ 20 ടീം. അങ്ങനെ ലീഗ് പുരോഗമിക്കും. എല്ലാ വർഷവും 5 ടീമുകൾ വീതം യോഗ്യത നേടി കടന്നുവരും. തൊട്ടുമുൻപത്തെ സീസണിൽ പ്രകടനം എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവും ഇത് എന്നാണു പറയുന്നത്. ഇത്രയും ടീമുകൾ എങ്ങനെ മത്സരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും? എല്ലാ ടീമും സ്വന്തം നാട്ടിലെ ലീഗിൽ വാരാന്ത്യത്തിൽ കളിക്കും. യൂറോപ്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ ആഴ്ചയുടെ മധ്യത്തിലും കളിക്കും. ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം ദിനങ്ങളിൽ. 10 ടീം വീതമുള്ള 2 ഗ്രൂപ്പുകളാകും. ഹോം ആൻഡ് എവേ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും മത്സരങ്ങൾ. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും ഏറ്റവും മികച്ച പോയിന്റ് നിലയിലുള്ള 3 ടീമുകൾ വീതം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലുകളിലേക്ക് ആദ്യംതന്നെ യോഗ്യത നേടും. അപ്പോൾ 6 ടീമായി. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും നാലും അഞ്ചും സ്ഥാനക്കാർ ദ്വിപാദ പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കും.

മത്സരങ്ങളുടെ എണ്ണവും തീവ്രതയും കൂടുന്നതു ശ്രദ്ധിക്കണേ... ആ മത്സരങ്ങളിലെ ജേതാക്കൾകൂടി എത്തുന്നതോടെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ലൈനപ്പാകും. അതിൽനിന്നു സെമിഫൈനൽ ലൈനപ്പും. ദ്വിപാദ നോക്കൗട്ട് സെമി. എല്ലാ വർഷവും മേയിൽ ഫൈനൽ. രണ്ടു ടീമിന്റെയും സ്വന്തം നാട്ടിലാവില്ല ഫൈനൽ. നിഷ്പക്ഷ വേദി. അവിടെയും കച്ചവടം പൊടിപൊടിക്കും. പിന്നിൽ പോകുന്ന ക്ലബുകൾക്കു തരംതാഴ്ത്തൽ ഇല്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

∙ എന്താണ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷ്യം?

റയൽ മഡ്രിഡ് പ്രസിഡന്റ് ഫ്ലോറന്റീനോ പെരസ് പറയുന്നു– ‘കളി നിലവാരം ഉയർത്തുകയാണു ലക്ഷ്യം. എല്ലാവരും അതിനായി ഒരുമിക്കണം.

ആരൊക്കെയാണു പെരസിന്റെ കയ്യാളുകൾ? എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുത്ത്? മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ ജോയൽ ഗ്ലേസറും യുവെന്റസിന്റെ ആന്ദ്രിയ ആഗ്നെലിയും. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലബുകൾ ഒരുമിക്കണമെന്നും ഏറ്റവും നല്ല കളിയനുഭവം കാണികൾക്കു സമ്മാനിക്കണമെന്നും അവർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയും ലാറ്റിനമേരിക്കയും വടക്കേ അമേരിക്കയും ഏഷ്യയും? അവർ ഉത്തരം തരുന്നില്ല. ഉത്തരം മനസ്സിൽ ഉണ്ടെന്നുറപ്പ്. നമ്മൾ പറയുന്നു, ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് പരീക്ഷണമാണെന്ന്. പരീക്ഷണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചെന്നു കരുതിയ ഘട്ടത്തിൽ ഫുട്ബോളിലെ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ്. അവരുടെ കണ്ണിൽ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. മനസ്സിൽ അതിലേറെയുണ്ട്.

സൂപ്പർ ലീഗ് വെറും തട്ടിപ്പാണെന്നും പ്രഫഷനൽ ഫുട്ബോളിന്റെ തത്വങ്ങളിൽ വെള്ളം ചേർക്കലാണെന്നും ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ സംഘാടകർ പറയുന്നു. ഇത്രയും നാൾ ഞങ്ങൾ നടത്തിപ്പോന്നതു നല്ല ലീഗ് അല്ല എന്നാണോ ‘ഇവർ’ പറയുന്നത് എന്ന ചോദ്യവും പ്രസ്താവനയിൽ അന്തർലീനമാണ്.

∙ എപ്പോൾ തുടങ്ങും?

ടീമുകൾ നൽകുന്ന സൂചന അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇനി 4 മാസം കാത്തിരിക്കണം. ഓഗസ്റ്റിൽ സൂപ്പർ ലീഗ് കളി തുടങ്ങും. 2022 മേയിൽ പ്രഥമ ഫൈനൽ.

∙ കളി തുടങ്ങുംമുൻപ് ചൂടായ കളങ്ങൾ

യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ ഭരണക്കാരായ യുവേഫ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുന്നു. നിർദിഷ്ട യൂറോപ്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് കളിക്കുന്ന എല്ലാ കളിക്കാരും യൂറോ ചാംപ്യൻഷിപ്, ഫിഫ ലോകകപ്പ് എന്നിവയിൽനിന്നു പുറത്താക്കപ്പെടും. അവർക്കു യൂറോപ്യൻ, ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ചാംപ്യൻഷിപ്പുകൾ കളിക്കാൻ അനുവാദം ഉണ്ടാവുകയില്ല. വിലക്കുതന്നെ, വിലക്ക്. മെസ്സിയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ഇല്ലാത്തൊരു ലോകകപ്പ്? അവരില്ലാത്ത ലോകകപ്പ് എന്നായാലും ഉണ്ടാകും. അവർ വിരമിച്ചശേഷം. പക്ഷേ അവർ സജീവമായി കളത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു വിലക്ക്...? ആ സാധ്യതയാണു ലോകമെങ്ങും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. കോവിഡ് കാലത്ത് ലോകത്തിനു ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേറൊന്നുമില്ലേ? അതേ, അതാണു ലോക ഫുട്ബോൾ. ഇന്ത്യ ഒഴിച്ചുള്ള ഭൂരിഭാഗം രാജ്യങ്ങളിലും ഫുട്ബോൾ ജീവിതത്തേക്കാൾ സീരിയസ്സായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്.

യൂറോപ്പിൽ 56 രാജ്യങ്ങൾ പ്രഫഷനൽ ലീഗ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അവരിൽ 3 രാജ്യങ്ങൾ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ഇറ്റലി, സ്പെയിൻ എന്നിവ തീരുമാനിച്ചാൽ എല്ലാമായോ? ഇതൊക്കെയാണു ചോദ്യങ്ങൾ. ഏറ്റവും ആരോഗ്യകരമായ സാമ്പത്തികം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ജർമൻ ഫുട്ബോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇല്ല? 3 രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമുള്ള കളിയെ എങ്ങനെ യൂറോപ്യൻ സൂപ്പർ ലീഗെന്നു വിളിക്കും? എല്ലാം ആരാധകരുടെ തന്നെ ചോദ്യങ്ങളാണ്.

ഒരു സൂപ്പർ ലീഗ് എന്നു പറയുമ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യത സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ലീഗിൽ ആദ്യത്തെ 4 സ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നിൽ വരിക എന്നതാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഇറ്റലിയിലും സ്പെയിനിലും അടുത്ത സീസണിൽ ആദ്യ നാലിൽ വരുമെന്ന് ചങ്കിൽ കൈവച്ച് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ മേൽപ്പറഞ്ഞ ടീമുകളിൽ ഒന്നിന്റെ ഭരണക്കാർക്കുപോലും കഴിയില്ല. പിന്നെങ്ങനെ അവർ കളിക്കുന്ന ലീഗിനെ യൂറോപ്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് എന്നു വിളിക്കും?

∙ കാണികൾക്ക് ഇടം നൽകുന്നതെത്ര? ക്ലബുകളുടെ കപ്പാസിറ്റി

ചില ചുമ്മാ കണക്കുകൾ

∙ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് 45,000 (അണ്ടർ 17 ലോകകപ്പിനു മുൻപ് ഇത് 82,000 ആയിരുന്നു. ഒരു ലക്ഷം പേർ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയമാണ്. അടക്കം പറഞ്ഞാൽ മതി)

∙ എടികെ മോഹൻ ബഗാൻ 85,000

∙ എസി മിലാൻ, ഇന്റർ മിലാൻ 80,000

∙ ബൊറൂസിയ ഡോർട്മുണ്ട് 81,300 (നിലവിൽ യൂറോപ്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ ഇല്ല)

∙ റയൽ മഡ്രിഡ് 81,000

∙ എഫ്സി ബാർസിലോന 99,000

∙ ഫ്ലമംഗോ, ഫ്ലൂമിനൻസനെ (മാറക്കാന, ബ്രസീൽ) 78,000 ( രണ്ടു ടീമും യൂറോപ്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ ഇല്ല)

∙ എസ്തെഗ്‌ലാൽ, പെർസെപോലിസ് 78,000 (ഏഷ്യയിലെ ഈ രണ്ടു ടീമും യൂറോപ്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ ഇല്ല)

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടീം ജഴ്സികൾ വിൽക്കുന്ന ക്ലബുകൾ

സീസണിലെ വിജയം അനുസരിച്ച് ക്ലബിന്റെ നാട്ടിലേക്കാൾ വിൽപന പുറംനാടുകളിൽ ആയിരിക്കും. എന്താണ് എറണാകുളം എംജി റോഡിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വിൽപന കാസർകോട്ട് ഉള്ളതെന്നു ചോദിക്കുന്നവരോട്–– അതെ, അവിടെയാണു വിൽപന. അതാണു ഫുട്ബോൾ വികാരം.

∙ബാർസിലോന

∙റയൽ മഡ്രിഡ്

∙മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്

∙ആർസനൽ

∙ചെൽസി

ഇതിൽപ്പെടുന്നതെല്ലാം യൂറോപ്പിലെ ടീമുകളാണ്. ഇവരുടെ കുപ്പായങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ വിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിൽക്കപ്പെടുന്നത് ഏഷ്യയിലും (ഇന്ത്യയിലും) ലാറ്റിനമേരിക്കയിലും (ബ്രസീലിലും അർജന്റീനയിലും) ആഫ്രിക്കയിലുമാണ്. യൂറോപ്പിൽ വിലക്കപ്പെട്ടാലും ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ‘വിൽക്കപ്പെടും’ എന്നതാവും ഈ ടീമുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ.

∙ ഏറ്റവുമധികം ആരാധകരുള്ള ക്ലബുകൾ?

പലതരം പരിഗണനയാണ് രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിലുള്ളത്. ഏറ്റവുമധികം അംഗങ്ങൾ, ഏറ്റവുമധികം കാശുകാരായ അംഗങ്ങൾ, ഏറ്റവുമധികം വികാരപരമായി ഇടപെടുന്നവർ, ഏറ്റവുമധികം സമൂഹമാധ്യമ പടയണി എന്നിങ്ങനെ. ഏറ്റവുമധികം സമൂഹമാധ്യമ ആരാധകരുള്ള ക്ലബായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതും സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഇരിപ്പിടങ്ങളുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടാകണം എന്നാണു സങ്കൽപം. ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറം രണ്ടും മൂന്നും തലമുറയായി ക്ലബിനോട് അടുപ്പമുള്ള, അംഗത്വമുള്ള ആളുകളുടെ വിശ്വസ്തതയാണ് ക്ലബുകളെ മുന്നിലേക്കു നീക്കിനി‍ർത്തുന്നത്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ടോ മൂന്നോ പതിറ്റാണ്ടു കാത്തുനിൽക്കണം ആദ്യപടിയിൽ എത്താൻ എന്നർഥം. പക്ഷേ സമൂഹമാധ്യമ ഇടപെടലിൽ കാത്തുനിൽക്കേണ്ടതില്ല. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അതിവേഗം മുന്നേറുകയാണ്.

മറ്റു പരിഗണനകൾ നോക്കിയാ‍ൽ റയൽ മഡ്രിഡും ബാർസിലോനയും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡുമാണ് ആരാധകവൃന്ദത്തിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഇടപെടലിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ. ഇവരുടെ ആരാധകവൃന്ദത്തിൽ ഏഷ്യക്കാരും ആഫ്രിക്കക്കാരും യൂറോപ്യൻമാരും ലാറ്റിനമേരിക്കക്കാരും വടക്കേ അമേരിക്കക്കാരും തീർച്ചയായുമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ ബഹിരാകാശ ജീവികളും കണ്ടേക്കാം.

കളിയല്ല, സർക്കസ്

യൂറോപ്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് വെറും അസംബന്ധം എന്നാണു പരമ്പരാഗതവാദികൾ ആരോപിക്കുന്നത്.‘വമ്പൻമാർ’ എന്നവകാശപ്പെടുന്നവർ പാരമ്പര്യവും ചരിത്രവും വരുംതലമുറയുടെ സാധ്യതകളും മറക്കുന്നു എന്നാണു പാരമ്പര്യവാദികൾ പറയുന്നത്.

